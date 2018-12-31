2019 год в деталях. Прогноз, который сбудется

Однажды знаменитую болгарскую прорицательницу бабу Вангу спросили: «Бабуль, а что будет в 2019 году?»Долго думала слепая Кассандра двадцатого века, долго что-то бормотала себе под нос пересохшими губами, да в итоге и сказала: «Про то вам расскажут на «ВО»! За день до Нового года!»Что ж, бабуля не ошиблась. Расскажем. И даже золотить ручку нам не нужно. Всё, что будет, как на ладони увидим и покажем, только рты успевайте удивленно распахивать!Начнется год с того, что у значительной части россиян первого января будет наблюдаться сухость во рту, жажда, головная боль и некоторые другие признаки биологического неблагополучия. Объяснение этому феномену есть: в это время произойдет резкая смена фаз нашего естественного спутника, и полная Луна сменится Луной выпитой. Это, как вы понимаете, бесследно для здоровья пройти не может, и поэтому в данный период необходимо уделять ему максимум внимания. Поправлять голову следует крайне аккуратно, не допуская переизбытка жидкости в организме, а также следует активно заедать жидкость вчерашним салатом оливье и прочими жареными крылышками. Последнее отметили ещё наши киноклассики, однажды озвучившие главную новогоднюю максиму: «Закусывать надо!»Теперь о вещах более прозаических, но вызывающих порою не меньшую головную боль: о политике, войне, мире и прочем разном внутреннем мироустройстве.Вангуем, что 2019 год все-таки станет переломным в Сирии. Есть некоторая надежда, что вывод американских войск из этой арабской страны пройдет гладко и в сжатые сроки, а Россия не поссорится с Турцией из-за некоторых территорий на севере и северо-востоке этого государства. «Профит» от такого развития событий очевиден: постепенно взяв под контроль восток и северо-восток, Дамаск обретет второе дыхание и сможет получить некоторые собственные ресурсы для восстановления разрушенной почти до основания страны.Положительно скажутся и поставки современных систем ПВО сирийской армии: по мере их заступления на боевое дежурство, дообучения расчетов и командиров можно будет рассчитывать на общий рост боеспособности сирийской армии и хотя бы условное приближение её к довоенным показателям. Соответственно, должна снизиться нагрузка на подразделения российских ВКС, действующие в Сирии.Разумеется, говорить об окончательной победе ещё рано. Но минувший год, похоже, действительно внес перелом в ситуацию, и у наших извечных партнеров просто не осталось там достаточного количества точек опоры. Продолжать же поддерживать курдов в ущерб отношениям с Турцией, важнейшим геополитическим партнером в регионе, не рискует даже не вполне вменяемый Трамп.Кстати, насчет Трампа. В наступающем году он продолжит рассказывать, что США победили ИГИЛ (которая, вангуем, будет все так же запрещена в России и в 2019 году).Два стопроцентных прогноза в одном маленьком абзаце! Ну где ещё вы найдете такой неистовый накал аналитики?! Разве что в рубрике «Мнения»!Теперь грустный прогноз, касающийся каждого из нас: Медведева в отставку так и не отправят.Вообще, есть масса признаков того, что Дмитрий Анатольевич – очень хороший человек. И наше кровожадное стремление во что бы то ни стало отправить его в отставку выглядит немного даже бесчеловечным. Ну, правда, чего пристали к человеку? Старается ведь, из кожи вон лезет. Просто не получается у него. Что, он один такой в стране, что ли? А почему тогда к нему прицепились?!Более того, часто кажется, что он все понимает про уровень своей компетентности. Наверняка ведь не реже раза в квартал слезно просит Владимира Владимировича отправить его в отставку, каким-нибудь университетом руководить.Но дело в том, что он как громоотвод просто идеален. И злой Владимир Владимирович, дав Дмитрию Анатольевичу выплакаться у себя на плече, ласково говорит ему: «Дим, ну ладно, ну че ты? Нормальный ты премьер, не слушай ты всяких Кузовковых! Поруководи правительством ещё годик, а? А потом, обещаю, отпущу на все четыре – хоть ректором, хоть директором, хоть на виноградники».Врет, конечно: никуда он его не отпустит. Такие громоотводы на дороге не валяются. Это, если угодно, призвание, это штучный товар ручной выделки! Вон, даже президентствовал четыре года, и хоть бы на миллиметр против указаний пошел! Где ещё такого найти?