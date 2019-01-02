Кто круче: «Армата» или «Абрамс»? Часть 2
В предыдущей части статьи рассматривались характеристики танков ««Армата»» и ««Абрамс»» по огневой мощи, в данной части сравниваются характеристики по защищенности и подвижности.
Защищенность
Схема построения защиты определяется в основном принятой компоновкой танка. Для танка «Абрамс» это экипаж 4 человека (с заряжающим), размещенных по классической схеме: механик-водитель в корпусе, остальные члены экипажа в башне, и размещение основной части боекомплекта в забронированной нише кормы башни.
Принятая на этом танке компоновка требует большого забронированного внутреннего объема танка, в связи с чем габариты танка весьма внушительны, у него большая длина корпуса — 7,92 м, ширина — 3,7 м, высота — 2,44 м и массивная башня. Лобовая и бортовая проекции танка существенно превосходят показатели советских (российских) танков, что повышает вероятность поражения «Абрамс» от огня противника.
Защита танка «Абрамс» пассивная и дифференцирована по зонам: лобовая часть корпуса и башни, борта корпуса и башни, корма корпуса, крыша корпуса и башни. Особое внимание было уделено защите лобовой части корпуса и башни, а также передней части бортов корпуса. Остальные зоны имеют относительно низкий уровень защиты.
В наиболее защищенных зонах применена комбинированная многослойная броня с использованием керамики, в ослабленных зонах используется монолитная броня. На последних модификациях танка фрагментировано используется динамическая защита, корма прикрыта противокумулятивной решеткой и под днищем устанавливаются дополнительные панели комбинированной брони.
Размещение боекомплекта в нише кормы башни, наиболее уязвимом по высоте танка месте, и слабая защита этой зоны, повышают вероятность поражения танка, особенно бортовой проекции и положении «пушка на борт». Изоляция боекомплекта в забронированном пространстве с вышибными панелями дает шанс выжить экипажу при поражении этой зоны без детонации боекомплекта при детонации танка, и экипаж ничто уже не может спасти. Защите части боекомплекта, размещенного в корпусе, уделено серьезное внимание. Выстрелы находятся в бронированной укладке и для их детонации необходимо прямое попадание в них.
Следует отметить, что «Абрамс» при мощной защите лобовой проекции слабо защищен в верхней полусфере и практически беззащитен сверху от авиационных малокалиберных пушек на всю длину танка от носа до кормы. Танк также в ослабленных зонах, особенно в корме, бортах, крыше башни и корпуса, легко уязвим для противотанковых средств ближнего боя.
По различным оценкам стойкость лобовой проекции танка «Абрамс» от БПС составляет 850-900 мм и от КС – 1100-1200 мм. Стойкость передней части бортов от БПС порядка 300 мм и от КС – 500 мм.
В танке «Абрамс» практически не используются средства оптико-электронного противодействия от огня ПТУР. Имеются только ИК-прожекторы для подавления команд управления ПТУР, работающих в ИК-диапазоне, и пусковые установки для постановки дымовой завесы. Нет на танке и систем активной защиты.
Схеме защиты танка «Армата» уделено самое серьезное внимание, и компоновка танка направлена на обеспечение максимальной защиты членов экипажа. Все три члена экипажа размещены в передней части корпуса танка в бронированной капсуле, изолированной от боекомплекта и топлива. Основной боекомплект размещен в автомате заряжания в кабине необитаемой башни по высоте на уровне корпуса танка и отделен от экипажа бронированной перегородкой. Дополнительный боекомплект находится в корпусе в защищенной боеукладке. Топливо размещено в бронированном отсеке между боевым отделением и МТО, часть в баках на надгусеничных полках, защищенных броней. Все отсеки — размещения экипажа, боевого отделения, топлива и МТО — разделены между собой бронированными перегородками.
На танке «Армата» реализована многоуровневая система защиты. Первый уровень направлен на снижение «заметности» танка. На башне установлен противоосколочный кожух со специальным GALS покрытием, создающим эффект светоотражения, не позволяющий определить тип объекта в радиолокационном, инфракрасном и оптическом диапазонах.
