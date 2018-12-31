Сенатор поговорил с Трампом о том, как США должны действовать в Сирии

В Белом доме решили действовать поступательно, выверяя все позиции. Мы пришли к ситуации, когда взята определённая пауза, чтобы лучше оценить, как выполнить те задачи, которые определил президент.

Американский сенатор Линдси Грэм рассказал о своей встрече с президентом США Дональдом Трампом. По словам Грэма, беседа была посвящена ситуации в Сирии и решению Трампа по выводу из этой страны американского военного контингента. По словам сенатора, он испытал чувство глубокого удовлетворения от беседы с Трампом и главой Объединённого комитета начштабов Джозефом Данфордом.Грэм заявил, что до этой встречи он сомневался в целесообразности принимаемых Белым домом решений по Сирии, но после беседы с президентом и генералом «почувствовал, что США движутся в правильном направлении».Американский сенатор заявил, что Трамп рассказал ему о планах по выводу войск из Сирии, но при «полном соблюдении американских интересов». При этом Грэм многозначительно добавил, что операция по уничтожению ИГИЛ (*террористическая группировка, запрещённая в России) будет не только продолжена, но и интенсифицирована.Грэм:Между тем, американские эксперты, комментируя и это заявление Грэма, и все предшествовавшие заявлению события, отмечают, что США, вероятно, продолжат нанесение ударов по территории Сирии. Удары эти в первую очередь будут осуществляться при использовании базы ВВС в турецком Диярбакыре. Также будут задействованы базы в Иордании и других странах региона. Отмечено, что вывод американских сухопутных войск развязывает руки (крылья) американским ВВС. При этом в Сирии опасаются, что авиация США будет активнее применяться в первую очередь против правительственных войск Сирийской Арабской Республики под видом «уничтожения остатков ИГИЛ*».При этом в США добавлено, что Грэм пролоббировал определённого рода интересы, доведя их до сведения Трампа. Получается, что Трампу фактически указали на то, как США должны действовать в Сирии. Сам же Грэм заявил, что Трамп "фактически изменил своё мнение о ситуации с ИГИЛ* после поездки в Ирак".