Союзники или посредники?

Русский царь Александр Александрович был, наверное, единственным правителем, при котором наша страна не оказалась втянутой ни в одну войну, за что он получил официальное прозвание Миротворец. Что, ко всему прочему, подтверждало и его статус выдающегося эксперта в вопросе геополитики. Во всяком случае, произнесенная им формула «Во всем свете у нас только два верных союзника — наша армия и флот. Все остальные при первой возможности сами ополчатся против нас» не теряет своей актуальности более ста лет.2018 год, обозначившийся всё возрастающей конфронтацией нашей страны с Западом, достигающей подчас довольно опасных граней, показал реальную цену некоторых наших основных друзей. И их готовности руководствоваться в столь напряжённой обстановке взятыми на себя обязательствами и союзническим долгом.Довольно ярким примером этому стала проводимая Минском политика фактического шантажа Москвы угрозой разворота на Запад, под видом «многовекторности». Апофеозом этому стало требование «компенсации убытков» вследствие российского налогового маневра.«Что говорят наши коллеги из Белоруссии? Если вы повышаете внутренние цены на нефть, то и мы ее получаем по более высокой цене. Давайте нам такие же субсидии, как вашим предприятиям. Мы говорим: позвольте, ваши предприятия — это не российские предприятия, не наши налогоплательщики, не российские. Они не поставляют нефтепродукты на российский рынок, поставляют за рубеж, зарабатывают. О таком субсидировании экономики соседней страны со стороны российского бюджета можно говорить, если у нас будет более глубокая степень интеграции», — рассказал о взглядах на проблему из Москвы и Минска министр финансов РФ Антон Силуанов.Это вызвало обвинения нашей страны в посягательствах на суверенитет и независимость Беларуси. В Минске объявили, что экономическим давлением Кремль пытается заставить Минск отказаться от суверенитета и войти шестью областями в состав России. Лукашенко сказал дословно: «Россия предлагает Белоруссии продать страну за нефть».Примечательно, что о союзе и братстве белорусское руководство вспоминает главным образом тогда, когда рассчитывает что-либо получить от России. Во всех остальных случаях они дистанцируются от российских проблем вроде признания независимости Абхазии, Южной Осетии, вхождения Крыма в состав РФ, санкционных войн, предпочитая играть роль «моста между Западом и Востоком», «переговорной площадки» и «посредника».В этом «посредническом» статусе находят «обоснования» отказа от поддержки и защиты интересов своего союзника (нас тогда перестанут рассматривать как посредника), а также для заигрывания с его врагами (чтобы привлечь на переговорную площадку).И надо сказать, что Минск в этом не одинок. На днях издание «Переводика» разместило более чем любопытный материал пишущего редактора авторитетного американского издания «National Interest» Николаса Гвоздева (Nikolas K. Gvosdev), посвященный тезисам отчета «Глобальные риски для Евразии-2019», выпущенного Astana Club.Напомним, что Astana Club – это международная дискуссионная площадка, на которой ежегодно собираются политические деятели, дипломаты, а также многочисленные эксперты США, России, Китая, стран Европы, Ближнего Востока и Азии. Организаторами Astana Club являются Фонд первого президента Республики Казахстан Елбасы и Институт мировой экономики и политики (ИМЭП) при Фонде, что, разумеется, накладывает на деятельность фонда соответствующий отпечаток.Декларируемая ключевая миссия Astana Club – обсуждение глобальных тенденций и поиск решений наиболее важных проблем, оказывающих влияние на мир в целом и регион Большой Евразии. Организаторы форума утверждают, что на нем стремятся определить ключевые тренды, формирующие контуры развития Евразии.Однако правильнее было бы сказать, что там стремятся сделать трендами, или, по крайней мере, придать похожую на тренды форму главным амбициям Астаны. Во всяком случае, тезисы упомянутого отчета IV заседания Клуба практически полностью совпали с пунктами, обозначенными в выступлении на форуме президента Нурсултана Назарбаева.