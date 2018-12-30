У чешского президента назвали позором возвеличивание бандеровцев Киевом

МИД Чехии и его глава Томаш Петршичек боязливо молчат, когда на Украине наблюдается возвеличивание бандеровцев, военных преступников. Но если бы нечто подобное происходило в России, уже выдали бы тысячи различных (осуждающих) заявлений. Это позор!

Президент Чехии Милош Земан продолжает оставаться одним из немногих действующих политиков, открыто заявляющих о разгуле хаоса на Украине и скатывании страны к радикальной идеологии. Глава пресс-службы чешского президента Иржи Овчачек сообщил, что Милош Земан призвал к выражению протесту против того, чтобы официальный Киев возвеличивал военных преступников.Из заявления официального представителя чешской президентуры Иржи Овчачека в Твиттере:Такое заявление сделано на фоне принятого украинской Верховной радой закона, который предоставляет статус участников боевых действий тем, кто действовал в бандеровских отрядах, присягнувших в своё время на верность гитлеровцам. Чешский президент неоднократно отмечал, что коллективный Запад и, что особенно печально (как выражался сам Земан), чешское правительство, не только закрывают глаза на пересмотр итогов Второй мировой войны, но и потворствуют героизации нацистских преступников.Напомним, что на Украине только за последние 4 года появились несколько сотен географических названий, памятников и памятных досок в честь бандеровцев. Процесс поглотил не только украинский запад, но также насаждается и в других регионах страны - фактически насильственными методами, с задействованием современных почитателей нацистской идеологии.