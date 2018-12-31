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На Украине ожидают миллиардных убытков от санкций РФ

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Введение Москвой дополнительных санкций в отношении Украины грозит обернуться для Киева миллиардными убытками, а также потерей тысяч рабочих мест, передает РИА Новости заявление украинского эксперта Михаила Погребинского.

На Украине ожидают миллиардных убытков от санкций РФ



По его словам, в 2017 году объем украинского экспорта в РФ составил почти $5 млрд., но с января по октябрь 2018 года его снижение составило 7,1%.

А в 2019 году следует ожидать общего падения экспорта в Россию приблизительно на 20 % (если не будут введены новые санкции) – 12 % падения от санкций + 8 % общего тренда,
сказал эксперт.

Таким образом, совокупные потери составят $1 млрд., что грозит Украине серьезными последствиями, отметил он.

Произойдет резкий рост отрицательного сальдо внешнеторгового баланса Украины, которое и так растет быстрыми темпами, что опасно для экономики страны, пояснил Погребинский.

Кроме того, приличная часть продукции, попавшая под российские санкции, останется без рынка сбыта, что грозит банкротством многим украинским предприятиям, а украинцам – потерей рабочих мест, сказал он.

Также российские санкции ограничат возможности страны по выпуску продукции машиностроения. Это обстоятельство еще больше ослабит промышленную структуру Украины и сделает ее еще более сырьевой, добавил эксперт.

Украинская экономика находится в очень плохом состоянии, поэтому каждый такой удар для нее крайне болезнен,
заключил он.

Напомним, ранее Москва расширила запрещенный к ввозу в страну список украинских товаров. Среди них продовольственные (пшеница, сладости, консервы, спиртные напитки, соки и пр.) и промышленные товары (котлы, турбины, мебель, сельхозтехника, бумага и многое другое).

В правительстве РФ подчеркнули, что данные ограничения являются ответной мерой на санкции со стороны Киева.
Использованы фотографии:
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