В сети заявили об испытаниях корабля КНР с электромагнитной пушкой

Фото от февраля 2018-го

Блогеры, публикующие материалы военно-морской тематики, представили фотографии десантного корабля военно-морских сил Китая. В пояснениях к опубликованным фото говорится о том, что корабль с бортовым номером 936 отплыл от «испытательного причала» в Шанхае. Внимание привлекает орудие, расположенное в носовой части боевого корабля ВМС НОАК.Экспертами заявлено, что речь идёт о китайском варианте корабельной электромагнитной пушки. Отмечено, что ствол орудия замаскирован, что не позволяет точно говорить о параметрах этой бортовой установки. При этом заявлено, что Китаю, вероятно, пришлось интенсифицировать работы по созданию электромагнитных вооружений, что позволило уже сейчас вывести ЭМУ КБ (электромагнитную установку корабельного базирования) на испытания. О самом ходе испытаний и их итоге не сообщается, но утверждается, что они были.На корабле, который отошёл от причала в Шанхае, как утверждается, реализован принцип повышенной автоматизации. Автоматизированы многие процессы, что позволяет сократить число членов экипажа.Отдельный разговор – об энергетической установке корабля, которая «питает» электромагнитную пушку. Фото оборудования для электропитания с борта корабля опубликованы в китайском сегменте сети:Официальные лица Китая не дают комментариев прессе по поводу реализации проекта ЭМУ КБ.Напомним, что несколькими днями ранее от причала судоремонтного завода Даляня (КНР) отошёл прошедший модернизацию авианесущий крейсер ВМС НОАК "Ляонин", который (изначально построенный на верфи в Николаеве для ВМФ СССР) Китаем в своё время был куплен фактически за бесценок у Украины.