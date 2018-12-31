Сводка за неделю от военкора Маг о событиях в ДНР и ЛНР 21.12.18 – 27.12.18
На этой неделе, также не было наступлений ВСУ, как и на предыдущей. Несмотря на то, что 26 декабря заканчивалось военное положение. Закончилось, без каких либо результатов для Киева.
Хотя для справедливости нужно отметить, что сильное обострение было в понедельник 24 декабря. Кстати, это была дата возможного украинского наступления. Так вот в понедельник работали минометы всех калибров, артиллерия 122 и 152 мм и даже танки. Казалось, еще немного и начнется, но обошлось, а может они ждали, что мы начнем отвечать и это зафиксируют представители иностранных СМИ? В общем пронесло…
Всего за прошедшую неделю ВСУ обстреляли ДНР 136 раз. По двадцати трем населенным пунктам Республики противник выпустил 70 мин калибром 82 и 120 мм, из которых 36 калибром 120 мм, применял вооружение БМП, гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.
Всего за прошедшую неделю ВСУ обстреляли ЛНР 30 раз. Всего по территории Республики было выпущено более 520 мин и снарядов. Обстрелам со стороны украинских силовиков подверглись район населенного пункта Лозовое, Калиновка, Логвиново, Молодежное, Донецкий, Желобок, Фрунзе, Сокольники, Славяносербск, Красный Яр и памятник Князю Игорю.
На это неделе потерь среди военнослужащих и мирного населения Республик не зафиксировано.
20 декабря, в районе н.п. Красный Яр подразделениями ПВО НМ ЛНР был сбит БЛА противника, производивший разведку наших позиций с целью проведения провокаций ВСУ.
ДНР:
Несмотря на формальную отмену военного положения на Украине, мы продолжаем фиксировать наращивание группировки противника в зоне конфликта.
Так, для усиления 92-й механизированной бригады, предназначенной для действий на направлении между Горловкой и Донецком, стягиваются подразделения 93-й механизированной бригады.
- на железнодорожные станции Красноармейск и Константиновка прибыли эшелоны с вооружением и военной техникой 93-й бригады, в общей сложности около 30 единиц танков, 10 единиц САУ, 20 единиц БМП и БТР, 50 единиц автомобильной техники.
- на восточной окраине Мариуполя в складских помещениях и ангарах украинские боевики разместили: 20 единиц танков Т-64, 20 единиц минометов 120 мм и восемь 122 мм гаубиц Д-30.
Также, в ходе ежедневного мониторинга установленных мест хранения отведенного тяжелого вооружения наблюдатели ОБСЕ не досчитались:
122 мм САУ «Гвоздика» – 23 единицы;
122 мм буксируемых гаубиц (Д-30) – 6 единиц
минометов 120 мм – 28 единиц.
Представители Миссии постоянно отмечают увеличение концентрации вооружения и военной техники ВФУ. Так, зафиксировано прибытие: - на железнодорожную станцию в н.п. Артемовск 24 единиц 122 мм САУ «Гвоздика» и 152 мм САУ «Акация»; - на железнодорожную станцию в н.п. Константиновка 14 единиц САУ «Гвоздика»; - в н.п. Рубежное, 14 единиц танков Т-64 и 6 единиц противотанковых пушек МТ-12.
ЛНР:
Раскрыт план украинского наступления на Луганском направлении:
Нашей разведкой зафиксированы факты перемещения техники и вооружения для усиления украинских подразделений: - в н.п. Золотое-4, в зону ответственности 54-й омбр, отмечено прибытие до 30 единиц БМП; - в н.п. Попасная, в зону ответственности 54-й омбр, отмечено прибытие 10 единиц РСЗО «Град»;
- в н.п. Троицкое, в зону ответственности 72-й омпбр отмечено прибытие до 17 единиц 122 мм САУ «Гвоздика». Основное количество украинской военной техники и вооружения, находящегося на линии соприкосновения, регулярно отражается и в ежедневных официальных отчетах ОБСЕ. Так, на этой неделе вне мест хранения зафиксированы: РСЗО «Град» – 4 единицы; 122-мм САУ «Гвоздика» – 27 единиц; 152-мм САУ «Акация» – 31 единица; 122-мм буксируемых гаубиц Д-30 – 59 единиц; 120-мм минометов – 1 единица; 100-мм противотанковых пушек МТ-12 «Рапира» – 22 единицы; танков Т-64 и Т-72 – 29 единиц; ЗРК «ОСА» - 15 единиц; ЗРК «Стрела»- 8 единиц.
