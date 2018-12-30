Пять лет с момента терактов в Волгограде, об антитеррористической логистике

Пять лет прошло с событий в Волгограде, буквально потрясших страну. Взрывы 29 и 30 декабря 2013 года - на железнодорожном вокзале и в одном из троллейбусов - в общей сложности унесли 34 человеческих жизни, около 60 человек получили ранения. На входе в здание вокзала – цветы и лампады в память о погибших от рук террористов людях. Мемориальная табличка напоминает о случившемся пять лет назад.После длительных следственных действий было установлено, что террористические акты были совершены Аскером Самедовым (он подорвал себя у досмотровой зоны железнодорожного вокзала 29 декабря ) и Сулейманом Магомедовым, который в тот день выступил в роли наблюдателя при осуществлении теракта, а на следующие сутки взорвал себя в общественном транспорте. Стоит напомнить, что изначально появились сообщения о том, что взрывное устройство в волгоградском троллейбусе в Дзержинском районе приводила в действие женщина – смертница. Однако впоследствии эта информация не подтвердилась.Та ужасная трагедия, всколыхнувшая Россию, снова заставила говорить о необходимости совершенствования мер безопасности на объектах транспорта в стране. Какие меры в итоге были предприняты как в самом Волгограде, так и в других городах России – на вокзалах и других объектов с массовым пребыванием людей?Железнодорожные вокзалы во многих крупных транспортных узлах получили обновлённую антитеррористическую логистику. Вход осуществляется через специализированные пункты досмотры, которые по понятными причинам из зданий вокзалов вынесены на привокзальную территорию. Ручная кладь исследуется при проходе по транспортировочной ленте, проверка пассажиров осуществляется через рамки металлодетекторов. В Волгограде, пять лет назад пережившем страшную трагедию, - проверки особенно тщательные. Дополнительный осмотр с помощью ручных металлодетекторов осуществляется сотрудниками вокзала, одновременно работает полиция. В городе на значимых объектах и массовых мероприятиях работают казачьи патрули. При этом вход в здание вокзала через центральный кластер закрыт, и хочется надеяться, что закрыт от несанкционированного проникновения действительно эффективно. Там заградительные барьеры, работающие на "открытие в обратном направлении", у барьеров дежурит сотрудник.Смогут ли эти барьеры на 100% воспрепятствовать несанкционированному проникновению в здание вокзала - вопрос, на который, опять-таки, хочется надеяться, ответ есть у служб, отвечающих за безопасность.Кстати, возвращаясь к теме антитеррористической логистики... далеко не все крупные вокзалы страны вынесли пункты досмотра пассажиров за пределы основных зданий. Примеров того, когда проверка осуществляется непосредственно в здании, множество. Один из них - Курский вокзал города Москвы. Павелецкий в том числе.В то же время нужно отметить, что вынос пунктов досмотра за пределы вокзальных зданий - мера понятная, но и она вряд ли гарантирует существенное повышение безопасности. В том же Волгограде на пункте досмотра нередко образуются очереди, в общей сложности в которых одновременно (на нескольких "линиях" осмотра) могут находиться 30-40 человек.Потому главный смысл по-прежнему в том, чтобы работа велась на упреждение. Звучит банально, но актуальности никак не отменяет, ведь, на самом деле, горько осознавать тот факт, что учиться всем нам приходится на кровавом опыте.