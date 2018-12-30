Новости

Трамп назвал «российский сговор» величайшим обманом в истории США

37
Американский лидер Дональд Трамп заявил, что последние данные не подтверждают существование сговора между ним и Москвой.




Абсолютно ничего. Фальсификация российского сговора – самый грандиозный обман в истории американской политики,
написал Трамп в Твиттере.

Если у кого и был сговор с Москвой, так это у бывшего госсекретаря Хилари Клинтон, отметил он.

По словам президента, сегодня подтверждается информация о том, что министерство юстиции и ФБР еще при Бараке Обаме организовали фальшивое расследование в пользу Хилари и для «завала» кандидата в президенты Трампа.

Теперь эти действия выглядят незаконными и коррумпированными. «Факты уже известны», – добавил он. При этом президент не пояснил, что это за факты и кем они установлены.

Напомним, обвинения Трампа в сговоре с Москвой прозвучали сразу после его победы на президентских выборах в 2016 году. Позже началось расследование дела о «российском вмешательстве» в выборы. Следствие ведут спецпрокурор Миллер и обе палаты американского конгресса.

Сам президент неоднократно отвергал обвинения и призывал бывшего генпрокурора Джеффа Сешнса начать расследование в отношении демократов, в том числе Хиллари Клинтон.

В Москве также отмели все обвинения, заявив, что никогда не вмешивались во внутренние дела других государств. Там отметили, что организованное в США расследование является частью внутриполитической борьбы.
Использованы фотографии:
https://twitter.com/realDonaldTrump
Ctrl Enter

Заметили ошЫбку Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter

Мы в Яндекс Дзен
Сводки от ополчения Новороссии за 27-28 сентября 2014 года
Декабрь 2010 года. Русский марш. Бессмысленный и беспощадный? Записки не русского человека
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Читать Военное обозрениев Google Новостях
37 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти