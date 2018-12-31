Индия заявила о необходимости 15 тыс. тонн урана для стратегического резерва

В докладе, подготовленном для индийского парламента, говорится о том, что на данный момент Индия испытывает определённую нехватку ядерного топлива для обеспечения собственных запасов урана для атомной отрасли. Портал ZeeNews пишет о том, что Индии, по мнению докладчиков, необходимо около 15 тысяч тонн ядерного топлива для реализации программы независимости от иностранных поставок для АЭС.На данный момент АЭС в Индии обеспечивают примерно 3,5% потребностей в электроэнергии. Суммарная мощность действующих 22 атомных реакторов составляет около 6,2 ГВт. Кроме того, в Индии строятся ещё 6 энергоблоков АЭС, что в общей сложности доведёт мощность АЭС до 10 ГВт. Эксплуатацией АЭС в Индии занимается корпорация NPCI - Nuclear Power Corporation of India.В Индии отмечается необходимость начала работ на новых урановых рудниках. На текущий момент наибольшие объёмы урана для нужд атомной энергетики страны поступают с шахт месторождения Джадугуда. При этом отмечено, что с каждым годом добыча урана на этом месторождении становится всё более сложной и дорогостоящей из-за глубин залегания полезных ископаемых. Уран шахт Джадугуда, как отмечено в докладе, стал неконкурентоспособным в сравнении с импортируемым ураном.Намечены планы на добычу урана в Андхра-Прадеш, Раджастане и других штатах Индии.Правительство намеревается создать стратегический урановый резерв, что позволит существенно сократить долю импорта ядерного топлива.Нужно отметить, что с индийскими партнёрами активно работают российские компании и атомщики. Так, сооружение энергоблоков АЭС Куданкулам на юге Индии ведётся компанией «Атомстройэкспорт» при научном руководстве со стороны Курчатовского института.