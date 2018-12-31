Глава МИД: Россия ответит на появление в Европе ракет средней дальности

Они следуют за США даже в тех случаях, когда это явно противоречит их интересам,

Однако весь Евросоюз проголосовал против нашего предложения, то есть, по сути дела, за то, чтобы Договор перестал существовать, и чтобы над Европой опять нависла угроза размещения американских ракет,