На втором уровне защиты используется активная защита, перехватывающая и уничтожающая подлетающие боеприпасы, и система оптико-электронного противодействия постановки многоспектральных помех и срыва управления ПТУР.
На третьем уровне путем активного и пассивного бронирования обеспечивается зажита от боеприпасов, преодолевших предыдущие уровни защиты.
На танке широко используется динамическая защита «Малахит», в том числе с подрывам модулей защиты до контакта с броней от магнитного поля подлетающего боеприпаса. Блоки динамической защиты устанавливаются на лобовой части корпуса и башни, на бортах и крыше башни, на надгусеничных полках для защиты бортов корпуса до МТО, на крыше корпуса над капсулой и люках членов экипажа. Часть блоков ДЗ для зашиты корпуса являются съемными и устанавливаются перед выполнением боевой задачи. Кормовая зона танка защищена решетчатыми экранами, которые устанавливаются на корме башни и корпуса.
Броневая защита танка многослойная, с применениям новой брони марки 44С-св-Ш, позволяющей уменьшить на 15% толщину бронедеталей без снижения бронестойкости, и композитных материалов. Броня дифференцирована по периметру танка.
Бронирование башни состоит из основного бронирования и противоосколочного кожуха, защищающего приборы танка от осколочных, фугасных и пулевых повреждений.
На танке установлена система искажения магнитного поля танка для защиты от мин.
Данных о стойкости защиты танка «Армата» нет, по оценке экспертов, она очень высокая и превосходит защиту танка «Абрамс». По их оценке, стойкость лобовой защиты танка может составлять от БПС 1000 – 1100 мм, от КС – 1200 – 1400 мм и в верхней полусфере от КС — 250-300 мм.
На танке используется активная защита «афганит», построенная аналогично комплексу активной защиты «Трофи» для танка «Меркава». В основе КАЗ лежит импульсно-доплеровский радар на основе активной фазированной антенной решетки (АФАР), имеющий четыре панели на башне танка, обеспечивающих обзор на 360 градусов без вращения антенны радара. С радаром интегрированы два высокоскоростных доплеровских радара ближнего действия, изготовленных по этой же технологии, и круговые ультрафиолетовые пеленгаторы факелов ПТУР.
Активная защита работает совместно с системой оптико-электронного противодействия. По команде радара башня танка поворачивается наиболее защищенной зоной, производится постановка мультиспектральных завес, непрозрачных в инфракрасном и миллиметровом диапазоне для подавления сигналов управления ПТУР. Имеется система постановки помех от нападения сверху.
Поражающий боеприпас, преодолевший завесу, уничтожается защитным боеприпасом с кумулятивной воронкой с большим углом раствора, работающей по принципу "ударного ядра" диаметром 300-400 мм. Защитные боеприпасы устанавливаются на поворотном основании, отрабатывающем направление на цель в двух плоскостях по команде от радара.
Активной защитой прикрыта передняя полусфера, защиту сверху КАЗ не обеспечивает. Система позволяет перехватывать как ракеты ПТУР, так и высокоскоростные БПС.
Комплекс активной защиты конечно очень эффективный, но возникают сомнения, что он с полном объеме реализован. Создание поворотной платформы в двух плоскостях, с очень высоким быстродействием отрабатывающей команды радара по наведению защитного боеприпаса на подлетающий со скоростью 1800 м/с БПС требует применения следящих приводов на новых физических принципах, о разработке которых пока ничего не известно. Своевременный поворот башни на подлетающий БПС также вызывает большие сомнения, поскольку скорости снаряда и поворота башни просто несопоставимы.
В целом защищенность танка «Армата» значительно выше защищенности танка «Абрамс» и по многим характеристикам превосходит его.