Нет, граждане, зря надеетесь: не «уйдет» Медведева Путин. Каждый год уходит, да все не уйдет. В наступающем году так же будет, вероятность 99%.А вот санкции против Украины наверняка расширятся и окрепнут. И это было довольно очевидно ещё давно. В частности, я о необходимости таких санкций писал ещё в 2014 году. Но не все верят прорицателям, увы…Дело в том, что санкции против Украины не являются какой-то блажью. Нет, дело гораздо серьезнее. Если Россия пропустит «отскок» украинской экономики от вроде бы нащупанного ею дна, то Киев уже в скором времени сможет похвастаться достаточно значительным (особенно против российского экономического обморока) экономическим ростом. Конечно, можно заставить «кремлевскую пропаганду» разъяснять, что «отскок» — штука весьма специфическая, и ни о каком реальном процветании он ещё не говорит, но такие разъяснения будут работать не очень долго. А уж как это воодушевит условную «партию Навального», и говорить не нужно: те быстро нам нарисуют картину потрясающего процветания по украинским рецептам, и многие на это, увы, клюнут.То есть Кремль просто не может не реагировать на первые признаки выхода украинской экономики из обвала. И уж тем более он не имеет права способствовать экономическому росту на Украине, потому что для Кремля это станет настоящей идеологической катастрофой. Огромной проблемой станет и «моральное укрепление» самих жителей небратской республики, а также возможное политическое брожение в ДНР/ЛНР, находящихся в довольно сложном экономическом и социальном положении. Поэтому укрепления санкционного режима мы можем ожидать почти наверняка. Это для России вопрос критический, и можно только сожалеть о том, что в 2014 году к разного рода прорицателям не прислушались.Также 2019 год является последним для действующего контракта о транзите российского газа через территорию Украины. И весьма вероятно (во всяком случае, на это хочется надеяться), что подписание нового контракта не состоится.А чтобы это прошло достаточно безболезненно для всех (кроме Украины) заинтересованных сторон, в наступающем году будут закончены основные работы на некоторых газопроводах, которые свяжут Россию и Европу в обход Украины. Там, конечно, все ещё далеко до окончательной готовности к подаче газа конечному потребителю, но, в случае чего, европейские власти уже можно будет и поторопить.Также вангуем успешное окончание строительства крупнейшей декорации кинокомпании «Мосфильм», расположенной на берегах Керченского пролива. Хотя тут, конечно, особого провидческого дара не нужно, но все-таки, согласимся, некоторые усилия для того, чтобы строительство Крымского моста так и не закончилось, наши партнеры предпринимали.Ещё рискнём предположить, что конца света в наступающем году все-таки не случится. Земля не налетит на небесную ось, белый арап из Белой Арапии не пойдет на нас войной, планета Нибиру не сойдет со своей орбиты и не выглянет из-за Солнца, а массовое нашествие гуманоидов-метаморфов останется незамеченным и будет благополучно ассимилировано.Ну и напоследок спрогнозирую курс биткоина. Не то чтобы очень хотелось, но что это за прогноз, если там ни разу не упомянут биткоин? Вот именно…По точным данным, полученным непосредственно из ноосферы, курс самой знаковой криптовалюты будет колебаться в диапазоне 1000-10000000000000 зимбабвийских долларов. Торги будут сопровождаться значительной волатильностью с элементами офиговления. Дно будет достигнуто, но обрадованных криптоинвесторов ожидает неприятный сюрприз в виде люка на дне, ведущего куда-то в самый центр Земли.Эх, а сколько было разговоров про блокчейн и криптовалюты! Причем даже в исполнении первых лиц нашего правительства (не плачь, Дим, Владимир Владимирович когда-то все-таки сжалится над тобой. Просто не в этом году и не в этой жизни, но обязательно!). А вот понять, что криптовалюта в достаточно большом объеме становится угрозой для самого института государства, и в определенный момент все эти биткоины будут просто сожраны ребятами, аффилированными с ФРС США, нашим экономическим гениям ума не достало…В общем, вангуем, что в наступающем году наши экономические власти будут чуть реже говорить о блокчейне и прочих загадочных дивах цифровой экономики.Но все вышеперечисленное не означает, что год будет скучным. Чего-чего, а веселья нам ещё подкинут: и наши власти, и зарубежные. Только что это будут за шутки, предсказать не могу даже я, потомственный последователь бабушки Ванги…