Корабли ЧФ за год провели в море более 6 тысяч суток

Корабельные силы флота находились в море более 6 тыс. ходовых суток, а количество морских миль, которое они прошли за это время, составило 330 тысяч, что превышает плановый показатель наплаванности более чем в 2 раза,

В текущем году наплаванность кораблей и судов Черноморского флота увеличилась по сравнению с 2017 годом на 500 ходовых суток, сообщает пресс-служба Южного округа.говорится в релизе.Отмечается, что в прошлом году экипажи кораблей и судов находились в море около5,5 тыс. суток.При этом флот в течение учебного года выполнил все поставленные перед ним задачи как в акватории Черного моря, так и в Средиземноморье.В пресс-службе пояснили, что рост наплаванности сил флота связан с увеличением числа дальних походов кораблей и вспомогательных судов, их постоянной деятельностью в составе группировки ВМФ РФ в Средиземном море.В частности, только в ходе одного межфлотского учения «Океанский щит-2018» – первого в современной истории, – проведенного в Средиземноморье под руководством главкома ВМФ, от Черноморского флота были задействованы 18 кораблей и судов.Под термином «наплаванность» следует понимать время нахождения корабля в море без захода в порт.Напомним, в субботу в Ростове-на Дону командующий войсками Южного округа Александр Дворников вручил Боевые знамена нового образца и грамоты президента командующему ЧФ, командиру армейского корпуса и командиру Новороссийской военно-морской базы.