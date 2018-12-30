Начался вывод американского контингента из Сирии
В субботу, 29 декабря, начался вывод из Сирии американских войск и вооружения, передает агентство Anadolu.
По словам источника турецкого издания, не менее 50 американских военнослужащих и колонна с оружием и боеприпасами выдвинулись из района Аль-Хасака (северо-восток Сирии) в направлении иракской границы.
Он рассказал, что американские военные «полностью опустошили» склад, который ранее являлся центром распределения оружия между формированиями «террористов» (таковыми в Турции считают боевиков курдской организации РПК).
Сообщается, что на складе площадью около 400 кв. метров хранились автомобили Хаммер, бронетранспортеры, боеприпасы.
Ранее американские СМИ со ссылкой на чиновников администрации сообщили, что в Пентагоне рассматривают возможность передачи вооружений курдам при выводе войск из Сирии. По этому поводу якобы начались переговоры с курдским руководством, однако окончательно решения пока не принято. Журналисты предположили, что раз ведутся переговоры, то американская сторона намерена передать военную технику на определенных условиях, которые на данный момент неизвестны.
Как отмечает агентство, в Сирии насчитывается 18 точек наземного базирования войск США, а за последние 2 года американцы передали курдам десятки тысяч единиц боеприпасов и большое количество оружия.
Напомним, 19 декабря Трамп объявил о выводе военного контингента США из Сирии, поскольку группировка ИГ (запрещена в РФ) разгромлена, и американским войскам там больше нечего делать. Такое решение вызвало критику со стороны западных стран. Например, президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что разочарован действиями Белого дома. По его словам, союзник должен быть более надежным и сражаться плечом к плечу с другими членами коалиции. «Это самая важная вещь для главы государства и командующего войсками», – добавил французский лидер.
По словам источника турецкого издания, не менее 50 американских военнослужащих и колонна с оружием и боеприпасами выдвинулись из района Аль-Хасака (северо-восток Сирии) в направлении иракской границы.
Он рассказал, что американские военные «полностью опустошили» склад, который ранее являлся центром распределения оружия между формированиями «террористов» (таковыми в Турции считают боевиков курдской организации РПК).
Сообщается, что на складе площадью около 400 кв. метров хранились автомобили Хаммер, бронетранспортеры, боеприпасы.
Ранее американские СМИ со ссылкой на чиновников администрации сообщили, что в Пентагоне рассматривают возможность передачи вооружений курдам при выводе войск из Сирии. По этому поводу якобы начались переговоры с курдским руководством, однако окончательно решения пока не принято. Журналисты предположили, что раз ведутся переговоры, то американская сторона намерена передать военную технику на определенных условиях, которые на данный момент неизвестны.
Как отмечает агентство, в Сирии насчитывается 18 точек наземного базирования войск США, а за последние 2 года американцы передали курдам десятки тысяч единиц боеприпасов и большое количество оружия.
Напомним, 19 декабря Трамп объявил о выводе военного контингента США из Сирии, поскольку группировка ИГ (запрещена в РФ) разгромлена, и американским войскам там больше нечего делать. Такое решение вызвало критику со стороны западных стран. Например, президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что разочарован действиями Белого дома. По его словам, союзник должен быть более надежным и сражаться плечом к плечу с другими членами коалиции. «Это самая важная вещь для главы государства и командующего войсками», – добавил французский лидер.
- Использованы фотографии:
- U.S. Army
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