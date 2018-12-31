Глава МИД: Россия ответит на появление в Европе ракет средней дальности
Россия предпримет ответные шаги в случае размещения в Европе американских ракет, запрещенных Договором о РСМД, передает ТАСС заявление главы МИД РФ Сергея Лаврова.
По словам министра, к сожалению, руководство европейских стран, самостоятельность которых хотелось бы видеть в их практических действиях, пока не очень к ней готовы.
В качестве примера Лавров привел недавнее голосование по российской резолюции в поддержку сохранения ДРСМД.
Он напомнил, что ранее большинство европейских стран осудили возможный односторонний выход США из Договора о ракетах средней и меньшей дальности.
Следующим шагом, по его словам, конечно же, станут ответные меры Москвы. Это их выбор, но не понимать угрозу для безопасности своих стран они, наверное, не могут. Поэтому, ничем иным, кроме как «ложно понятой солидарностью», голосование европейцев объяснить невозможно, добавил глава внешнеполитического ведомства.
На вопрос, состоятся ли в следующем году полномасштабные переговоры между президентами США и РФ, Лавров ответил, что об этом нужно спросить у американской стороны. Москва готова к таким переговорам, но на основе равноправия и учета взаимных интересов.
Между тем в Москве понимают, что внешняя политика к России в США стала «заложницей внутриполитической борьбы» – дополнительные голоса получает тот, кто больше нападает на русских. С этим ничего не поделаешь, однако руководство РФ всегда готово к равноправному диалогу с любой страной, в том числе и с Соединенными Штатами, заключил Лавров.
По словам министра, к сожалению, руководство европейских стран, самостоятельность которых хотелось бы видеть в их практических действиях, пока не очень к ней готовы.
Они следуют за США даже в тех случаях, когда это явно противоречит их интересам,отметил он.
В качестве примера Лавров привел недавнее голосование по российской резолюции в поддержку сохранения ДРСМД.
Он напомнил, что ранее большинство европейских стран осудили возможный односторонний выход США из Договора о ракетах средней и меньшей дальности.
Однако весь Евросоюз проголосовал против нашего предложения, то есть, по сути дела, за то, чтобы Договор перестал существовать, и чтобы над Европой опять нависла угроза размещения американских ракет,сказал министр.
Следующим шагом, по его словам, конечно же, станут ответные меры Москвы. Это их выбор, но не понимать угрозу для безопасности своих стран они, наверное, не могут. Поэтому, ничем иным, кроме как «ложно понятой солидарностью», голосование европейцев объяснить невозможно, добавил глава внешнеполитического ведомства.
На вопрос, состоятся ли в следующем году полномасштабные переговоры между президентами США и РФ, Лавров ответил, что об этом нужно спросить у американской стороны. Москва готова к таким переговорам, но на основе равноправия и учета взаимных интересов.
Между тем в Москве понимают, что внешняя политика к России в США стала «заложницей внутриполитической борьбы» – дополнительные голоса получает тот, кто больше нападает на русских. С этим ничего не поделаешь, однако руководство РФ всегда готово к равноправному диалогу с любой страной, в том числе и с Соединенными Штатами, заключил Лавров.
- Использованы фотографии:
- МИД РФ, http://www.mid.ru
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