Теперь, что касается произошедших на неделе боев и обстрелов.
21.12.18, пятница
08:30 - н.п. Широкино - н.п. Саханка: выпущено 12 мин калибром 120 мм;
10:00 - н.п. Марьинка - ш-та Трудовская: применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
10:50 - н.п. Талаковка - н.п. Коминтерново: применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
12:20 - БМП-1 (11), КК, СО – с направления Крымское – в направлении Сокольники;
12:50 - н.п. Авдеевка (войсковая часть) - н.п. Спартак: применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
14:00 - н.п. Марьинка - ш-та Трудовская: применялось стрелковое оружие;
16:00 - н.п. Широкино - н.п. Саханка: выпущена 1 граната РПГ, применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
16:20 - н.п. Павлополь - н.п. Октябрь: применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
17:00 - н.п. Авдеевка ( вент. ствол ш-ты Бутовка) - н.п. Спартак: применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
17:50 - н.п. Авдеевка (войсковая часть) - н.п. Спартак: применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
18:10 - н.п. Авдеевка - н.п. Ясиноватая: применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
18:30 - н.п. Марьинка - ш-та Трудовская: выпущено 3 гранаты СПГ-9, применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
19:10 - н.п. Талаковка - н.п. Коминтерново: применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
19:30 - н.п. Каменка - н.п. Крутая Балка: применялись крупнокалиберные пулеметы;
20:10 - н.п. Веселое - н.п. Минеральное: применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
20:20 - н.п. Шумы - н.п. Горловка (пос. ш-ты им. Гагарина): применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
20:55 - н.п. Авдеевка (войсковая часть) - н.п. Спартак: применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
21:05 - 120 мм (8), 82 мм (14), СО – с направления Крымское – в направлении Желобок; 21:30 - РПГ (3), АГС (29) – с направления Луганское – в направлении Калиновка; 22:00 - 120 мм (14) – с направления Новотошковское – в направлении Донецкий;
22:10 - н.п. Пески – Вольво-Центр: выпущено 29 гранат АГС, применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
22:30 - н.п. Зайцево северное - н.п. Зайцево южное: выпущено 2 гранаты РПГ, применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
22:50 - н.п. Авдеевка - н.п. Ясиноватая: применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.
За прошедшие сутки ВСУ обстреляли ДНР 23 раза, ЛНР 4 раза.
22.12.18, суббота
05:55 - н.п. Пески - н.п. Жабичево: ЗУ-23 произвела 50 выстрелов;
09:55–10:25 - н.п. Пески – Вольво-Центр: применялось стрелковое оружие;
11:10 - 82 мм (15) – с направления Крымское – в направлении Смелое;
11:40 – н.п. Пески – Вольво-Центр: выпущено 3 гранаты СПГ-9;
11:50 – н.п. Водяное - Ленинское: зафиксирована работа танка;
11:50 – н.п. Широкино - н.п. Саханка: выпущено 3 мины калибром 82 мм;
12:15 – н.п. Пески – Вольво-Центр: выпущена 1 мина калибром 120 мм, 2 мины калибром 82 мм, 3 гранаты СПГ-9, применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
14:05–14:35 - н.п. Пески – Вольво-Центр: выпущено 10 гранат СПГ-9, применялось стрелковое оружие;
16:20–16:50 - н.п. Марьинка - н.п. Александровка: выпущено 2 гранаты РПГ, применялось стрелковое оружие;
17:20–17:50 - н.п. Марьинка - ш-та Трудовская: применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
18:20–18:50 - н.п. Водяное - Ленинское: выпущено 29 гранат АГС, применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
18:20–18:50 - н.п. Широкино - н.п. Саханка: выпущено 29 гранат АГС, применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
19:40–20:10 - н.п. Пески – н.п. Жабичево: применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
19:40–20:10 - н.п. Пески – Вольво-Центр: применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
19:45–20:15 - н.п. Дзержинск (шахта Южная) - н.п. Горловка (шахта им. Гагарина), применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
20:00–20:30 - н.п. Красногоровка - н.п. Старомихайловка: произведено 30 выстрелов БМП-1, выпущено 5 гранат СПГ-9, применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
20:40–21:10 - н.п. Пески – Вольво-Центр: выпущено 3 гранаты СПГ-9;
21:15 - 82 мм (2), КК – с направления Новотошковское – в направлении Донецкий; 21:40–22:10 - н.п. Пески – Вольво-Центр: применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
22:00 - 82 мм (6), АГС (29) – с направления Крымское – в направлении Сокольники; 22:20–22:50 - н.п. Новгородское - н.п. Широкая Балка: применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
23:00 - БМП-1 (16), КК – с направления Новотошковское – в направлении Донецкий.
