Фрегаты проекта 22350. Новогодние надежды. Неужели всё налаживается?
В последнее время новости о ВМФ РФ носили весьма безрадостный характер, и мы не будем перечислять их повторно, дабы не портить новогоднее настроение читателю. Однако ряд известий, внезапно «объявившихся» буквально перед самым Новым Годом, внушают осторожный оптимизм: возможно, что дело со строительством кораблей дальней морской зоны в родном Отечестве все-таки сдвинулось с мертвой точки, в которой оно пребывало уже долгие годы. Прячем обе руки за спину, скрещиваем средние и безымянные пальцы (на удачу!) и…. Поехали!
Итак, первая новость: на сайте МО РФ появилась новость о том, что в 2019 г. в ВКС поступит новейший зенитный ракетный комплекс С-350 «Витязь». Сообщил об этом, ни много ни мало, а заместитель главнокомандующего Воздушно-космическими силами генерал-лейтенант Юрий Грехов.
Вроде бы новость с флотом и не связана, но это только если забыть, что многострадальный морской зенитный ракетный комплекс «Полимент-Редут», ставший основной (хотя – далеко не единственной) причиной колоссальной задержки передачи флоту головного фрегата проекта 22350 «Адмирал флота Советского Союза Горшков», представляет собой «оморяченную» версию ЗРК С-350 «Витязь».
В чем «фишка» данной новости, ведь, как мы знаем, 12,5-летняя эпопея создания «Горшкова» в этом году завершилась успешно, и корабль, заложенный 1 февраля 2006 г., все же поднял Андреевский флаг 28 июля 2018 г.?
Все дело в том, что многие, неравнодушные к состоянию современного флота люди (включая автора настоящей статьи), всерьез опасались, что корабль принят флотом с неработоспособным ЗРК. Эта точка зрения как будто бы получила подтверждение — 27 ноября сего года, «Новости ВПК» сообщили о том, что испытания ЗРК «Полимент-Редут» еще не завершены, и его принятие на вооружение ожидается в первой половине 2019 г.
Что можно было подумать, читая эту новость? Что ЗРК «Полимент-Редут» все еще небоеспособен, и что в середине 2019 г., сроки принятия его на вооружение будут, в который уже раз, сдвинуты вправо. На этом фоне как-то поблекли оптимистичные новости от 22 октября 2018 г. об испытаниях ракетного комплекса, выполненных в Баренцевом море. Тогда «Адмирал флота Советского Союза Горшков» успешно отстрелялся, уничтожив ракетами «Полимент-Редут» три воздушные цели, двигавшиеся на различных скоростях и расстояниях от корабля, а также щит, имитировавший небольшой надводный корабль. Увы, никаких подробностей об этих испытаниях не приводилось, что оставляло почву различным догадкам, ведь комплекс могли испытывать не в штатных режимах.
Итак, новости об «Адмирале Горшкове» и его «Полимент-Редуте» были неопределенными, а подобное никогда не внушает оптимизма. И вдруг – громом средь ясного неба, сообщение о поставках ЗРК «Витязь» в ВКС.
«А что тут такого?» спросит иной читатель: «этот ЗРК обещали в войска уже много лет. Чем отличается эта новость от всех предыдущих?». Отличие заключается в том, что раньше всегда обещали завершить испытания, или принять на вооружение, сейчас же говорят именно о поставке в войска. Дело в том, что производство ЗРК – дело, вообще-то небыстрое, и для того, чтобы готовые комплексы поступили в войска в 2019 г., работы над ними должны идти уже сейчас, или, как вариант, начаться в самом ближайшем будущем: как минимум, серийная поставка уже должна быть законтрактована.
Стало бы МО РФ приобретать и поставлять в войска ЗРК «Витязь», если бы не было совершенно уверено в том, что изделие находится в полностью работоспособном состоянии? Очевидно, что нет. Одно дело – злосчастный «Горшков», в котором сплетались интересы самых разных структур – в конце концов, проблемам «Полимент-Редута» уделялось внимание даже на президентских совещаниях. Иными словами, можно было бы допустить, что «Горшкова» морякам навязали с небоеспособным ЗРК, но нет ни одной причины, по которым ВКС стали бы приобретать неработоспособный С-350. И, раз ВКС его все же приобретают, можно констатировать: ЗРК «Витязь» состоялся, а это, в свою очередь, говорит о том, что состоялся (или же состоится в самые разумные сроки) и ЗРК «Полимент-Редут».
