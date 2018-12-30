В МИД РФ сделали заявление о «шпионском гнезде» в Мэриленде
Записанный изданием BBC News репортаж о даче посольства России в штате Мэриленд опровергает заявления американских властей о том, что это место являлось «шпионским гнездом», передает Интерфакс заявление МИД РФ.
Фильм русской новостной службы ВВС является очередным доказательством того, что никакой разведывательной деятельности на территории дачи не велось, говорится в заявлении.
По словам ведомства, достаточно послушать американских граждан, живущих по соседству, которые рассказали журналистам, как они общались с сотрудниками посольства – от технических специалистов до посла. И как сотрудники ФБР тщетно пытаются получить с этой территории хоть какие-то компрометирующие факты, говорящие в пользу своей версии.
При этом в министерстве подчеркнули, что при подготовке материала руководство BBC News не запрашивало точку зрения российской стороны.
Напомним, в пятницу русская служба ВВС опубликовала репортаж о земельной собственности РФ в штате Мэриленд, где размещен жилой комплекс российских дипломатов. В видеоматериале приведено мнение местных жителей. Они рассказали журналистам, что отношения с сотрудниками российской дипмиссии у них всегда были добрососедскими.
Как сообщалось ранее, доступ к посольской даче был закрыт в последних числах декабря 2016 года после того, как Вашингтон обвинил Москву во вмешательстве в президентские выборы, в частности в осуществлении кибератаки на серверы Демократической партии США. При этом в американской администрации утверждали, что дачный комплекс в Мэриленде использовался россиянами в разведывательных целях.
Фильм русской новостной службы ВВС является очередным доказательством того, что никакой разведывательной деятельности на территории дачи не велось, говорится в заявлении.
По словам ведомства, достаточно послушать американских граждан, живущих по соседству, которые рассказали журналистам, как они общались с сотрудниками посольства – от технических специалистов до посла. И как сотрудники ФБР тщетно пытаются получить с этой территории хоть какие-то компрометирующие факты, говорящие в пользу своей версии.
При этом в министерстве подчеркнули, что при подготовке материала руководство BBC News не запрашивало точку зрения российской стороны.
Напомним, в пятницу русская служба ВВС опубликовала репортаж о земельной собственности РФ в штате Мэриленд, где размещен жилой комплекс российских дипломатов. В видеоматериале приведено мнение местных жителей. Они рассказали журналистам, что отношения с сотрудниками российской дипмиссии у них всегда были добрососедскими.
Как сообщалось ранее, доступ к посольской даче был закрыт в последних числах декабря 2016 года после того, как Вашингтон обвинил Москву во вмешательстве в президентские выборы, в частности в осуществлении кибератаки на серверы Демократической партии США. При этом в американской администрации утверждали, что дачный комплекс в Мэриленде использовался россиянами в разведывательных целях.
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