Аваков назвал условия дачи показаний Генпрокуратуре РФ

Я готов дать показания по так называемому делу о препятствовании голосования на выборах Путина в обмен на экстрадицию гражданина Януковича! Надеюсь, что украинская прокуратура меня поддержит,

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил о готовности дать показания Генеральной прокуратуре РФ по возбужденному в отношении него уголовному делу, если российские власти выполнят его условия.написал он в своем Фейсбуке Дело, о котором идет речь, связано с решением Авакова не допустить проведения выборов президента РФ на территории Украины. Он запретил россиянам участвовать в голосовании на избирательных участках, организованных, в частности, в зданиях российских дипучреждений, расположенных в Киеве, Львове, Одессе и Харькове.Как сообщили недавно украинские СМИ, в сентябре Москва запросила у Киева информацию по поводу иммунитета Авакова от иностранной уголовной юрисдикции, а также список полицейских, осуществлявших охрану российских дипломатических учреждений (посольства и консульств) во время выборов президента РФ.Впоследствии эти сообщения подтвердил советник замглавы МВД Зорян Ширяк.Напомним, уголовное дело в отношении Авакова за воспрепятствование голосованию в выборах президента РФ (ст. 141 УК) было возбуждено в СКР в начале апреля. За данное преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы до 5 лет.Экс-президент Украины Виктор Янукович был эвакуирован с Украины российскими военными весной 2014 года во время событий на майдане. На родине бывшего президента обвинили в госизмене и объявили в международный розыск.