Подвижность
Подвижность танка определяется мощностью силовой установки и его массой. Американские танки традиционно имеют большую массу, не стал исключением и «Абрамс», при массе 63 т он имеет газотурбинный двигатель мощностью 1500 л.с. и удельная мощность составляет 2,4 л.с./т. Танк «Армата» при массе 55 т имеет 12-цилиндровый X-образный дизельный двигатель 2В-12-3А мощностью 1200 л.с. и удельная мощность составляет 2,2 л.с./т. На этом танке также традиционно мы уступаем западным танкам по мощности двигателя, и это отставание пока не удалось ликвидировать. Правда разработчики утверждают, что этот двигатель имеет резерв по мощности до 1800л.с., но это еще надо достигнуть.
Характеристики: «Абрамс» А1М2; «Армата»
Масса танка (т): 63; 55
Мощность двигателя (л.с.): 1500; 1200
Удельная мощность (л.с./т): 2,4; 2,2
Удельное давление (кг/кв. см): 1,02
Максимальная скорость по шоссе, км/ч: 67; 75
Емкость топливных баков (л): 1900; 1615
Запас хода (км): 426; 500
Ходовая на «Абрамсе» и «Армате» семикатковая. При массе танка «Абрамс» 63 т он имеет удельное давление на грунт 1,02 кг/ кв. см, удельное давление танка «Армата» при массе 55 т наверняка будет меньше. При таком удельном давлении и близкими характеристиками по удельной мощности «Абрамс» будет уступать «Армате» по подвижности. К тому же на «Армате» используется активная подвеска, обеспечивающая плавность хода танка, что особо важно при стрельбе с ходу.
Применение на «Абрамсе» газотурбинного двигателя, страдающего большим расходом топлива по сравнению с дизелем, ведет к уменьшению запаса хода при большем количестве топлива на борту танка. ГТД также требует повышенных требований к очистке воздуха, и использование танка в условиях пустыни и запыленной местности накладывает дополнительные ограничения.
Сетецентрический танк
Танки «Армата» и «Абрамс» оснащены принципиально новой цифровой системой управления на базе танковой информацонно-управляющей системы (ТИУС), интегрирующей системы управления движением, огнем, защитой и взаимодействием танка в единый комплекс управления танком.
Система обеспечивает сбор и обработку информации от систем и узлов танка, силовой установки, приборов СУО, систем защиты, навигационных средств и средств связи. Обеспечивает обмен информацией между системами, контроль и диагностику узлов и систем, синтезирует информацию для выдачи и виде речевых команд и на дисплеи членов экипажа информацию о состоянии систем вооружения, защищенности, подвижности, угрозе поражения танка огнем противника, картографическую информацию о месте положения объектов тактического звена, информацию об обнаруженных и полученных от вышестоящих командиров целях, формирует команды и информацию для передачи на другие танки и объекты управления.
Для организации взаимодействия используется в том числе информация от глобальных навигационных систем навигации GPS и ГЛОНАСС. На танке «Армата» передача цифровой информации предполагается как средствами радиосвязи в УКВ-диапазоне, так и в И-диапазоне и в пределах видимости в СВЧ-диапазоне.
Использование цифровых технологий и информационное обеспечение способствует оптимизации боевых действий и в режиме реального времени позволяет наблюдать обстановку во время выполнения поставленной задачи.
Танки «Армата» и «Абрамс» является «сетецентрическими танками» и предназначены не только для ведения одиночного боя, а и для работы в группе различных боевых машин, объединенных в одном тактическом звене, выполняя функций разведки, целеуказания и дистанционного управления. Это позволяет всем машинам тактического звена получать оперативную обстановку в режиме реального времени и совместно организовывать управление огнём по противнику.
В концепции «сетецентрической войны» танк «Армата» становится одним из определяющих элементов в обнаружении целей и передачи их другим боевым машинам, поскольку у него на борту имеется импульсно-доплеровская РЛС, работающая на глубину до 100 км, и он принимает сигналы от навигационных систем GPS/ГЛОНАС. По этим данным он может обнаруживать наземные и воздушные цели, определять их координаты с высокой точностью, передавать другим боевым машинам и корректировать их огонь.
