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Минобороны Британии откроет две зарубежные базы после Brexit

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После выхода из Евросоюза Британия надеется открыть две новые военные базы в Карибском бассейне и Юго-Восточной Азии, пишет газета The Telegraph со ссылкой на министра обороны Соединенного Королевства Гэвина Уильямсона.




Министр призвал британцев более оптимистично смотреть в будущее и заверил, что после Brexit страна «поднимется в полный рост на международной арене».

Великобритания нацелена на расширения военного присутствия и после выхода из Евросоюза намерена открыть две новые военные базы,
заявил он.

Источник в военном ведомстве сообщил газете, что Лондон может создать свои базы в Брунее или Сингапуре, а также на острове Монтсеррат (британская заморская территория) либо в Гайане (входит в британское содружество наций). Он уточнил, что базы могут появиться «в течение нескольких лет».

Газета напоминает, что у Британской короны уже имеются зарубежные военные базы в Гибралтаре, на Кипре, Фолклендских островах и острове Диего-Гарсия в Индийском океане.

По словам Уильямсона, нынешний момент (выход из ЕС) стал для Великобритании самым значимым в политическом плане после Второй мировой войны.

Настало наше время для того, чтобы вновь стать по-настоящему глобальным игроком, и я думаю, что британские вооруженные силы играют в этом действительно важную роль,
заявил он.

Министр добавил, что после Brexit политический акцент страны значительно сместится, и она начнет углублять отношения с Канадой, Австралией, Новой Зеландией, странами Африки и Карибского бассейна.
Использованы фотографии:
https://twitter.com/gavinwilliamson
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