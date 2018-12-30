Луценко: круг подозреваемых в убийстве Шеремета сузился
Следствию по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета удалось «нащупать ниточку», которая позволила сократить круг подозреваемых до нескольких сотен человек, приводит Gordonua.com сообщение генпрокурора Украины Юрия Луценко.
При этом он не смог ответить на вопрос, когда же станет известно имя исполнителя.
В сентябре прошлого года украинские СМИ сообщили, что полиция засекретила все решения судов по делу Шеремета. По данным генпрокуратуры, рассматривается несколько мотивов преступления, в том числе профессиональная деятельность журналиста, личные неприязненные отношения, убийство по ошибке и др.
Впервые о «ниточке», за которую удалось «зацепиться» следствию, Луценко сообщил в августе текущего года. Тогда «Украинская правда» направила правоохранителям запрос с просьбой более подробно рассказать об успехах в расследовании. В генпрокуратуре ответили, что пока задержанных по делу нет, и обвинения никому не предъявлялись.
Напомним, Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате подрыва автомашины, принадлежащей его гражданской жене Алене Притуле – сооснователю издания «Украинская правда».
Между тем глава МВД Арсен Аваков заявил, что его ведомство готово взять на себя охрану всех кандидатов на пост президента.
По его словам, полиция будет «жестко реагировать на политические игры, переходящие грани безопасности и законности». Каждый из кандидатов должен понимать, что существует система государственной безопасности, перешагнуть которую никто не может. Ну и соответственно – на нее можно рассчитывать, добавил Аваков.
Круг подозреваемых очень серьезно сузился, с нескольких тысяч до нескольких сотен. Но пока что мы идем за исполнителем,сказал Луценко.
При этом он не смог ответить на вопрос, когда же станет известно имя исполнителя.
Вместо ответа скажу, что даже ФБР не смогло предоставить нам никакой помощи,отметил генпрокурор.
В сентябре прошлого года украинские СМИ сообщили, что полиция засекретила все решения судов по делу Шеремета. По данным генпрокуратуры, рассматривается несколько мотивов преступления, в том числе профессиональная деятельность журналиста, личные неприязненные отношения, убийство по ошибке и др.
Впервые о «ниточке», за которую удалось «зацепиться» следствию, Луценко сообщил в августе текущего года. Тогда «Украинская правда» направила правоохранителям запрос с просьбой более подробно рассказать об успехах в расследовании. В генпрокуратуре ответили, что пока задержанных по делу нет, и обвинения никому не предъявлялись.
Напомним, Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате подрыва автомашины, принадлежащей его гражданской жене Алене Притуле – сооснователю издания «Украинская правда».
Между тем глава МВД Арсен Аваков заявил, что его ведомство готово взять на себя охрану всех кандидатов на пост президента.
По его словам, полиция будет «жестко реагировать на политические игры, переходящие грани безопасности и законности». Каждый из кандидатов должен понимать, что существует система государственной безопасности, перешагнуть которую никто не может. Ну и соответственно – на нее можно рассчитывать, добавил Аваков.
- Использованы фотографии:
- https://www.facebook.com/lutsenko.yuriy
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