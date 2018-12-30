В Сербии продолжаются массовые протесты против политики Вучича

Если нас спрашивают, кто устраивает протесты, надо отвечать – Вучич. Ведь если бы не его деятельность, нас бы не собралось так много, и мы не знали бы, против чего бороться. Спасибо Вучич, что ускоряешь свой уход,

В ночь на воскресенье в Белграде прошел четвертый массовый протест сербских граждан против политики правительства страны и лично президента Александра Вучича, передает РИА Новости На улицы столицы вышли несколько тысяч человек.Поводом для еженедельных демонстраций стало нападение 23 ноября на лидера оппозиционной партии «Левица» Борислава Стефановича и двух его соратников в городе Крушевац. В ходе нападения Стефановичу до крови разбили голову. Позже полиция сообщила о задержании подозреваемых, однако активисты от оппозиции обвинили власть в том, что она допустила политическое насилие.Первая протестная акция прошла 8 декабря. Государственные СМИ назвали ее малочисленной. После этого последовал новый взрыв возмущения. Теперь правительство обвинили еще и во лжи. Слоганом демонстрантов стал «Давайте посчитаемся».Затем в ход пошел девиз «Один из пяти миллионов». Он появился после заявления Вучича о том, что он никогда не пойдет на поводу у демонстрантов, даже если их соберется 5 миллионов.Нынешняя акция началась в субботу в 20:00 мск. с митинга у философского факультета Белградского университета.заявил на митинге известный в Сербии артист Бранислав Трифунович.Он также призвал отправить в отставку главу МВД Небойшу Стефановича, которому «нравится унижать народ и считать количество демонстрантов», вместо того чтобы расследовать убийства в городе.Другие ораторы требовали общественного контроля за распределением госсредств, эффективной борьбы с коррупцией, снижения налогов.Сообщается, что часть демонстрантов облачились в желтые жилеты, ставшие символом протестов во Франции. Люди вышли на улицу с мегафонами и барабанами. Многотысячная процессия скандировала: «Вучич – вор!». О столкновениях с полицией не сообщается.