Поставка в ВКС ЗРК С-350 практически гарантирует, что «Горшков» и три других строящихся фрегата серии все же получат именно то ПВО, которое для них задумывалось изначально. Несмотря на то, что ЗРК «Полимент-Редут» долгие годы балансировал на острие бритвы, сегодня, пожалуй, можно смело утверждать, что комплекс все-таки получился. Это прекрасная предновогодняя новость, и автор настоящей статьи от всей души поздравляет с ней всех тех, кто неравнодушен к отечественному военно-морскому флоту.
Но… возникает вполне здравый вопрос – а что же дальше? Не секрет, что ГПВ 2011-2020 гг. в части строительства надводных сил сорвана практически полностью. Так, вместо 14 фрегатов (6 – «адмиральской» серии проекта 11356 для Черного моря и 8 – проекта 22350) до 2020 г. флот получит всего лишь пять кораблей этого класса: три фрегата проекта 11356, «Адмирал флота Советского Союза Горшков» и «Адмирал флота Касатонов». А имеющиеся сегодня в строю БПК и эсминцы еще советских времен устаревают морально и физически, количество надводных кораблей быстро сокращается. Экс-главком ВМФ РФ, адмирал В. Чирков совершенно справедливо говорил о том, что нам необходимо по меньшей мере 18 фрегатов проекта 22350, но где они? Третий и четвертый фрегат этого проекта были начаты постройкой в 2011-2013 гг. соответственно, а новых закладок не было. И хотя та же «вики» утверждает, что законтрактовано еще два корабля, эта информация давно уже устарела (ссылка на источник 2012 г.). Да, был момент, когда планировалось строить серию из 6 «Горшковых», но затем ее сократили до четырех кораблей.
При этом мы уже неоднократно писали о том, что сами по себе фрегаты типа «Адмирал флота Советского Союза Горшков» не являются оптимальным выбором для нашего флота. Проект 22350 представляет собой попытку «впихнуть» эсминец в размеры фрегата: в результате получился достаточно большой и весьма недешевый фрегат, который, тем не менее, по своему боевому потенциалу заметно уступает современному эсминцу. Также мы высказывали мысль, что для отечественного флота были бы намного полезнее более крупные корабли полным водоизмещением 8 000 — 9 000 т., что-то наподобие эсминца проекта 21956 на современном технологическом уровне. Конечно, звучала критика, что если уж мы не можем в приемлемые сроки строить корабли в 4 500 т. водоизмещения, то как можно рассчитывать на успех, создавая корабли едва ли не вдвое больше. Но специфика военного кораблестроения (и не только его) заключается в том, что требуемые параметры оборудования зачастую куда проще получить, увеличивая его размеры – иными словами, часть агрегатов, вооружений и механизмов для более крупных кораблей было бы куда проще разработать и создать, чем «мельчить» для фрегатов проекта 22350.
Возможно, мы оказались правы, потому что в какой-то момент адмиралы заговорили о новой серии улучшенных кораблей 22350М, или, как их еще называли, «Супер-Горшковых», полное водоизмещение которых могло достигать 8 000 т. Это было бы радостное известие, если не одно «но» — как было известно до последнего времени, разговорами о 22350М дело и ограничивалось, так как соответствующего заказа проектировщики не получили.
И вот… прямо скажем, что пока данную новость не подтвердили ни в СПКБ, ни в ОСК, ни в главкомате ВМФ. Но все же весьма серьезное интернет-издание flotprom.ru, со ссылкой на неназванный (увы!) источник сообщило, что 25 декабря 2018 г. МО РФ подписало контракт с Северным проектно-конструкторским бюро (СПКБ) на эскизное проектирование фрегата проекта 22350М. При этом другой источник того же издания сообщил, что согласно этому контракту указанные работы будут закончены не позднее ноября 2019 г., но, возможно, и раньше. Во всяком случае достоверно известно, что СПКБ вело предварительные работы по проекту 22350М и раньше, причем некоторые из них – по заказу ВМФ РФ, а другие – в инициативном порядке.
