"Военное обозрение" приветствует своих читателей в наступившем году
Дорогой друг! Если ты читаешь это сообщение, то вывод один: ты уже встретил наступление Нового, 2019-го, года. «Военное обозрение» приветствует тебя!
Позади осталось очередное поздравление от президента – завсегдатая новогоднего застолья практически любой российской семьи, отстучали куранты, отхлопали салюты и фейерверки новогодней ночи, отгремели «голубые огоньки» и праздничные концерты настолько народных артистов, что не всякий представитель нашего народа готов удержать себя от желания нажать на пульте другую кнопку, - в общем, ты, дорогой читатель, всё это пережил. Твой желудок, возможно, продолжает переваривать изыски новогоднего стола, но твоя рука так и тянется… кто сказал, к запотевшей таре? Нет, твоя рука тянется к «мышке» или смартфону, чтобы щёлкнуть по кнопке, за которой – «Военное обозрение».
Рука щёлкнула, и вот – мы снова вместе, дорогой наш читатель! Весь наш коллектив поздравляет тебя (ничего, если мы на «ты» - всё-таки уже давно вместе, и можно считать, что выпили рюмку чая на брудершафт) с наступившим Новым годом.
Впереди – новые дела, новые свершения, новые начала жизни с понедельников и намёки на то, что каждую пятницу это можно перенести на начало следующей недели. Впереди наши с тобой совместные обсуждения того, как российские вооружения не дают покоя нашим большим друзьям из ряда зарубежных стран, того, как в стране можно было бы зажить лучше, если бы «они не игнорировали наши с тобой советы, замечания и предложения». Впереди – новое оружие, новые этапы модернизации. Впереди – новые призывы и парады! Впереди – многое!
А сегодня – 1 января. Второй заход праздника, второй заход впечатлений от встречи Нового года! Наши страницы открыты для взаимных поздравлений и пожеланий. Если кто-либо своевременно на поздравления и пожелания не отвечает, значит, работает с документами или пребывает в состоянии глубокого осмысления бытия на фоне особого режима задействования сознания...
Позади осталось очередное поздравление от президента – завсегдатая новогоднего застолья практически любой российской семьи, отстучали куранты, отхлопали салюты и фейерверки новогодней ночи, отгремели «голубые огоньки» и праздничные концерты настолько народных артистов, что не всякий представитель нашего народа готов удержать себя от желания нажать на пульте другую кнопку, - в общем, ты, дорогой читатель, всё это пережил. Твой желудок, возможно, продолжает переваривать изыски новогоднего стола, но твоя рука так и тянется… кто сказал, к запотевшей таре? Нет, твоя рука тянется к «мышке» или смартфону, чтобы щёлкнуть по кнопке, за которой – «Военное обозрение».
Рука щёлкнула, и вот – мы снова вместе, дорогой наш читатель! Весь наш коллектив поздравляет тебя (ничего, если мы на «ты» - всё-таки уже давно вместе, и можно считать, что выпили рюмку чая на брудершафт) с наступившим Новым годом.
Впереди – новые дела, новые свершения, новые начала жизни с понедельников и намёки на то, что каждую пятницу это можно перенести на начало следующей недели. Впереди наши с тобой совместные обсуждения того, как российские вооружения не дают покоя нашим большим друзьям из ряда зарубежных стран, того, как в стране можно было бы зажить лучше, если бы «они не игнорировали наши с тобой советы, замечания и предложения». Впереди – новое оружие, новые этапы модернизации. Впереди – новые призывы и парады! Впереди – многое!
А сегодня – 1 января. Второй заход праздника, второй заход впечатлений от встречи Нового года! Наши страницы открыты для взаимных поздравлений и пожеланий. Если кто-либо своевременно на поздравления и пожелания не отвечает, значит, работает с документами или пребывает в состоянии глубокого осмысления бытия на фоне особого режима задействования сознания...
- Использованы фотографии:
- Минобороны РФ
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