В тактическое звено могут входить танки «Армата» и другие боевые машины, оборудованные соответствующей аппаратурой (танки предыдущего поколения, САУ, БМП, ЗРК, вертолеты огневой поддержки).
Для расширения возможностей по поиску и обнаружению целей танк «Армата» способен запускать БПЛА «Птеродактиль» для разведки и целеуказания. БПЛА запускается на кабеле, что ограничивает его высоту и радиус полета до 50-100 м. Своими приборами он может фиксировать цели на дальности до 10 км.
Танк «Армата» имеет на борту все для организации роботизированного танка, управляемого дистанционно. Необходима только установка аппаратуры передачи видеоизображения с оптико-электронных приборов членов экипажа.
На танке «Абрамс» внедрено уже второе поколение таких систем и танки эксплуатируются в войсках. Танк «Армата» пока что на этапе проведения испытаний, и когда эта система будет в войсках, неизвестно. Между прочим, ТИУС впервые в мире разрабатывался в Советском Союзе в начале 80-х для перспективного танка «Боксер», разрабатывалась такая система и для серийных танков Т-64 и Т-80. В середине 80-х ТИУС начался создаваться для французского танка «Леклерк», и только в 90-х она появилась на «Абрамсе» и «Леопарде-»2. У нас с развалом Союза работы были свернуты, и ТИУС так не появился. На серийных российских танках ТИУС нет, на танке «Армата» задел частично был использован, но в серийном производстве танка пока нет.
Выводы
Танк «Армата» с необитаемой башней и расположением экипажа в бронированной капсуле в корпусе танка является танком нового поколения, которое концептуально изменило подход к проектированию танка. Такое решение неоднозначно: решена проблема защиты экипажа, но резко понижена надежность танка в целом. При выходе из строя системы электропитания башни или неисправности каких-либо механизмов боевого модуля, что в реальной обстановке очень вероятно, танк становится полностью небоеспособным. У него нет никаких резервных каналов для ведения огня. Такая компоновка без решения вопроса надежного управления оружием может поставить под сомнение всю концепцию танка.
Сравнение танков «Армата» и «Абрамс» по огневой мощи, защищенности и подвижности показывает, что на танке «Армата» основное внимание было уделено обеспечению защищенности экипажа и танка, и это задача успешно решена, особенно в части защиты от противотанковых средств ближнего боя. По уровню защищенности «Армата» существенно превосходит все существующие танки. Защищенность танка «Абрамс» значительно ниже, имеет много ослабленных зон и не обеспечивает защиту от современных бронебойно-подкалиберных снарядов и управляемых ракет.
По огневой мощи танк «Армата» также превосходит «Абрамс» за счет использования более мощной пушки, более совершенных боеприпасов, управляемого вооружения, импульсно-доплеровского радара и автомата заряжания. Слабой стороной является наличие только оптико-электронных и радиолокационных средств поиска и обнаружения целей, отсутствие оптических каналов и резервного прицела-дублера.
Надежность СУО также желает лучшего, элементы СУО на крыше башни недостаточно защищены от стрелкового и малокалиберного артиллерийского огня и сравнительно легко могут быть выведены из строя.
По подвижности танк «Армата» из-за меньшей массы будет несколько превосходить танк «Абрамс», но по мощности силовой установки он традиционно уступает и не может обеспечить существенного отрыва от «Абрамс».
По возможности использования этих танков в концепции «сетецентрической войны» «Армата» и «Абрамс» идут примерно на равных. При этом следует отметить, что на «Абрамсе» уже установлено второе поколение ТИУС, и она эксплуатируется в войсках, а «Армата» находится на этапе испытания, и «задекларированные» характеристики еще надо подтвердить.
Выводы обозревателя американского издательства The National Interest в статье «Изменились ли правила игры с появлением российского танка «Армата»?» обоснованы. Для стран НАТО появление российского танка «Армата» представляет определенную головную боль, и им необходимо думать, каким образом отвечать на этот вызов.