За прошедшие сутки ВСУ обстреляли ДНР 19 раз, ЛНР 4 раза.
23.12.18, воскресенье
10:00-10:20 - н.п. Пески - Вольво-Центр, выпущено 4 мины калибром 82 мм, произведено 40 выстрелов БМП-2, использовалось крупнокалиберное и стрелковое оружие;
11:35 – н.п. Пески - Вольво-Центр, выпущено 6 мин калибром 82 мм, используется крупнокалиберное и стрелковое оружие;
12:10 - 120 мм (5), 82 мм (8) – с направления Крымское – в направлении Сокольники; 12:15 - АГС (6) – с направления Кондрашевская Новая – в направлении Красный Яр; 13:30 - РПГ (1), СО – с направления Кондрашевская Новая – в направлении Красный Яр;
16:00 - н.п. Пески - н.п. Веселое, произведено 50 выстрелов ЗУ-23;
16:05 - н.п. Авдеевка - н.п. Ясиноватая, используется крупнокалиберное и стрелковое вооружение;
16:20-16:40 - н.п. Шумы - н.п. Горловка (ш-та им. Гагарина), произведено 5 выстрелов БМП-1, используется крупнокалиберное вооружение;
16:40 - н.п. Пески - н.п. Жабичево, произведено 100 выстрелов ЗУ-23, используется стрелковое оружие; 16:50 - 82 мм (5), АГС (15) – с направления Луганское – в направлении Логвиново;
17:20 - н.п. Авдеевка - н.п. Ясиноватая, произведено 2 выстрела СПГ-9, используется крупнокалиберное оружие;
17:20-17:50 - н.п. Жованка - н.п. Зайцево южное, выпущено 29 гранат АГС, использовалось стрелковое и крупнокалиберное оружие;
18:15-18:35 – н.п. Дзержинск (ш-та Южная) - н.п. Горловка (ш-та им. Гагарина), применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
18:30 - н.п. Пески - н.п. Жабичево, выпущено 5 мин калибром 82 мм, произведено 2 выстрела СПГ-9, используется крупнокалиберное и стрелковое оружие;
19:20 - н.п. Широкино - н.п. Саханка, произведено 2 выстрела СПГ-9, используется крупнокалиберное и стрелковое оружие;
19:45-20:00 – н.п. Каменка - н.п. Крутая Балка, выпущено 15 гранат АГС, использовалось крупнокалиберное оружие;
20:05-20:25 - н.п. Марьинка - н.п. Александровка, произведен 1 выстрел РПГ, использовалось крупнокалиберное оружие;
21:20-21:40 – н.п. Жованка - н.п. Зайцево южное, произведено 2 выстрела СПГ-9, использовалось стрелковое оружие.
За прошедшие сутки ВСУ обстреляли ДНР 18 раз, ЛНР 4 раза.
