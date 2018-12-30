Абэ: в переговорах по мирному договору с РФ существует много проблем

По-прежнему, существует много проблем на переговорах. Хотел бы продолжить конкретное их обсуждение на встрече с президентом Владимиром Путиным,

В переговорах Токио и Москвы по территориальному вопросу и заключению мирного договора, по-прежнему, много проблем, и их предметное обсуждение с президентом Путиным продолжится в январе, передает ТАСС заявление премьер-министра Японии Синдзо Абэ.сказал Абэ, уточнив, что его визит в Москву запланирован на 21 января.Премьер отметил также, что российский президент в последнее время демонстрирует «серьезную решимость» подписать мирный договор между странами.На вопрос журналистов, дал ли Вашингтон к настоящему времени согласие на то, чтобы не размещать на Курилах (в случае передачи их части Японии) военные базы, Абэ ответил: «Пока нет».Ранее, 14 ноября, Путин и Абэ на встрече в Сингапуре договорились активизировать российско-японский диалог о заключении мирного договора на основе совместной декларации от 1956 года. Документ констатирует окончание военных действий и восстанавливает дипломатические отношения между государствами. При этом статья девятая декларации закрепляет согласие СССР передать японской стороне остров Шикотан и ряд мелких необитаемых островов Малой Курильской гряды после подписания мирного договора. Документ ратифицирован парламентами обеих стран 8 декабря 1956 года.В 1960 году в связи с подписанием американо-японского договора о безопасности Москва аннулировала обязательство по возвращению островов, указав, что передача территорий станет возможной лишь при условии вывода с территории Японии иностранных войск.