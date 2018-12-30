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Глава «Нафтогаза» уточнил сумму финансовых претензий к «Газпрому»

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Победа над Газпромом в Стокгольме стала крупнейшим достижением года, беспрецедентным событием в масштабах всей Европы, пишет в своей статье для украинской газеты Экономическая правда председатель правления «Нафтогаза» Андрей Коболев.

Глава «Нафтогаза» уточнил сумму финансовых претензий к «Газпрому»



Коболев пояснил, что украинская сторона выиграла в суде $2,5 млрд., которые Москва «по политическим причинам» отказывается выплачивать.

Но «Газпрому» всё равно придется платить, мы не отступим. Будем последовательно арестовывать его активы в Европе, в частности акции компаний, владеющих «Северным потоком», «Северным потоком-2» и «Голубым потоком»,
пишет он.

Кроме того, в этом году «Нафтогаз» начал новый арбитраж, в рамках которого требует от российской стороны пересмотреть тарифы на транзит топлива в 2018-2019 годах и «компенсации недоплат» еще на $11,6 млрд., рассказал Коболев, добавив, что компания уверена в обоснованности своей позиции.

Но и это еще не всё. «Нафтогаз» инициировал иск против России «за захват активов украинской газовой монополии в Крыму». Первые слушания, по словам главы компании, уже состоялись. В результате этой тяжбы Киев рассчитывает выиграть дополнительные $5 млрд.

Что касается проекта «Северного потока-2», то и здесь не всё проиграно, заявил Коболев. «Газпром» пока не получил разрешения в Дании. «Надеемся, что на решение этой страны повлияют резолюции, принятые Конгрессом США и Европарламентом», в которых законодатели выступили против строительства газопровода, отметил он.

Напомним, в феврале 2018 года Стокгольмский арбитраж обязал «Газпром» выплатить «Нафтогазу» $2,56 млрд. В марте российская сторона обжаловала это решение, а в мае потребовала полной отмены решения по транзиту топлива. После этого Украина объявила о начале принудительных взысканий средств, в том числе подаче в суды ходатайств об аресте активов «Газпрома» в Европе.
Использованы фотографии:
https://twitter.com/NaftogazUK
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