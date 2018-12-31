На Украине дан старт кампании по выборам президента

В последний день уходящего года на Украине официально стартовая кампания по выбору президента. Напомним, что выборы в этой стране намечены на 31 марта 2019 года. Центральная избирательная комиссия Украины сообщает, что выдвижение кандидатов для участия в гонке за президентское кресло разрешено до 3 февраля. Уже сейчас сообщается, что второй тур президентских выборов намечен на 21 апреля.На данный момент опубликованные рейтинги доверия потенциальным кандидатам в президенты Украины фактически говорят о том, что без второго тура на этих выборах не обойтись. Наибольший рейтинговый процент – у Юлии Тимошенко (по разным оценкам – от 20 до 24%), действующий президент балансирует между вторым и третьим местами (около 11%).Между тем, на Украине проявилось экспертное мнение о том, что для самого Порошенко было бы куда удобнее выборы проиграть. Во-первых, это избавит его от необходимости думать над тем, как возвращать многомиллиардные кредиты, взятые у Европы и МВФ, во-вторых, это позволяет (ещё во время президентства) решить вопросы с поиском «тихой гавани» для капиталов семьи Порошенко, в-третьих, даст возможность переложить вопрос гражданской войны на плечи следующего президента. При этом отмечается, что Порошенко осознал нежелание Европы активно его поддерживать – что показали заявления европейских лидеров перед высказанной инициативой Порошенко по вводу военного положения на срок 2 месяца. Дали понять, что "не более 30 дней", иначе поддержки не будет даже на словах.Но в случае поражения Порошенко над ним и его окружением нависает новая угроза – уголовного преследования со стороны сменщика, если тот не окажется с Порошенко «в доле».