Защищенность
Схема построения защиты определяется в основном принятой компоновкой танка. Для танка «Абрамс» это экипаж 4 человека (с заряжающим), размещенных по классической схеме: механик-водитель в корпусе, остальные члены экипажа в башне, и размещение основной части боекомплекта в забронированной нише кормы башни.
Принятая на этом танке компоновка требует большого забронированного внутреннего объема танка, в связи с чем габариты танка весьма внушительны, у него большая длина корпуса — 7,92 м, ширина — 3,7 м, высота — 2,44 м и массивная башня. Лобовая и бортовая проекции танка существенно превосходят показатели советских (российских) танков, что повышает вероятность поражения «Абрамс» от огня противника.
Защита танка «Абрамс» пассивная и дифференцирована по зонам: лобовая часть корпуса и башни, борта корпуса и башни, корма корпуса, крыша корпуса и башни. Особое внимание было уделено защите лобовой части корпуса и башни, а также передней части бортов корпуса. Остальные зоны имеют относительно низкий уровень защиты.
В наиболее защищенных зонах применена комбинированная многослойная броня с использованием керамики, в ослабленных зонах используется монолитная броня. На последних модификациях танка фрагментировано используется динамическая защита, корма прикрыта противокумулятивной решеткой и под днищем устанавливаются дополнительные панели комбинированной брони.
Размещение боекомплекта в нише кормы башни, наиболее уязвимом по высоте танка месте, и слабая защита этой зоны, повышают вероятность поражения танка, особенно бортовой проекции и положении «пушка на борт». Изоляция боекомплекта в забронированном пространстве с вышибными панелями дает шанс выжить экипажу при поражении этой зоны без детонации боекомплекта при детонации танка, и экипаж ничто уже не может спасти. Защите части боекомплекта, размещенного в корпусе, уделено серьезное внимание. Выстрелы находятся в бронированной укладке и для их детонации необходимо прямое попадание в них.
Следует отметить, что «Абрамс» при мощной защите лобовой проекции слабо защищен в верхней полусфере и практически беззащитен сверху от авиационных малокалиберных пушек на всю длину танка от носа до кормы. Танк также в ослабленных зонах, особенно в корме, бортах, крыше башни и корпуса, легко уязвим для противотанковых средств ближнего боя.
По различным оценкам стойкость лобовой проекции танка «Абрамс» от БПС составляет 850-900 мм и от КС – 1100-1200 мм. Стойкость передней части бортов от БПС порядка 300 мм и от КС – 500 мм.
В танке «Абрамс» практически не используются средства оптико-электронного противодействия от огня ПТУР. Имеются только ИК-прожекторы для подавления команд управления ПТУР, работающих в ИК-диапазоне, и пусковые установки для постановки дымовой завесы. Нет на танке и систем активной защиты.
Схеме защиты танка «Армата» уделено самое серьезное внимание, и компоновка танка направлена на обеспечение максимальной защиты членов экипажа. Все три члена экипажа размещены в передней части корпуса танка в бронированной капсуле, изолированной от боекомплекта и топлива. Основной боекомплект размещен в автомате заряжания в кабине необитаемой башни по высоте на уровне корпуса танка и отделен от экипажа бронированной перегородкой. Дополнительный боекомплект находится в корпусе в защищенной боеукладке. Топливо размещено в бронированном отсеке между боевым отделением и МТО, часть в баках на надгусеничных полках, защищенных броней. Все отсеки — размещения экипажа, боевого отделения, топлива и МТО — разделены между собой бронированными перегородками.
На танке «Армата» реализована многоуровневая система защиты. Первый уровень направлен на снижение «заметности» танка. На башне установлен противоосколочный кожух со специальным GALS покрытием, создающим эффект светоотражения, не позволяющий определить тип объекта в радиолокационном, инфракрасном и оптическом диапазонах.
