Зачем Израиль покупает у Киева комплекс разработки СССР - эксперты размышляют

В сети опубликована информация о приобретении Израилем военно-технического комплекса у Украины. Речь, как сообщается, идёт об автоматизированной станции пассивной радиотехнической разведки (АСПРТР) «Кольчуга-М». По некоторым данным, соответствующее соглашение Израиль ранее заключил с украинской компанией «Укрспецэкспорт».При этом утверждается, что покупателем «Кольчуги-М» выступила частная компания "Airsom" – для нужд израильской боевой авиации. Отмечено, что радведкомплекс будет применяться во время учений израильских ВВС. Почему именно этот комплекс заинтересовал израильскую компанию, не сообщается.Эксперты отмечают, что в Израиле могут заняться тщательным изучением его возможностей, чтобы оценить уровень опасности его применения израильскими оппонентами в регионе. Однако у оппонентов Израиля на Ближнем Востоке нет на вооружении "Кольчуг". Но есть другие (подобные) комплексы.«Кольчуга-М» - модернизация разработанной в Советском Союзе автоматизированной станции пассивной РТ-разведки. В серийном варианте «Кольчуга» производится с 1987 года. Станция способна отслеживать воздушные цели на расстоянии до 800 км (на высотах до 10 тыс. метров), наземные – до 600 км. При этом цели не только обнаруживаются, но и достаточно эффективно распознаются.«Кольчуга-М» позволяет осуществлять контроль излучений в широком диапазоне частот: 135-170 МГц, 230-470 МГц, 750-18 тыс. МГц. Станция способна одновременно сопровождать сигналы от 200 различных целей. Для этого используется 36-канальный приёмник и дополнительная электроника.На сегодняшний день «Кольчуги» производятся на НПК «Искра» в Запорожской области (Украина). При этом производство фактически носит "штучный" характер.