Примечательно, что сам отчет на сайте клуба анонсирован как новый аналитический продукт рейтинг «Глобальные риски для Евразии в 2019 году», подготовленный ИМЭП. В создании которого «приняли участие 30 выдающихся мировых экспертов, включая многих членов Астана-клуба».Конечно, ничего плохого как в самой амбициозности Астаны, так и в том, что свои устремления руководство Казахстана стремится подкрепить мнением именитых экспертов (это обычная практика), нет. Важно другое – в выступлении Назарбаева и в «рейтинге глобальных рисков» отчетливо прослеживается настораживающее отношение Астаны к России и к ее противникам.В своем выступлении глава Казахстана призвал «великие державы, в особенности США, РФ, КНР и страны ЕС, всегда относиться с большой ответственностью к вопросам мировой повестки дня с точки зрения будущего человечества».«Мое предложение: США, РФ, КНР, ЕС должны найти новые форматы диалога, если речь идет о судьбах цивилизации… Очевидно, что урегулировать возникающие противоречия является сложным делом. Тем не менее, я предложил площадку Астаны для того, чтобы данные четыре стороны могли обсудить проблемы в сфере экономики, политики и безопасности», — объявил Назарбаев.Чтобы претендовать на такую великую посредническую миссию, Астана в выступлении своего лидера и в упомянутом отчете старается демонстрировать максимальную нейтральность и непредвзятость.Так, например, ситуацию с ДРСМД Назарбаев обозначает предельно безличным словом «распад». Взял договор, да и распался. Сам по себе, надо полагать.«Важнейшей проблемой геоэкономики Евразии являются экономические санкции, вводимые в одностороннем порядке отдельными государствами и применяемые в качестве ответа контрсанкции», — указывает глава Казахстана, обозначая равнозначность санкций и контрсанкций, и соответственно, ответственность за их введение.Однако эта «непредвзятость» весьма своеобразная.Так, например, выясняется, что причиной «арабской весны» стала вовсе не деятельность спецслужб ряда стран, использовавших в своих целях террористов и экстремистов, а «великая евразийская засуха 2010 года… и последующий политический беспорядок из-за роста цен на продовольствие», сообщает National Interest. Но при этом «размораживание» евразийских горячих точек, которые были неподвижны, может быть связано с тем, что «например, Россия может рассматривать оживление активного конфликта как способ продвижения своих интересов».Все это напоминает мессиджи, отправляемые Западу из Минска, когда Лукашенко заявил: «Мы уверены, что от сплоченности стран в регионе и сохранения военно-политической роли США в европейских делах зависит безопасность всего континента». Или из Белграда, когда Александр Вучич сказал, что в настоящей момент НАТО является единственной защитой сербов. Впрочем, Назарбаев, в силу своего возраста и опыта делает все тоньше. По-восточному.Впрочем, на Западе это заметили, и оценили, о чем, в частности, свидетельствует публикация в National Interest, в которой «рейтинг глобальных рисков» обозначен как «предупреждения из Евразии». А как призывает автор реагировать на эти предупреждения? Может быть, действительно начать всемирный и открытый диалог и сесть за стол переговоров, (к чему, кстати, призывает и Кремль) — хотя бы и в Астане? Ничуть не бывало.Американское издание призывает не переоценивать «угрозу российского вторжения в государства Балтии и в результате важность продолжения работы по укреплению северо-восточной границы НАТО» (с чем стоит согласиться) и быть более внимательными «в отношении проблем, возникающих в евразийском центре», определение которых является одним из главных слабых мест аппарата национальной безопасности США.Как мы видим, «многовекторность» наших союзников, их стремление быть над схваткой и желание быть «беспристрастными» немедленно позволяет нашим противникам определить место будущего удара по нашему стратегическому предполью.И если наши соседи хотят, чтобы их рассматривали как союзников, они и должны быть именно союзниками, а не спекулянтами, делающими свой маленький гешефт на «посреднических услугах». А для ведения реальных переговоров Москва ни в чьем посредничестве не нуждается.