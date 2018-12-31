Фрегаты проекта 22350. Новогодние надежды. Неужели всё налаживается?

Фрегат "Адмирал флота Советского Союза Горшков"

Запуск ЗУР "Полимент-Редут" Судя по силуэту, это одна из ракет семейства 9М96 с активной радиолокационной головкой самонаведения

Фрегат проекта 22350 "Адмирал флота Касатонов"

Возможный облик фрегата проекта 22350М?