Стартовый стол в Плесецке дооборудуют под новый разгонный блок

Дооборудование стартового комплекса в рамках ОКР "Персей-КВ" для обеспечения пусков ракет-носителей "Ангара-А5" с новыми разгонными блоками 14С48 планируется завершить в мае 2019 года,

Стартовый комплекс для носителя «Ангара» на космодроме Плесецк будет модернизирован под новый разгонный блок 14С48 к лету 2019 года, передает РИА Новости Разработчиком нового разгонного блока является РКК «Энергия».рассказал агентству источник.По его словам, базовый модуль первого разгонного блока 14С48 уже доставлен с завода «Красмаш» в РКК «Энергия». В новом году специалистам корпорации предстоит дооборудовать и испытать его перед предстоящим в 4 квартале использованием в ходе второго запуска «Ангары-А5».Собеседник добавил, что в 2019 году в ЦНИИмаш будут также проведены вибропрочностные испытания макета нового разгонного блока.Сообщается, что создаваемый в рамках ОКР «Персей-КВ» разгонный блок предназначен для использования в носителях при запусках аппаратов на целевые высокоэнергетические орбиты. Он создается на основе разгонного блока ДМ-03, летающего на «Протоне-М», оснащен новой системой управления, увеличенными топливными баками и модернизированной пневмогидравлической системой.На базе 14С48 в дальнейшем планируется создать разгонный блок 14С49, который вместо двигателя 11Д58М получит 11Д58МФ с улучшенными характеристиками. Их предполагается использовать на носителях «Ангара-А5», запускаемых с космодрома «Восточный».