Минобороны рассказало о планах по госиспытаниям танка Т-14 "Армата"

Это принципиально новая и полностью российская разработка. Башня Т-14 необитаема. Впервые экипаж помещен в бронированную капсулу, отделенную от боекомплекта.

В главном оборонном ведомстве рассказали о плановом начале государственных испытаний новейших российский танков Т-14 «Армата». Заявлено, что на госиспытания танк на платформе «Армата» выйдет в 2019 году. При этом особо отмечено, что государственные испытания новейшей отечественной боевой машины будут проводиться в научно-исследовательских институтах Минобороны РФ.В сообщении Минобороны напоминается:Напомним, что танки Т-14 «Армата» уже неоднократно принимали участие в парадах в честь годовщины Победы (парады на Красной площади Москвы). При этом работа по доработке танков всё это время продолжалась, как продолжалась и корректировка планов по числу танков Т-14, которые в итоге закупит министерство обороны для танковых частей и соединений. В конечном итоге, коррекция была сделана в направлении уменьшения заказа. Это вызвало неоднозначную оценку со стороны экспертов по поводу целесообразности принятия такого решения.К российскому танку Т-14 «Армата» повышенный интерес не только в России, но и в зарубежных странах. Причина такого интереса связана в том числе и с реализованными технологиями. Одним из новшеств для танка является упомянутая выше необитаемая танковая башня. Также танк обладает продвинутыми электронными системами, включая систему управления огнём.