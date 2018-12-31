На Украине ожидают миллиардных убытков от санкций РФ

А в 2019 году следует ожидать общего падения экспорта в Россию приблизительно на 20 % (если не будут введены новые санкции) – 12 % падения от санкций + 8 % общего тренда,

Украинская экономика находится в очень плохом состоянии, поэтому каждый такой удар для нее крайне болезнен,