Таким образом, головоломка потихоньку начинает складываться: стойкое ощущение, что серию фрегатов проекта 22350 прервали в том числе и в связи с неуверенностью в судьбе ЗРК «Полимент-Редут». Но теперь, когда стало очевидно, что данный комплекс все же состоится, работы по 22350М немедленно начаты.
И опять же, проектирование и строительство кораблей, подобных 22350М (наш ответ «Арли Берку»), можно только приветствовать – флот, наконец-то, получит корабли океанской зоны, в которых так нуждается. Но и здесь наш ВМФ подстерегает, увы, ставшая традиционной для нашего флота «засада», под названием: «Лучшее – враг хорошего».
Дело в том, что проектирование 22350М только началось. Допустим, к концу 2019 г. создадут новый эскизный проект, а когда дело дойдет до рабочих чертежей? Когда мы заложим головной корабль этой серии? Сколько разных новинок пожелают «запихнуть» в него адмиралы и проектировщики? А энергетическая установка? До недавнего времени, они производились на Украине, затем, в результате разрыва отношений, пришлось проводить срочное импортозамещение. Увы, срочно не получилось, но все же можно говорить о том, что на сегодняшний день газотурбинные агрегаты для фрегатов проекта 22350 нами освоены.
Но фрегат проекта 22350М значительно крупнее – означает ли это, что ему понадобится ГТЗА нового проекта? И если да, сколько времени займет его разработка и строительство? А может, в проекте 22350М вообще будет использован другой тип ЭУ, в котором, например, турбины будут работать не в паре с дизелями, а с электродвигателями?
К чему все эти вопросы? Да все к тому же – вполне возможно, что в проект 22350М опять постараются «напихать» кучу «неимеющегоаналоговвмире» оборудования, которое еще только предстоит создать, и головной 22350М превратится в долгострой почище «Горшкова». Но у флота больше не осталось времени. ВМФ РФ не в состоянии ждать еще 2-3 года, пока разработают новый фрегат, а потом 12 лет, пока его построят – за это время подавляющее большинство оставшихся у нас надводных кораблей 1-го ранга покинут строй, и мы останемся ни с чем.
Где же выход? Он есть, и он весьма прост. Освоение вооружения и оборудования фрегатов проекта 22350 далось нам очень нелегко, но сейчас мы вполне готовы к возобновлению строительства кораблей этого типа. Если мы заложим еще 2-4 «Горшкова», то они обойдутся нам дешевле, чем корабли первой четверки – уже хотя бы просто за счет отработанных технических решений, налаженного выпуска оборудования и т.д. Значит, именно так нам и следует поступить – пусть фрегаты типа «Адмирал флота Советского Союза Горшков» и не является идеалом боевого корабля, но они вполне боеспособны, и, вне всякого сомнения, станут желанным пополнением флота. Тем более, что мы наконец-то научились их строить и, надо полагать, что сроки создания новых кораблей будут значительно короче, чем у первой четверки. А когда дело дойдет до закладки головного фрегата проекта 22350М, мы, по возможности плавно, перейдем к строительству новых кораблей этого класса. Это было бы логично и правильно, но когда это в постперестроечные времена в родном Отечестве правила бал логика и целесообразность?
Однако… Вот новость от 15 ноября 2018 г., и звучит она (со ссылкой на два высокопоставленных источника) так: «ВМФ России закажет еще два фрегата типа «Адмирал Горшков». Более того, один из источников уточнил, что речь, вероятно, пойдет не о двух, а о трех или даже четырех фрегатах этого типа!
Неужели Министерство обороны РФ, адмиралы ВМФ РФ наконец-то сделали правильные выводы? Неужели планы строительства фрегатов для военно-морского флота России наконец-то стали логичными, разумными и выполнимыми? Ох, как хотелось бы поверить в это… Впрочем, по мнению автора настоящей статьи, все это мы узнаем в самом ближайшем будущем – вероятно, МО РФ подтвердит (не хочется писать «или опровергнет») все вышесказанное в первые месяцы 2019 г.
