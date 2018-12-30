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Китайский аппарат «Чанъэ-4» совершит посадку на обратной стороне Луны

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Китайский космический аппарат «Чанъэ-4» в воскресенье утром вышел на заданную орбиту, с которой затем будет осуществлена посадка на обратную сторону Луны, передает ТАСС сообщение национального космического агентства страны (CNSA).

Запуск носителя с аппаратом «Чанъэ-4» с космодрома Сичан.


По данным агентства, в 03:55 по московскому времени зонд «Чанъэ-4» успешно вышел на эллиптическую лунную орбиту, ближайшая точка которой к поверхности Луны составляет 15км, а наиболее удаленная – 100 км.

С земной орбиты на лунную аппарат перешел 12 декабря. С это времени сотрудники Центра управления дважды провели работу по уравновешиванию его орбиты, а также проверили надежность связи между «Чанъэ-4» и спутником-ретранслятором «Цюэцяо». С его помощью осуществляется связь аппарата с Землей. Кроме того, была осуществлена работа по проверке бортовой аппаратуры зонда, в том числе дальномеров, чтобы подготовить его к посадке.

В настоящее время в Центре заняты выбором подходящего времени для посадки на обратную сторону Луны.

Напомним, «Чанъэ-4» был запущен 8 декабря. Основной задачей программы является изучение с помощью лунохода наименее изученной обратной стороны естественного спутника Земли.

Аппарату предстоит приземлиться в районе Южного полюса в бассейне Эйткена – крупнейшего из ударных кратеров в солнечной системе. Диаметр кратера составляет около 2,5 тыс. км, глубина – 12 км.

Как ранее заявили в CNSA, первая мягкая посадка на обратной стороне Луны станет настоящим прорывом как для Китая, так и для всего мира.

Спутник связи «Цюэцяо» – первый в истории аппарат, приступивший к работе на гало-орбите в точке Лагранжа L2 на обратной стороне Луны. В данной локации он способен длительное время сохранять позицию относительно Земли и Солнца, обеспечивая связь с «Чанъэ-4».
Использованы фотографии:
https://ru.wikipedia.org
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