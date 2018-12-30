Слова и фразы 2018 года - мини-рейтинг оставивших заметный след

«Военное обозрение» представляет материал, в котором собраны слова и фразы года – в первую очередь всё то, что было наиболее обсуждаемым и, так или иначе, касалось России. Всё то, что, как принято говорить, оставило свой заметный след.Часть слов и фраз года имеет ярко выраженный характер «узнали только в этом году» - в том смысле, что отдельные понятия из нашего списка до 2018-го были знакомы лишь узкому кругу специалистов, а некоторые и вовсе не были известны практически никому.Слова года из такой серии –. На страницах только нашего информационного издания в новостных материалах и аналитических статьях эти два слова упоминались свыше 1 тысячи раз, включая упоминания в читательских комментариях. К этой же группе слов года можно отнести сочетание «Петров и Боширов», которое в нашей стране становится практически нарицательным.В 2018 году фраза «Лондон обвинил Петрова в применении «Новичка» фактически стала устойчивым идиоматическим выражением наряду с фразой «Мы прилетели, чтобы полюбоваться Солсберецким шпилем».- это даже не сочетание слов, это мем года.Словом года вполне можно считать такой термин как. До недавнего времени, пожалуй, мало кто, кроме специалистов-религиоведов, слышал о томосе. Но майданная безустанность возвела этот термин в статус активно обсуждаемых. До сих пор далеко не все (в том числе на самой Украине) понимают, что же это слово означает, но это не мешает президенту Украины заявлять, что «томос» - очередная победа Украины над «российской агрессией».Целый набор военных слов года в России (и не только) – «Кинжал», «Пересвет», «Авангард» и «Посейдон». Эта четвёрка имён собственных ставит под определённое сомнение эффективность американских трат на военную сферу – те самые 700 бюджетных миллиардов долларов американских налогоплательщиков.Фразы года:, «Повышение пенсионного возраста» и «Улучшение материального благосостояния российских пенсионеров». Российское правительство ставит между ними знаки тождества, однако не каждый гражданин России готов в тождественность всех трёх понятий поверить.К фразам года можно отнести и такое сочетание как. Теперь большинство знакомящихся с новостными материалами россиян прекрасно понимают, о чём идёт речь, но никак не могут понять, как такое вообще оказалось возможным.Радующая фраза года:Предлагаем нашим читателямпродолжить список слов и фраз года, имеющих отношение к вопросам геополитики и безопасности, в комментариях.