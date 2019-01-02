2019 год: под знаком «Авангарда»
Всё, что год грядущий нам готовит, закладывается в уходящем 2018 году. Для нас он закончился успешным испытанием гиперзвукового комплекса «Авангард» — это ответ Вашингтону на его «дьявольские» санкции и дешёвые ультиматумы. Повышение военного потенциала России увеличивает её стабильность.
Наибольшую проблему в 2019 году для России представляет бандеровский режим, имеющий уже «нацистские, неонацистские черты», по словам главы МИД Сергея Лаврова. Чего стоят тогда выборы, которые пройдут на Украине 31 марта? После военного положения? Какой смысл подсчитывать рейтинги Тимошенко, Порошенко и прочих кандидатов в кресло местечкового фюрера, которым руководит даже не Вашингтон, а спецпредставитель Курт Волкер?
В этом, кстати, заключается главная интрига событий на Украине в наступающем году: кураторство Волкером киевских властей может быть прекращено президентом Трампом в любой момент, судя по отставке хотя бы министра обороны Джеймса Мэттиса. Но пока Курт Волкер при исполнении своих обязанностей, и он делает ставку на Петра Порошенко на мартовских выборах.
Предвыборная социология отдаёт пальму первенства Юлии Тимошенко примерно с 16 процентами, у Порошенко примерно 13, преодолеть этот разрыв вполне по силам административным ресурсом. Но важнее вообще другое: за кого выступят неонацистские боевики на улицах, за кого проголосуют они своими битами, кулаками, а может быть, и оружием? Здесь перевес на стороне Порошенко, видный неонацист Георгий Тука недвусмысленно обещал Петру поддержку наци-боевиков западных регионов. Поэтому у «леди Ю» шансов практически нет. В условиях де-факто уличной диктатуры важнее, у кого больше боевиков-штурмовиков, а не рейтинг.
Политолог Руслан Бортник отмечает, что Порошенко «без колебаний разгромил основные центры протестного движения», расправился с их лидерами: американским агентом Михаилом Саакашвили и героем Украины Надеждой Савченко, никакие рейтинги им не помогли. Эта судьба ждёт и Тимошенко, и других борцов с коррупцией Порошенко.
Курту Волкеру важно соблюсти формат выборов, но при этом не допустить дестабилизации режима, поэтому он делает ставку на понятного и послушного Порошенко. Любая смена власти, даже на вроде бы и лояльную Тимошенко, всё равно содержит немалый риск дестабилизации, связанный с переделом власти. Другой мотив Волкера связан с его патологической маккейновской русофобией: Москва может не признать победу на выборах Порошенко. После этого Волкер может спокойно умыть руки.
Президент Путин публично отказал Порошенко в рукопожатности, выразил надежду на приход к власти в Киеве новых людей. Прекращены переговоры в «нормандском формате», телефонные переговоры с Порошенко. Этот «циничный Бандера» уже настолько «достал» Москву своим нацизмом, что дальнейшие отношения представляются невозможными. Волкер оценил эту усилия Порошенко и делает ставку на него, на дальнейшее углубление раскола между Россией и Украиной.
1 апреля 2019 по инициативе Порошенко официально заканчивается действие Большого договора о дружбе, и Россия может отказать киевской власти в легитимности, сославшись на многочисленные нарушения на мартовских выборах. Более того, Россия может поставить Запад перед фактом нацизма на Украине и потребовать денацификации киевской власти.
Сохранится риск эскалации на Донбассе: «хорватский сценарий» уже давно проговаривается в Киеве и подготавливается. Ответные меры России анонсировал политолог Игорь Коротченко. По его мнению, ВКС РФ применят израильскую тактику дистанционного уничтожения вооружений и группировок агрессора, без ввода войск на сопредельную территорию. Этот сценарий может привести к прекращению украинского газового транзита в Европу и к всплеску дипломатической войны между Западом и Россией. Поэтому канцлер Меркель просила Порошенко «проявить мудрость»?
Продолжатся мантры о Минских соглашениях, потому что им «нет альтернативы» и они являются формальным основанием антироссийских санкций. Берлину придётся делать выбор между Вашингтоном и российским газом. Берлин нарушил ясно выраженное приказание США прекратить строительство СП-2. Какое наказание за это будет наложено на него Вашингтоном? Пожалуй, это главная политическая интрига 2019 года.
Руководитель Центра дипломатии имени Байдена Майкл Карпентер дал такой прогноз: санкции против России начнут разрушаться, поскольку они бьют больше по Европе, слабые звенья: Италия, Венгрия, Австрия. Недавно Меркель с Макроном призвали Москву отпустить немедленно украинских моряков, а потом Меркель звонит Путину. Это как понимать? (Наверное, так думают в Вашингтоне.) Уж не извинялась ли она?..
Глава «Нафтогаза» Андрей Коболев уверен, что с вводом в 2019 году СП-2 и «Турецкого потока» украинский транзит газа достигнет нулевого значения, это очень вероятно. Потому что его российский коллега Александр Новак заявил, что «Россия гарантирует поставки газа в Европу и без заключения нового транзитного договора с Украиной».
Майдан в Киеве в 2014 году был задуман в США, проводился в основном за деньги Европы, но тех, кто его задумал, уже нет во власти в Вашингтоне, у Европы же закончились деньги и терпение, подвёл итоги уходящего года израильский и московский эксперт Яков Кедми.
Уже давно Запад перешёл от евроассоциации Украины к «плану Моргентау», отмечает ряд украинских скептиков, то есть к деиндустриализации, приведению Украины в патриархальное состояние «дикого поля». 2019 год может стать для Украины точкой невозврата в индустриальный мир. Этот план разрабатывался Вашингтоном в своё время для оккупированной американцами нацистской Германии, но был заменён на европейскую ассоциацию по «плану Маршалла». Символично, что «план Моргентау» применяют для неонацистской бандеровской Украины.
