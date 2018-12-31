Генерал Мороз и "Военное обозрение" поздравляют с наступающим 2019 годом!
Близится новый, 2019-й год, и «Военное обозрение» торопится поздравить всех наших уважаемых читателей с этим событием. Генерал, он же Дедушка, Мороз уже стукнул своим посохом, чтобы праздник удался!
Уже через несколько часов новогодний праздник начнёт шагать по стране, и президент с экранов телевизоров расскажем всем нам о том, что было, что будет, на что стоит надеяться, и надежды на что, лучше перенести на более отдалённую перспективу.
Россия готовится к наступлению Нового года, являясь рекордсменом мира даже по числу возможностей его встречи – в силу географического размаха. А если вспомнить президентское «границы России нигде не заканчиваются», то, как говорится, вряд ли кто-то будет против начать встречу наступающего уже сейчас.
«Военное обозрение» желает всем без исключения читателям крепкого здоровья, приподнятого настроения, моря счастья и радости. У каждого из нас с вами может быть свой взгляд на те или иные вещи, факты, события в России и в мире, мы можем по-разному относиться друг к другу, но всех нас объединяет то, что мы не остаёмся равнодушными. Высказывая своё личное мнение (в корректной, естественно, форме), вы, дорогие наши читатели, делаете информационную картину по-настоящему многогранной и насыщенной, за что от коллектива нашего информационно-аналитического интернет-издания особое спасибо!
Весь 2018 год мы прошли вместе, вместе переживали все его счастливые и трагические события, вместе обсуждали перспективы, реализованные и утраченные возможности, вместе высказывали оценочные суждения, не претендуя на истину в последней инстанции.
Ещё раз – от всей души – с наступающим Новым годом! Пусть удача благоволит всегда и во всём!
Уже через несколько часов новогодний праздник начнёт шагать по стране, и президент с экранов телевизоров расскажем всем нам о том, что было, что будет, на что стоит надеяться, и надежды на что, лучше перенести на более отдалённую перспективу.
Россия готовится к наступлению Нового года, являясь рекордсменом мира даже по числу возможностей его встречи – в силу географического размаха. А если вспомнить президентское «границы России нигде не заканчиваются», то, как говорится, вряд ли кто-то будет против начать встречу наступающего уже сейчас.
«Военное обозрение» желает всем без исключения читателям крепкого здоровья, приподнятого настроения, моря счастья и радости. У каждого из нас с вами может быть свой взгляд на те или иные вещи, факты, события в России и в мире, мы можем по-разному относиться друг к другу, но всех нас объединяет то, что мы не остаёмся равнодушными. Высказывая своё личное мнение (в корректной, естественно, форме), вы, дорогие наши читатели, делаете информационную картину по-настоящему многогранной и насыщенной, за что от коллектива нашего информационно-аналитического интернет-издания особое спасибо!
Весь 2018 год мы прошли вместе, вместе переживали все его счастливые и трагические события, вместе обсуждали перспективы, реализованные и утраченные возможности, вместе высказывали оценочные суждения, не претендуя на истину в последней инстанции.
Ещё раз – от всей души – с наступающим Новым годом! Пусть удача благоволит всегда и во всём!
- Использованы фотографии:
- коллаж из фото Минобороны и сайта резиденции Деда Мороза
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