На втором уровне защиты используется активная защита, перехватывающая и уничтожающая подлетающие боеприпасы, и система оптико-электронного противодействия постановки многоспектральных помех и срыва управления ПТУР.
На третьем уровне путем активного и пассивного бронирования обеспечивается зажита от боеприпасов, преодолевших предыдущие уровни защиты.
На танке широко используется динамическая защита «Малахит», в том числе с подрывам модулей защиты до контакта с броней от магнитного поля подлетающего боеприпаса. Блоки динамической защиты устанавливаются на лобовой части корпуса и башни, на бортах и крыше башни, на надгусеничных полках для защиты бортов корпуса до МТО, на крыше корпуса над капсулой и люках членов экипажа. Часть блоков ДЗ для зашиты корпуса являются съемными и устанавливаются перед выполнением боевой задачи. Кормовая зона танка защищена решетчатыми экранами, которые устанавливаются на корме башни и корпуса.
Броневая защита танка многослойная, с применениям новой брони марки 44С-св-Ш, позволяющей уменьшить на 15% толщину бронедеталей без снижения бронестойкости, и композитных материалов. Броня дифференцирована по периметру танка.
Бронирование башни состоит из основного бронирования и противоосколочного кожуха, защищающего приборы танка от осколочных, фугасных и пулевых повреждений.
На танке установлена система искажения магнитного поля танка для защиты от мин.
Данных о стойкости защиты танка «Армата» нет, по оценке экспертов, она очень высокая и превосходит защиту танка «Абрамс». По их оценке, стойкость лобовой защиты танка может составлять от БПС 1000 – 1100 мм, от КС – 1200 – 1400 мм и в верхней полусфере от КС — 250-300 мм.
На танке используется активная защита «афганит», построенная аналогично комплексу активной защиты «Трофи» для танка «Меркава». В основе КАЗ лежит импульсно-доплеровский радар на основе активной фазированной антенной решетки (АФАР), имеющий четыре панели на башне танка, обеспечивающих обзор на 360 градусов без вращения антенны радара. С радаром интегрированы два высокоскоростных доплеровских радара ближнего действия, изготовленных по этой же технологии, и круговые ультрафиолетовые пеленгаторы факелов ПТУР.
Активная защита работает совместно с системой оптико-электронного противодействия. По команде радара башня танка поворачивается наиболее защищенной зоной, производится постановка мультиспектральных завес, непрозрачных в инфракрасном и миллиметровом диапазоне для подавления сигналов управления ПТУР. Имеется система постановки помех от нападения сверху.
Поражающий боеприпас, преодолевший завесу, уничтожается защитным боеприпасом с кумулятивной воронкой с большим углом раствора, работающей по принципу "ударного ядра" диаметром 300-400 мм. Защитные боеприпасы устанавливаются на поворотном основании, отрабатывающем направление на цель в двух плоскостях по команде от радара.
Активной защитой прикрыта передняя полусфера, защиту сверху КАЗ не обеспечивает. Система позволяет перехватывать как ракеты ПТУР, так и высокоскоростные БПС.
Комплекс активной защиты конечно очень эффективный, но возникают сомнения, что он с полном объеме реализован. Создание поворотной платформы в двух плоскостях, с очень высоким быстродействием отрабатывающей команды радара по наведению защитного боеприпаса на подлетающий со скоростью 1800 м/с БПС требует применения следящих приводов на новых физических принципах, о разработке которых пока ничего не известно. Своевременный поворот башни на подлетающий БПС также вызывает большие сомнения, поскольку скорости снаряда и поворота башни просто несопоставимы.
В целом защищенность танка «Армата» значительно выше защищенности танка «Абрамс» и по многим характеристикам превосходит его.