Наибольшую проблему в 2019 году для России представляет бандеровский режим, имеющий уже «нацистские, неонацистские черты», по словам главы МИД Сергея Лаврова. Чего стоят тогда выборы, которые пройдут на Украине 31 марта? После военного положения? Какой смысл подсчитывать рейтинги Тимошенко, Порошенко и прочих кандидатов в кресло местечкового фюрера, которым руководит даже не Вашингтон, а спецпредставитель Курт Волкер?
В этом, кстати, заключается главная интрига событий на Украине в наступающем году: кураторство Волкером киевских властей может быть прекращено президентом Трампом в любой момент, судя по отставке хотя бы министра обороны Джеймса Мэттиса. Но пока Курт Волкер при исполнении своих обязанностей, и он делает ставку на Петра Порошенко на мартовских выборах.
Предвыборная социология отдаёт пальму первенства Юлии Тимошенко примерно с 16 процентами, у Порошенко примерно 13, преодолеть этот разрыв вполне по силам административным ресурсом. Но важнее вообще другое: за кого выступят неонацистские боевики на улицах, за кого проголосуют они своими битами, кулаками, а может быть, и оружием? Здесь перевес на стороне Порошенко, видный неонацист Георгий Тука недвусмысленно обещал Петру поддержку наци-боевиков западных регионов. Поэтому у «леди Ю» шансов практически нет. В условиях де-факто уличной диктатуры важнее, у кого больше боевиков-штурмовиков, а не рейтинг.
Политолог Руслан Бортник отмечает, что Порошенко «без колебаний разгромил основные центры протестного движения», расправился с их лидерами: американским агентом Михаилом Саакашвили и героем Украины Надеждой Савченко, никакие рейтинги им не помогли. Эта судьба ждёт и Тимошенко, и других борцов с коррупцией Порошенко.
Курту Волкеру важно соблюсти формат выборов, но при этом не допустить дестабилизации режима, поэтому он делает ставку на понятного и послушного Порошенко. Любая смена власти, даже на вроде бы и лояльную Тимошенко, всё равно содержит немалый риск дестабилизации, связанный с переделом власти. Другой мотив Волкера связан с его патологической маккейновской русофобией: Москва может не признать победу на выборах Порошенко. После этого Волкер может спокойно умыть руки.
Президент Путин публично отказал Порошенко в рукопожатности, выразил надежду на приход к власти в Киеве новых людей. Прекращены переговоры в «нормандском формате», телефонные переговоры с Порошенко. Этот «циничный Бандера» уже настолько «достал» Москву своим нацизмом, что дальнейшие отношения представляются невозможными. Волкер оценил эту усилия Порошенко и делает ставку на него, на дальнейшее углубление раскола между Россией и Украиной.
1 апреля 2019 по инициативе Порошенко официально заканчивается действие Большого договора о дружбе, и Россия может отказать киевской власти в легитимности, сославшись на многочисленные нарушения на мартовских выборах. Более того, Россия может поставить Запад перед фактом нацизма на Украине и потребовать денацификации киевской власти.
Сохранится риск эскалации на Донбассе: «хорватский сценарий» уже давно проговаривается в Киеве и подготавливается. Ответные меры России анонсировал политолог Игорь Коротченко. По его мнению, ВКС РФ применят израильскую тактику дистанционного уничтожения вооружений и группировок агрессора, без ввода войск на сопредельную территорию. Этот сценарий может привести к прекращению украинского газового транзита в Европу и к всплеску дипломатической войны между Западом и Россией. Поэтому канцлер Меркель просила Порошенко «проявить мудрость»?
Продолжатся мантры о Минских соглашениях, потому что им «нет альтернативы» и они являются формальным основанием антироссийских санкций. Берлину придётся делать выбор между Вашингтоном и российским газом. Берлин нарушил ясно выраженное приказание США прекратить строительство СП-2. Какое наказание за это будет наложено на него Вашингтоном? Пожалуй, это главная политическая интрига 2019 года.
Руководитель Центра дипломатии имени Байдена Майкл Карпентер дал такой прогноз: санкции против России начнут разрушаться, поскольку они бьют больше по Европе, слабые звенья: Италия, Венгрия, Австрия. Недавно Меркель с Макроном призвали Москву отпустить немедленно украинских моряков, а потом Меркель звонит Путину. Это как понимать? (Наверное, так думают в Вашингтоне.) Уж не извинялась ли она?..
Глава «Нафтогаза» Андрей Коболев уверен, что с вводом в 2019 году СП-2 и «Турецкого потока» украинский транзит газа достигнет нулевого значения, это очень вероятно. Потому что его российский коллега Александр Новак заявил, что «Россия гарантирует поставки газа в Европу и без заключения нового транзитного договора с Украиной».
Майдан в Киеве в 2014 году был задуман в США, проводился в основном за деньги Европы, но тех, кто его задумал, уже нет во власти в Вашингтоне, у Европы же закончились деньги и терпение, подвёл итоги уходящего года израильский и московский эксперт Яков Кедми.
Уже давно Запад перешёл от евроассоциации Украины к «плану Моргентау», отмечает ряд украинских скептиков, то есть к деиндустриализации, приведению Украины в патриархальное состояние «дикого поля». 2019 год может стать для Украины точкой невозврата в индустриальный мир. Этот план разрабатывался Вашингтоном в своё время для оккупированной американцами нацистской Германии, но был заменён на европейскую ассоциацию по «плану Маршалла». Символично, что «план Моргентау» применяют для неонацистской бандеровской Украины.
- Автор:
- Виктор Каменев
- Использованы фотографии:
- kremlin.ru
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