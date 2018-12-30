Трамп назвал «российский сговор» величайшим обманом в истории США
Американский лидер Дональд Трамп заявил, что последние данные не подтверждают существование сговора между ним и Москвой.
Если у кого и был сговор с Москвой, так это у бывшего госсекретаря Хилари Клинтон, отметил он.
По словам президента, сегодня подтверждается информация о том, что министерство юстиции и ФБР еще при Бараке Обаме организовали фальшивое расследование в пользу Хилари и для «завала» кандидата в президенты Трампа.
Теперь эти действия выглядят незаконными и коррумпированными. «Факты уже известны», – добавил он. При этом президент не пояснил, что это за факты и кем они установлены.
Напомним, обвинения Трампа в сговоре с Москвой прозвучали сразу после его победы на президентских выборах в 2016 году. Позже началось расследование дела о «российском вмешательстве» в выборы. Следствие ведут спецпрокурор Миллер и обе палаты американского конгресса.
Сам президент неоднократно отвергал обвинения и призывал бывшего генпрокурора Джеффа Сешнса начать расследование в отношении демократов, в том числе Хиллари Клинтон.
В Москве также отмели все обвинения, заявив, что никогда не вмешивались во внутренние дела других государств. Там отметили, что организованное в США расследование является частью внутриполитической борьбы.
Абсолютно ничего. Фальсификация российского сговора – самый грандиозный обман в истории американской политики,написал Трамп в Твиттере.
Если у кого и был сговор с Москвой, так это у бывшего госсекретаря Хилари Клинтон, отметил он.
По словам президента, сегодня подтверждается информация о том, что министерство юстиции и ФБР еще при Бараке Обаме организовали фальшивое расследование в пользу Хилари и для «завала» кандидата в президенты Трампа.
Теперь эти действия выглядят незаконными и коррумпированными. «Факты уже известны», – добавил он. При этом президент не пояснил, что это за факты и кем они установлены.
Напомним, обвинения Трампа в сговоре с Москвой прозвучали сразу после его победы на президентских выборах в 2016 году. Позже началось расследование дела о «российском вмешательстве» в выборы. Следствие ведут спецпрокурор Миллер и обе палаты американского конгресса.
Сам президент неоднократно отвергал обвинения и призывал бывшего генпрокурора Джеффа Сешнса начать расследование в отношении демократов, в том числе Хиллари Клинтон.
В Москве также отмели все обвинения, заявив, что никогда не вмешивались во внутренние дела других государств. Там отметили, что организованное в США расследование является частью внутриполитической борьбы.
- Использованы фотографии:
- https://twitter.com/realDonaldTrump
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