Подвижность
Подвижность танка определяется мощностью силовой установки и его массой. Американские танки традиционно имеют большую массу, не стал исключением и «Абрамс», при массе 63 т он имеет газотурбинный двигатель мощностью 1500 л.с. и удельная мощность составляет 2,4 л.с./т. Танк «Армата» при массе 55 т имеет 12-цилиндровый X-образный дизельный двигатель 2В-12-3А мощностью 1200 л.с. и удельная мощность составляет 2,2 л.с./т. На этом танке также традиционно мы уступаем западным танкам по мощности двигателя, и это отставание пока не удалось ликвидировать. Правда разработчики утверждают, что этот двигатель имеет резерв по мощности до 1800л.с., но это еще надо достигнуть.
Характеристики: «Абрамс» А1М2; «Армата»
Масса танка (т): 63; 55
Мощность двигателя (л.с.): 1500; 1200
Удельная мощность (л.с./т): 2,4; 2,2
Удельное давление (кг/кв. см): 1,02
Максимальная скорость по шоссе, км/ч: 67; 75
Емкость топливных баков (л): 1900; 1615
Запас хода (км): 426; 500
Ходовая на «Абрамсе» и «Армате» семикатковая. При массе танка «Абрамс» 63 т он имеет удельное давление на грунт 1,02 кг/ кв. см, удельное давление танка «Армата» при массе 55 т наверняка будет меньше. При таком удельном давлении и близкими характеристиками по удельной мощности «Абрамс» будет уступать «Армате» по подвижности. К тому же на «Армате» используется активная подвеска, обеспечивающая плавность хода танка, что особо важно при стрельбе с ходу.
Применение на «Абрамсе» газотурбинного двигателя, страдающего большим расходом топлива по сравнению с дизелем, ведет к уменьшению запаса хода при большем количестве топлива на борту танка. ГТД также требует повышенных требований к очистке воздуха, и использование танка в условиях пустыни и запыленной местности накладывает дополнительные ограничения.
Сетецентрический танк
Танки «Армата» и «Абрамс» оснащены принципиально новой цифровой системой управления на базе танковой информацонно-управляющей системы (ТИУС), интегрирующей системы управления движением, огнем, защитой и взаимодействием танка в единый комплекс управления танком.
Система обеспечивает сбор и обработку информации от систем и узлов танка, силовой установки, приборов СУО, систем защиты, навигационных средств и средств связи. Обеспечивает обмен информацией между системами, контроль и диагностику узлов и систем, синтезирует информацию для выдачи и виде речевых команд и на дисплеи членов экипажа информацию о состоянии систем вооружения, защищенности, подвижности, угрозе поражения танка огнем противника, картографическую информацию о месте положения объектов тактического звена, информацию об обнаруженных и полученных от вышестоящих командиров целях, формирует команды и информацию для передачи на другие танки и объекты управления.
Для организации взаимодействия используется в том числе информация от глобальных навигационных систем навигации GPS и ГЛОНАСС. На танке «Армата» передача цифровой информации предполагается как средствами радиосвязи в УКВ-диапазоне, так и в И-диапазоне и в пределах видимости в СВЧ-диапазоне.
Использование цифровых технологий и информационное обеспечение способствует оптимизации боевых действий и в режиме реального времени позволяет наблюдать обстановку во время выполнения поставленной задачи.
Танки «Армата» и «Абрамс» является «сетецентрическими танками» и предназначены не только для ведения одиночного боя, а и для работы в группе различных боевых машин, объединенных в одном тактическом звене, выполняя функций разведки, целеуказания и дистанционного управления. Это позволяет всем машинам тактического звена получать оперативную обстановку в режиме реального времени и совместно организовывать управление огнём по противнику.
В концепции «сетецентрической войны» танк «Армата» становится одним из определяющих элементов в обнаружении целей и передачи их другим боевым машинам, поскольку у него на борту имеется импульсно-доплеровская РЛС, работающая на глубину до 100 км, и он принимает сигналы от навигационных систем GPS/ГЛОНАС. По этим данным он может обнаруживать наземные и воздушные цели, определять их координаты с высокой точностью, передавать другим боевым машинам и корректировать их огонь.