Руки за спину, уважаемые читатели, пальцы скрестить! И пусть нашему флоту наконец-то улыбнется удача — ведь он этого достоин.
С Новым годом!
Итак, первая новость: на сайте МО РФ появилась новость о том, что в 2019 г. в ВКС поступит новейший зенитный ракетный комплекс С-350 «Витязь». Сообщил об этом, ни много ни мало, а заместитель главнокомандующего Воздушно-космическими силами генерал-лейтенант Юрий Грехов.
Вроде бы новость с флотом и не связана, но это только если забыть, что многострадальный морской зенитный ракетный комплекс «Полимент-Редут», ставший основной (хотя – далеко не единственной) причиной колоссальной задержки передачи флоту головного фрегата проекта 22350 «Адмирал флота Советского Союза Горшков», представляет собой «оморяченную» версию ЗРК С-350 «Витязь».
В чем «фишка» данной новости, ведь, как мы знаем, 12,5-летняя эпопея создания «Горшкова» в этом году завершилась успешно, и корабль, заложенный 1 февраля 2006 г., все же поднял Андреевский флаг 28 июля 2018 г.?
Фрегат "Адмирал флота Советского Союза Горшков"
Все дело в том, что многие, неравнодушные к состоянию современного флота люди (включая автора настоящей статьи), всерьез опасались, что корабль принят флотом с неработоспособным ЗРК. Эта точка зрения как будто бы получила подтверждение — 27 ноября сего года, «Новости ВПК» сообщили о том, что испытания ЗРК «Полимент-Редут» еще не завершены, и его принятие на вооружение ожидается в первой половине 2019 г.
Что можно было подумать, читая эту новость? Что ЗРК «Полимент-Редут» все еще небоеспособен, и что в середине 2019 г., сроки принятия его на вооружение будут, в который уже раз, сдвинуты вправо. На этом фоне как-то поблекли оптимистичные новости от 22 октября 2018 г. об испытаниях ракетного комплекса, выполненных в Баренцевом море. Тогда «Адмирал флота Советского Союза Горшков» успешно отстрелялся, уничтожив ракетами «Полимент-Редут» три воздушные цели, двигавшиеся на различных скоростях и расстояниях от корабля, а также щит, имитировавший небольшой надводный корабль. Увы, никаких подробностей об этих испытаниях не приводилось, что оставляло почву различным догадкам, ведь комплекс могли испытывать не в штатных режимах.
Запуск ЗУР "Полимент-Редут" Судя по силуэту, это одна из ракет семейства 9М96 с активной радиолокационной головкой самонаведения
Итак, новости об «Адмирале Горшкове» и его «Полимент-Редуте» были неопределенными, а подобное никогда не внушает оптимизма. И вдруг – громом средь ясного неба, сообщение о поставках ЗРК «Витязь» в ВКС.
«А что тут такого?» спросит иной читатель: «этот ЗРК обещали в войска уже много лет. Чем отличается эта новость от всех предыдущих?». Отличие заключается в том, что раньше всегда обещали завершить испытания, или принять на вооружение, сейчас же говорят именно о поставке в войска. Дело в том, что производство ЗРК – дело, вообще-то небыстрое, и для того, чтобы готовые комплексы поступили в войска в 2019 г., работы над ними должны идти уже сейчас, или, как вариант, начаться в самом ближайшем будущем: как минимум, серийная поставка уже должна быть законтрактована.
Стало бы МО РФ приобретать и поставлять в войска ЗРК «Витязь», если бы не было совершенно уверено в том, что изделие находится в полностью работоспособном состоянии? Очевидно, что нет. Одно дело – злосчастный «Горшков», в котором сплетались интересы самых разных структур – в конце концов, проблемам «Полимент-Редута» уделялось внимание даже на президентских совещаниях. Иными словами, можно было бы допустить, что «Горшкова» морякам навязали с небоеспособным ЗРК, но нет ни одной причины, по которым ВКС стали бы приобретать неработоспособный С-350. И, раз ВКС его все же приобретают, можно констатировать: ЗРК «Витязь» состоялся, а это, в свою очередь, говорит о том, что состоялся (или же состоится в самые разумные сроки) и ЗРК «Полимент-Редут».
