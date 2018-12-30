Корабли ЧФ за год провели в море более 6 тысяч суток
В текущем году наплаванность кораблей и судов Черноморского флота увеличилась по сравнению с 2017 годом на 500 ходовых суток, сообщает пресс-служба Южного округа.
Отмечается, что в прошлом году экипажи кораблей и судов находились в море около5,5 тыс. суток.
При этом флот в течение учебного года выполнил все поставленные перед ним задачи как в акватории Черного моря, так и в Средиземноморье.
В пресс-службе пояснили, что рост наплаванности сил флота связан с увеличением числа дальних походов кораблей и вспомогательных судов, их постоянной деятельностью в составе группировки ВМФ РФ в Средиземном море.
В частности, только в ходе одного межфлотского учения «Океанский щит-2018» – первого в современной истории, – проведенного в Средиземноморье под руководством главкома ВМФ, от Черноморского флота были задействованы 18 кораблей и судов.
Под термином «наплаванность» следует понимать время нахождения корабля в море без захода в порт.
Напомним, в субботу в Ростове-на Дону командующий войсками Южного округа Александр Дворников вручил Боевые знамена нового образца и грамоты президента командующему ЧФ, командиру армейского корпуса и командиру Новороссийской военно-морской базы.
Корабельные силы флота находились в море более 6 тыс. ходовых суток, а количество морских миль, которое они прошли за это время, составило 330 тысяч, что превышает плановый показатель наплаванности более чем в 2 раза,говорится в релизе.
Отмечается, что в прошлом году экипажи кораблей и судов находились в море около5,5 тыс. суток.
При этом флот в течение учебного года выполнил все поставленные перед ним задачи как в акватории Черного моря, так и в Средиземноморье.
В пресс-службе пояснили, что рост наплаванности сил флота связан с увеличением числа дальних походов кораблей и вспомогательных судов, их постоянной деятельностью в составе группировки ВМФ РФ в Средиземном море.
В частности, только в ходе одного межфлотского учения «Океанский щит-2018» – первого в современной истории, – проведенного в Средиземноморье под руководством главкома ВМФ, от Черноморского флота были задействованы 18 кораблей и судов.
Под термином «наплаванность» следует понимать время нахождения корабля в море без захода в порт.
Напомним, в субботу в Ростове-на Дону командующий войсками Южного округа Александр Дворников вручил Боевые знамена нового образца и грамоты президента командующему ЧФ, командиру армейского корпуса и командиру Новороссийской военно-морской базы.
- Использованы фотографии:
- Минобороны РФ
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