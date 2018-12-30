Минобороны Британии откроет две зарубежные базы после Brexit

Великобритания нацелена на расширения военного присутствия и после выхода из Евросоюза намерена открыть две новые военные базы,

Настало наше время для того, чтобы вновь стать по-настоящему глобальным игроком, и я думаю, что британские вооруженные силы играют в этом действительно важную роль,