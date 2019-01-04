Дорогое братство

У современной России есть одна клиническая и крайне убыточная родовая травма. Эта травма является совокупностью ностальгии одних и корысти других – «братство» народов бывших республик Советского Союза. При этом стоит помнить, что практически все эти республики по факту были созданы самим Союзом.За аморфным понятием «братства народов» оборотистые правительства соседних республик понимают только финансовую подпитку из Москвы, всевозможные льготы, а порой и военную защиту. Полностью суверенный статус в случае с нашими соседями реализуется в бессмертном постулате Полиграфа Шарикова: «Я на 16 аршинах здесь сижу и буду сидеть». Когда же и это не работает, то начинается либо плоский как забор мелкий шантаж, либо опять протяжно-печальный разговор о «братстве».И если раньше в качестве объективного аргумента в ход шёл вполне логичный призыв прекратить рвать экономические связи, сложившиеся ещё при СССР, то дикий капитализм уже давно спустил данный аргумент в унитаз, заставив Россию отказаться от какой-либо зависимости от бывших «братьев». Этому также поспособствовало неадекватное поведение правительств бывших союзных республик. Поэтому теперь сетовать в спорах о «братстве» на доступность грузинских или молдавских вин, туркменских дынь или белорусской молочной продукции так же смешно, как роптать по поводу пресловутых прибалтийских шпрот. Ну не резон это для беспроцентного финансирования, льготных пошлин и прочего.И если подобное «братское» поведение для бывших республик Союза оборачивается прямой выгодой, то для России выгоды не только не очевидны, но часто зиждутся на ностальгии, на иррациональном, вбитом в нас с детства лозунге «дружбы всех со всеми» и на прочих рефлексиях. Сами по себе эти рефлексии в теории прекрасны, но на практике с их помощью манипулируют и получают выгоду кто угодно, только не народы России. А порой и народам бывших республик мало что от этого остаётся.И все эти тезисы можно было бы, конечно, оставить без внимания, если бы не суровая реальность, особенно в последние месяцы. Так, Украина, окончательно попрощавшаяся с Россией, но вцепившаяся в благословенную газовую трубу, внезапно сдала позиции на ниве систематического шантажа, пропустив вперёд незабвенного Александра Лукашенко.Ситуация, сложившаяся в начале декабря 2018-го, состоит в следующем. Планируемый налоговый маневр в российской нефтяной отрасли предусматривает поэтапное снижение экспортной пошлины на нефть до нуля к 2024 году и параллельное повышение налога на добычу полезных ископаемых. Данное действие России негативно, по мнению Минска, скажется на Белоруссии, а в итоге российские нефтепродукты могут окончательно обнулить белорусские НПЗ, работающие, конечно, не на саудовской нефти. Выставленный «братьями» счёт на этот раз Россия оплачивать отказалась, хотя раньше наша держава в той или иной форме возмещала Минску различные убытки.Кроме того, строптивые россияне не пожелали обсуждать и дополнительные скидки на газ в ответ на возмущения самого Лукашенко такой «странной» разнице в цене на этот ресурс в Белоруссии и России. Опять же, вспомнилась старая обида за «белорусские устрицы», за которыми крылись многократные нарушения Белоруссией российского эмбарго на поставку продукции из ЕС. Тогда, напомню, европейские продукты просто переупаковывали в минские фантики. Правда, это делают и сейчас.Позже, во время заседания Совета министров Союзного государства России и Белоруссии, премьер-министр России Дмитрий Медведев напомнил белорусским коллегам, что «Россия готова и дальше продвигаться по пути строительства Союзного государства, включая создание единого эмиссионного центра, единой таможенной службы, суда и счетной палаты». Тем более, того требует договор о создании Союзного государства от 8 декабря 1999 года, который был подписан Минском абсолютно добровольно.Потерпев полное фиаско на чужом поле боя, Лукашенко вполне разумно пошёл по старой проторенной дорожке подливки бензина в межгосударственные отношения. Вернувшись в свою вотчину, Александр Григорьевич заявил, что под предлогом глубокой интеграции (обоснованной подписанным им же договором) Кремль хочет включить Белоруссию в состав России. А после затянул затёртую до дыр пластинку о святости суверенитета. Таким образом, без затей, мелким шантажом Лукашенко привлёк к обсуждению народы обоих государств, СМИ и различных кликуш, ноющих о «последнем союзнике России».И это дало свои плоды. СМИ с радостью схватились за горячее. А в российском сегменте Интернета появились десятки комментариев от якобы «белорусов», которые порой называли Россию чудовищной страной, к которой они присоединятся только, когда на наших просторах будет рай. Интересная анекдотичная позиция в стиле известного анекдота: «Осталось договориться о цене».Но стоит ли думать, что правительства Белоруссии и Украины в этом «дружеском» кругу бывших республик так одиноки? Отнюдь нет.