Поставка в ВКС ЗРК С-350 практически гарантирует, что «Горшков» и три других строящихся фрегата серии все же получат именно то ПВО, которое для них задумывалось изначально. Несмотря на то, что ЗРК «Полимент-Редут» долгие годы балансировал на острие бритвы, сегодня, пожалуй, можно смело утверждать, что комплекс все-таки получился. Это прекрасная предновогодняя новость, и автор настоящей статьи от всей души поздравляет с ней всех тех, кто неравнодушен к отечественному военно-морскому флоту.
Фрегат проекта 22350 "Адмирал флота Касатонов"
Но… возникает вполне здравый вопрос – а что же дальше? Не секрет, что ГПВ 2011-2020 гг. в части строительства надводных сил сорвана практически полностью. Так, вместо 14 фрегатов (6 – «адмиральской» серии проекта 11356 для Черного моря и 8 – проекта 22350) до 2020 г. флот получит всего лишь пять кораблей этого класса: три фрегата проекта 11356, «Адмирал флота Советского Союза Горшков» и «Адмирал флота Касатонов». А имеющиеся сегодня в строю БПК и эсминцы еще советских времен устаревают морально и физически, количество надводных кораблей быстро сокращается. Экс-главком ВМФ РФ, адмирал В. Чирков совершенно справедливо говорил о том, что нам необходимо по меньшей мере 18 фрегатов проекта 22350, но где они? Третий и четвертый фрегат этого проекта были начаты постройкой в 2011-2013 гг. соответственно, а новых закладок не было. И хотя та же «вики» утверждает, что законтрактовано еще два корабля, эта информация давно уже устарела (ссылка на источник 2012 г.). Да, был момент, когда планировалось строить серию из 6 «Горшковых», но затем ее сократили до четырех кораблей.
При этом мы уже неоднократно писали о том, что сами по себе фрегаты типа «Адмирал флота Советского Союза Горшков» не являются оптимальным выбором для нашего флота. Проект 22350 представляет собой попытку «впихнуть» эсминец в размеры фрегата: в результате получился достаточно большой и весьма недешевый фрегат, который, тем не менее, по своему боевому потенциалу заметно уступает современному эсминцу. Также мы высказывали мысль, что для отечественного флота были бы намного полезнее более крупные корабли полным водоизмещением 8 000 — 9 000 т., что-то наподобие эсминца проекта 21956 на современном технологическом уровне. Конечно, звучала критика, что если уж мы не можем в приемлемые сроки строить корабли в 4 500 т. водоизмещения, то как можно рассчитывать на успех, создавая корабли едва ли не вдвое больше. Но специфика военного кораблестроения (и не только его) заключается в том, что требуемые параметры оборудования зачастую куда проще получить, увеличивая его размеры – иными словами, часть агрегатов, вооружений и механизмов для более крупных кораблей было бы куда проще разработать и создать, чем «мельчить» для фрегатов проекта 22350.
Возможный облик фрегата проекта 22350М?
Возможно, мы оказались правы, потому что в какой-то момент адмиралы заговорили о новой серии улучшенных кораблей 22350М, или, как их еще называли, «Супер-Горшковых», полное водоизмещение которых могло достигать 8 000 т. Это было бы радостное известие, если не одно «но» — как было известно до последнего времени, разговорами о 22350М дело и ограничивалось, так как соответствующего заказа проектировщики не получили.
И вот… прямо скажем, что пока данную новость не подтвердили ни в СПКБ, ни в ОСК, ни в главкомате ВМФ. Но все же весьма серьезное интернет-издание flotprom.ru, со ссылкой на неназванный (увы!) источник сообщило, что 25 декабря 2018 г. МО РФ подписало контракт с Северным проектно-конструкторским бюро (СПКБ) на эскизное проектирование фрегата проекта 22350М. При этом другой источник того же издания сообщил, что согласно этому контракту указанные работы будут закончены не позднее ноября 2019 г., но, возможно, и раньше. Во всяком случае достоверно известно, что СПКБ вело предварительные работы по проекту 22350М и раньше, причем некоторые из них – по заказу ВМФ РФ, а другие – в инициативном порядке.
