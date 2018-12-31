С Новым годом, Новороссия! Чему научил нас этот год

Подошел к концу неспокойный 2018 год. Населению и сторонникам непризнанных республик он принес немало беспокойства, всплеск надежды и, увы, разочарования. Жизнь не стала лучше или честнее, но и утверждать, что год прошел впустую, было бы несправедливо. Мы многому научились и многое поняли.В какой-то момент показалось, что убийство Захарченко и последующее выдворение «Ташкента» разделит жизнь республик на «до» и «после». Сегодня можно с уверенностью утверждать, что это действительно произошло. Только надлом этот не в обстоятельствах жизни ЛДНР или войне с внутренними и внешними врагами, а в общественном сознании, а более того, в результатах действии российских политиков.С уходом Захарченко окончательно умерла эпоха ополченцев, романтиков и народовластия; противоречивых, но пламенных идеалистов и авантюристов. Пришло время людей в пиджаках со всеми вытекающими отсюда последствиями, которые, впрочем, не заставили себя ждать.Грязная борьба за власть, опасные трюки, подрывающие имидж власти и внутреннюю безопасность, предвыборные обещания, забытые уже через месяц, попытки напугать население нападением ВСУ и терактами, как будто кто-то стремился отвлечь внимание от насущных проблем…Новороссия словно превратилась в образец того, чем стали бы остальные русскоязычные области бывшей страны Украина, если бы Россия взяла их под свое крыло: в бездонную пропасть, в которой втуне пропадают любые усилия и любые средства. Потому что метрополия не в состоянии ни создать там правительство из нормальных, честных руководителей, ни проконтролировать честность своих ставленников, ни, что самое прискорбное, проконтролировать работу собственных эмиссаров, которые должны строго и неподкупно препятствовать воцарению непобедимой коррупции. Вероятно, прежде всего необходимо разобраться с внутренней дисфункцией власти.Понятно, что бросить Донецк и Луганск уже не получится: для нынешнего правительства РФ это был бы колоссальный имиджевый провал. И России все равно рано или поздно придется навести здесь порядок, в противном случае местные «властелины» просто сожрут друг друга, и воцарится анархия. Так что волевое усилие с окончательным обнулением большинства уже знакомых лиц и фамилий и их последующей замены обязательно придет.Тем не менее, изменение курса чувствуется хотя бы по долгожданному упрощению получения гражданства для жителей Донбасса – всем желающим предлагается возможность эвакуации, и многие этой возможностью воспользуются.В остальном жизнь продолжается. Рынки городов Донецка и Луганска гудят от наплыва людей: чувствуется, что народ все-таки обладает определенными запасами «подкожного жира», чтобы хорошо отметить Новый год.Те, кто посвятил свою жизнь передовой, останутся там и впредь, а уже через год подрастут мальчишки, которые получили неплохую идеологическую накачку, поэтому не станут бегать от призыва, а может, даже сами захотят подписать контракт – все-таки и романтики, и толковых командиров пока еще хватает на многих участках фронта.Так что лодка плывет. Но куда она плывет и что будет происходить с теми, кто решит остаться на ее борту, судя по всему, не знает вообще никто. Ни в Кремле, ни в Донецке и Луганске, ни тем более в богомерзких «экспертных» говорильнях на телевидении и в СМИ.Вероятно, для того чтобы лучше понимать происходящее и скорое будущее, необходимо навсегда оставить идеализм, мечты и высокую риторику, которыми ополченцы и местные жители, как броней, прикрывались в 2014-2015 годах. И приступить к изучению существования других непризнанных республик, находящихся под протекторатом Кремля. Вероятно, их опыта Луганску и Донецку не избежать.Всех с Новым годом! Всем здоровья, семейного счастья и добра.