В Магнитогорске обрушился подъезд многоквартирного дома

Трагедия произошла в последний день уходящего года в Магнитогорске. Сообщается о том, что полностью обрушился подъезд одного из многоквартирных домов.Региональное управление МЧС сообщает, что причиной обрушения подъезда в магнитогорской многоэтажке мог стать взрыв бытового газа. При этом пока нет подтверждения информации о том, что 10-этажный дом был газифицирован. Местные жители говорят (в том числе) о газовом баллоне на первом (техническом) этаже здания.По поручению президента России на Урал срочно вылетел глава ведомства Владимир Зиничев.Обрушение произошло в тёмное время суток. Речь идёт о доме №164 по проспекту Карла Маркса.На месте трагедии работают спасательные бригады и следственные группы. На данный момент заявлено о двоих погибших. При этом стало известно, что на данный момент из-под завалов спасатели достали 10 человек. Среди извлечённых из-под обломков бетонных конструкций – один ребёнок. К счастью, все эти 10 человек живы. Они доставлены в клиники города.В местных СМИ отмечено, что жильцы дома временно будут размещены в гостиницах, санаториях и в учебных заведениях. В частности, поступила команда от главы региона по доставке в Магнитогорск 300 комплектов постельного белья, кроватей и матрацев.На месте обрушения находится губернатор Челябинской области Борис Дубровский, региональное руководство экстренных служб.