Глава Минобороны назвал российскую армию самой современной и боеспособной

(…) значительно продвинулись в социальном обеспечении военнослужащих, их семей и ветеранов. Наша армия остаётся самой современной и боеспособной, что даёт твёрдую гарантию независимости и безопасности страны.

Министр обороны поздравил военнослужащих с наступающим новым годом. В разосланном пресс-службой главного оборонного ведомства поздравлении говорится об этапах перевооружения российских армии и флота. Отмечено, что Вооружённые силы России в уходящем году продолжили получение новейших образцом вооружения и военной техники.По-настоящему прорывными моментами стали: постановка на опытно-боевую эксплуатацию гиперзвукового ракетного комплекса «Кинжал» в Южном военном округе (ЮВО), боевого лазерного комплекса «Пересвет», успешное завершение испытания гиперзвукового стратегического ракетного комплекса «Авангард», во время полёта достигшего невероятной скорости в 27 Махов.Сергей Шойгу:Если ещё несколько лет назад такого рода заявление по поводу «самой современной армии» в России у большинства граждан могло вызвать, разве что, едкую ухмылку, то сегодня ухмыляющихся на несколько порядков меньше. И причина тому – в том числе и техническое перевооружение российских войск с оснащением новейшими боевыми комплексами - и теми, о которых речь шла выше.Напомним, что не так давно, американский дипломат назвал «музейными экспонатами» российские Ту-160 в Венесуэле. Но ему его же соотечественники быстро сообщили, что от таких «экспонатов» с их размещением на севере Венесуэлы очень неуютно дипломат будет себя чувствовать на пляжах Майами…