В начале ноября 2018-го бесконечно отстраняемый от власти молдавский президент Игорь Додон вновь посетил Москву. Для дружеского нагнетания «братства» номинальный глава Молдавии посетил патриарха Московского и всея Руси Кирилла, заверив, что украинский паноптикум в его вотчине невозможен, а также возложил венок на могилу Неизвестного солдата. И, конечно, встреча с Владимиром Путиным началась со слов Додона о том, что «между Молдовой и Российской Федерацией традиционно дружественные, братские стратегические отношения».После таких «верительных грамот» господин Додон сумел-таки договориться с Путиным о (внимание!) снятии любых таможенных пошлин с молдавских овощей, фруктов, плодоовощных консервов и винодельческой продукции. И всё это на фоне повальной «румынизации» Молдавии, переписывания истории и, разумеется, дискриминации русского языка. При этом, хоть за Додоном и остаётся должность президента пока, но политологи и эксперты уже давно считают главой страны Владимира Плахотнюка, без которого, как говорится, и овощная палатка в Молдавии не откроется. А этот гражданин полностью нацелен на Запад, который периодически заводит на него уголовные дела, что поддерживает «князя Влада» в тонусе.Сюрпризы «братской дружественности» преподносит и Грузия. После того как Россия пресекла геноцид в Южной Осетии, торговые связи с Грузией также пресеклись. Но, как только Саакашвили не стало у руля страны, официальный Тбилиси начал налаживать прежде всего экономические отношения старым испытанным методом. Частные встречи, приправленные «дружеской» риторикой, в конце концов открыли для грузинской продукции российский рынок. И литры минералки и вина потекли в Россию, а деньги потекли в Грузию.Позже, чтобы приманить туристов, Тбилиси отменил визы для россиян. Правда, оставив маленький пунктик по поводу правил въезда в страну. Гражданам, посещавшим Абхазию и Южную Осетию, подобный въезд запрещён. Маленькая деталь для сохранения лица перед теми, от кого они бежали в 2008? Нет, политический постулат любой грузинской власти.И пока разговоры о вековой дружбе, словно побасенки для детей, гуляют среди некоторых ностальгирующих граждан, Грузия даже не думала менять свою националистическую риторику. Так, только недавно избранная на пост главы республики Саломе Зурабишвили заявила: «Я не говорю, что Россия – не агрессор».А Нино Бурджанадзе, являющаяся частой гостьей российского ТВ и возглавляющая долгое время оппозиционные силы, пошла и далее Саломе. Комментируя прибытие в Абхазию восьми сотен сирийских беженцев, Нино обвинила правительство в невыполнении обещаний о восстановлении территориальной целостности страны и заявила, что Грузия уже теряет не только Абхазию и Южную Осетию, но и всю страну. Однако и у нас, и в Грузии Нино и Саломе считаются чуть ли не «пророссийскими». И если грузинский внутренний контур такого мнения понятен – любой аргумент в политике хорош, то клиническое заблуждение в России вызывает недоумение.Не отстают в «братской» гонке многие другие республики. Так, члены Евразийского экономического союза (Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия), а именно Казахстан и Киргизия не стали голосовать против украинской откровенной антироссийской резолюции, рассматривавшейся в ООН. На этот раз господа завибрировали и «по-дружески» приняли позицию нейтральной стороны. В общем, «братьев» много и российскому бюджету они покоя не дадут.И, конечно, нельзя забывать наших прибалтийских «товарищей». Годами правительства Литвы, Латвии и Эстонии занимались махровой русофобией – лишение права на гражданство по этническому признаку, запрет на преподавание на родном языке и т.д. Но это ничуть не мешает российским гражданам, представляющим власть, с патологическим упорством разглагольствовать о бесконечной дружбе и «братстве» если не властных кругов, то народов уж точно. Хотя даже самым твердолобым гражданам ясно, что такая риторика в политике существует исключительно в области популизма. А обычная житейская мудрость давно доказала: если внезапно появляются родственники – держись за карман.Так, государственное унитарное предприятие «Московский центр международного сотрудничества» начало строительство нового здания культурно-делового центра «Дома Москвы» в… Вильнюсе. Вопрос, с каких пор столица демографически и экономически деградирующей Литвы стала настолько важным партнёром в культурно-деловом плане, оставим за скобками.Важно другое: не успели чиновники отрапортовать о новом витке наведения «дружбы» с бывшей «братской» республикой, как одиозный мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс обратился в Департамент государственной безопасности Литвы с просьбой немедленно провести проверку «Дома Москвы» на факт угрозы национальной безопасности. Ремигиюс Шимашюс, с которым, видимо, тоже хотят завести «дружбу», открыто симпатизирует ЛГБТ, руководит партией «Движение либералов», занявшую 4-ое место на выборах 2016-го года, и является агрессивным русофобом.Так что, по моему скромному мнению, современным доморощенным оппозиционерам и националистам из бывших республик Союза, хулящим Россию и Владимира Путина, стоит скорее молиться на Владимира Владимировича и на всё «то» поколение, которое невольно испытывает ностальгическую рефлексию по союзному братству. Ведь когда к власти придут люди, лишённые этих добрых, но, увы, убыточных воспоминаний о прошлом и друзьях-согражданах, оказавшихся за границей после краха Союза, тогда вечеринка закончится.