В тактическое звено могут входить танки «Армата» и другие боевые машины, оборудованные соответствующей аппаратурой (танки предыдущего поколения, САУ, БМП, ЗРК, вертолеты огневой поддержки).
Для расширения возможностей по поиску и обнаружению целей танк «Армата» способен запускать БПЛА «Птеродактиль» для разведки и целеуказания. БПЛА запускается на кабеле, что ограничивает его высоту и радиус полета до 50-100 м. Своими приборами он может фиксировать цели на дальности до 10 км.
Танк «Армата» имеет на борту все для организации роботизированного танка, управляемого дистанционно. Необходима только установка аппаратуры передачи видеоизображения с оптико-электронных приборов членов экипажа.
На танке «Абрамс» внедрено уже второе поколение таких систем и танки эксплуатируются в войсках. Танк «Армата» пока что на этапе проведения испытаний, и когда эта система будет в войсках, неизвестно. Между прочим, ТИУС впервые в мире разрабатывался в Советском Союзе в начале 80-х для перспективного танка «Боксер», разрабатывалась такая система и для серийных танков Т-64 и Т-80. В середине 80-х ТИУС начался создаваться для французского танка «Леклерк», и только в 90-х она появилась на «Абрамсе» и «Леопарде-»2. У нас с развалом Союза работы были свернуты, и ТИУС так не появился. На серийных российских танках ТИУС нет, на танке «Армата» задел частично был использован, но в серийном производстве танка пока нет.
Выводы
Танк «Армата» с необитаемой башней и расположением экипажа в бронированной капсуле в корпусе танка является танком нового поколения, которое концептуально изменило подход к проектированию танка. Такое решение неоднозначно: решена проблема защиты экипажа, но резко понижена надежность танка в целом. При выходе из строя системы электропитания башни или неисправности каких-либо механизмов боевого модуля, что в реальной обстановке очень вероятно, танк становится полностью небоеспособным. У него нет никаких резервных каналов для ведения огня. Такая компоновка без решения вопроса надежного управления оружием может поставить под сомнение всю концепцию танка.
Сравнение танков «Армата» и «Абрамс» по огневой мощи, защищенности и подвижности показывает, что на танке «Армата» основное внимание было уделено обеспечению защищенности экипажа и танка, и это задача успешно решена, особенно в части защиты от противотанковых средств ближнего боя. По уровню защищенности «Армата» существенно превосходит все существующие танки. Защищенность танка «Абрамс» значительно ниже, имеет много ослабленных зон и не обеспечивает защиту от современных бронебойно-подкалиберных снарядов и управляемых ракет.
По огневой мощи танк «Армата» также превосходит «Абрамс» за счет использования более мощной пушки, более совершенных боеприпасов, управляемого вооружения, импульсно-доплеровского радара и автомата заряжания. Слабой стороной является наличие только оптико-электронных и радиолокационных средств поиска и обнаружения целей, отсутствие оптических каналов и резервного прицела-дублера.
Надежность СУО также желает лучшего, элементы СУО на крыше башни недостаточно защищены от стрелкового и малокалиберного артиллерийского огня и сравнительно легко могут быть выведены из строя.
По подвижности танк «Армата» из-за меньшей массы будет несколько превосходить танк «Абрамс», но по мощности силовой установки он традиционно уступает и не может обеспечить существенного отрыва от «Абрамс».
По возможности использования этих танков в концепции «сетецентрической войны» «Армата» и «Абрамс» идут примерно на равных. При этом следует отметить, что на «Абрамсе» уже установлено второе поколение ТИУС, и она эксплуатируется в войсках, а «Армата» находится на этапе испытания, и «задекларированные» характеристики еще надо подтвердить.
Выводы обозревателя американского издательства The National Interest в статье «Изменились ли правила игры с появлением российского танка «Армата»?» обоснованы. Для стран НАТО появление российского танка «Армата» представляет определенную головную боль, и им необходимо думать, каким образом отвечать на этот вызов.
- Автор:
- Юрий Апухтин
- Использованы фотографии:
- ribalych.ru
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