Таким образом, головоломка потихоньку начинает складываться: стойкое ощущение, что серию фрегатов проекта 22350 прервали в том числе и в связи с неуверенностью в судьбе ЗРК «Полимент-Редут». Но теперь, когда стало очевидно, что данный комплекс все же состоится, работы по 22350М немедленно начаты.
И опять же, проектирование и строительство кораблей, подобных 22350М (наш ответ «Арли Берку»), можно только приветствовать – флот, наконец-то, получит корабли океанской зоны, в которых так нуждается. Но и здесь наш ВМФ подстерегает, увы, ставшая традиционной для нашего флота «засада», под названием: «Лучшее – враг хорошего».
Дело в том, что проектирование 22350М только началось. Допустим, к концу 2019 г. создадут новый эскизный проект, а когда дело дойдет до рабочих чертежей? Когда мы заложим головной корабль этой серии? Сколько разных новинок пожелают «запихнуть» в него адмиралы и проектировщики? А энергетическая установка? До недавнего времени, они производились на Украине, затем, в результате разрыва отношений, пришлось проводить срочное импортозамещение. Увы, срочно не получилось, но все же можно говорить о том, что на сегодняшний день газотурбинные агрегаты для фрегатов проекта 22350 нами освоены.
Но фрегат проекта 22350М значительно крупнее – означает ли это, что ему понадобится ГТЗА нового проекта? И если да, сколько времени займет его разработка и строительство? А может, в проекте 22350М вообще будет использован другой тип ЭУ, в котором, например, турбины будут работать не в паре с дизелями, а с электродвигателями?
К чему все эти вопросы? Да все к тому же – вполне возможно, что в проект 22350М опять постараются «напихать» кучу «неимеющегоаналоговвмире» оборудования, которое еще только предстоит создать, и головной 22350М превратится в долгострой почище «Горшкова». Но у флота больше не осталось времени. ВМФ РФ не в состоянии ждать еще 2-3 года, пока разработают новый фрегат, а потом 12 лет, пока его построят – за это время подавляющее большинство оставшихся у нас надводных кораблей 1-го ранга покинут строй, и мы останемся ни с чем.
Где же выход? Он есть, и он весьма прост. Освоение вооружения и оборудования фрегатов проекта 22350 далось нам очень нелегко, но сейчас мы вполне готовы к возобновлению строительства кораблей этого типа. Если мы заложим еще 2-4 «Горшкова», то они обойдутся нам дешевле, чем корабли первой четверки – уже хотя бы просто за счет отработанных технических решений, налаженного выпуска оборудования и т.д. Значит, именно так нам и следует поступить – пусть фрегаты типа «Адмирал флота Советского Союза Горшков» и не является идеалом боевого корабля, но они вполне боеспособны, и, вне всякого сомнения, станут желанным пополнением флота. Тем более, что мы наконец-то научились их строить и, надо полагать, что сроки создания новых кораблей будут значительно короче, чем у первой четверки. А когда дело дойдет до закладки головного фрегата проекта 22350М, мы, по возможности плавно, перейдем к строительству новых кораблей этого класса. Это было бы логично и правильно, но когда это в постперестроечные времена в родном Отечестве правила бал логика и целесообразность?
Однако… Вот новость от 15 ноября 2018 г., и звучит она (со ссылкой на два высокопоставленных источника) так: «ВМФ России закажет еще два фрегата типа «Адмирал Горшков». Более того, один из источников уточнил, что речь, вероятно, пойдет не о двух, а о трех или даже четырех фрегатах этого типа!
Неужели Министерство обороны РФ, адмиралы ВМФ РФ наконец-то сделали правильные выводы? Неужели планы строительства фрегатов для военно-морского флота России наконец-то стали логичными, разумными и выполнимыми? Ох, как хотелось бы поверить в это… Впрочем, по мнению автора настоящей статьи, все это мы узнаем в самом ближайшем будущем – вероятно, МО РФ подтвердит (не хочется писать «или опровергнет») все вышесказанное в первые месяцы 2019 г.
Руки за спину, уважаемые читатели, пальцы скрестить! И пусть нашему флоту наконец-то улыбнется удача — ведь он этого достоин.
С Новым годом!
- Автор:
- Андрей из Челябинска
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