24.12.18, понедельник
08:10-08:50 – н.п. Широкино - н.п. Саханка: выпущено 17 мин калибром 120 мм;
08:40-09:00 – н.п. Талаковка - н.п. Коминтерново: выпущено 6 мин калибром 120 мм;
09:30-09:50 – н.п. Каменка - н.п. Васильевка, выпущено 5 танковых снарядов калибром 125 мм, также выпущено 4 мины калибром 120 мм и 4 мины калибром 82 мм, произведено 2 выстрела БМП-1, произведено 6 выстрелов СПГ-9, использовалось крупнокалиберное и стрелковое вооружение;
11:50 – 120 мм (45), КК, СО – с направления Крымское – в направлении Сокольники; 12:40 – н.п. Широкино - н.п. Саханка, используется крупнокалиберное и стрелковое оружие;
14:00-14:20 – н.п. Пески - Вольво-Центр, использовалось стрелковое оружие;
14:20-14:40 – н.п. Пески - Вольво-Центр, использовалось стрелковое и крупнокалиберное вооружение;
14:40-14:50 – н.п. Пески - Вольво-Центр, произведено 15 выстрелов БМП-2, применялось стрелковое и крупнокалиберное вооружение;
15:20 – н.п. Пески - Вольво-Центр, произведено 2 выстрела СПГ-9, используется крупнокалиберное вооружение;
17.00 – н.п. Талаковка - н.п. Коминтерново, произведено 3 выстрела РПГ, используется крупнокалиберное и стрелковое оружие;
18.00 – н.п. Марьинка - ш-та Трудовская, применяются крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
18.55-19.15 – н.п. Марьинка - н.п. Александровка, применялось крупнокалиберное и стрелковое вооружение;
19.20-19.40 – н.п. Пески - Вольво-Центр, произведено 2 выстрела РПГ, использовалось крупнокалиберное и стрелковое оружие;
19.50-20.10 – н.п. Авдеевка - н.п. Ясиноватая, использовалось крупнокалиберное и стрелковое оружие;
20.10-20.25 – н.п. Авдеевка - н.п. Ясиноватая, выпущена 1 мина калибром 82 мм;
20.10-20.25 – н.п. Пески - Вольво-Центр, выпущена 1 мина калибром 120 мм;
20:20 - БМП-1 (40), КК – с направления Луганское – в направлении Логвиново; 20.40 – н.п. Пески - Вольво-Центр, используется крупнокалиберное и стрелковое оружие;
21:00 - 122 мм (30), 120 мм (20) – с направления Крымское – в направлении Фрунзе; 21:20 - БМП-1 (11), КК – с направления Луганское – в направлении Логвиново; 21.30-21.50 – н.п. Авдеевка (войсковая часть) - н.п. Спартак, выпущено 29 гранат АГС, применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
21.30-21.50 – н.п. Пески - Вольво-Центр, использовалось крупнокалиберное и стрелковое оружие;
22:00 - БМП-1 (10), АГС (29), КК – с направления Луганское – в направлении Калиновка; 22.00 – н.п. Красногоровка - н.п. Старомихайловка, используется крупнокалиберное и стрелковое оружие;
22:15 – 152 мм (15) – с направления Крымское – в направлении Фрунзе; 22:20 - 82 мм (9) – с направления Крымское – в направлении Желобок;
22.25 – н.п. Широкино - н.п. Саханка, используется крупнокалиберное и стрелковое оружие.
За прошедшие сутки ВСУ обстреляли ДНР 21 раз, ЛНР 7 раз.
25.12.18, вторник
01:15 - 120 мм (5), 82 мм (8) – с направления Крымское – в направлении Желобок;
11:30 - н.п. Новотроицкое - н.п. Докучаевск: применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
11:35 - н.п. Широкино - н.п. Саханка: выпущено 29 гранат АГС;
12:25 - н.п. Водяное - н.п. Коминтерново: выпущено 5 гранат СПГ-9;
12:35 - н.п. Пески - Вольво-Центр: выпущено 3 гранаты СПГ-9, применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
16:15 - н.п. Пески - Вольво-Центр: выпущено 5 гранат СПГ-9;
16:20 - н.п. Гнутово - н.п. Коминтерново: применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
16:20 - н.п. Марьинка - н.п. Александровка: применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
16:25 - н.п. Водяное - н.п. Ленинское: выпущено 29 гранат АГС и 2 гранаты СПГ-9, применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
17:15 - н.п. Пески - Вольво-Центр: выпущено 2 гранаты СПГ-9;
18:00 - н.п. Авдеевка - н.п. Ясиноватая: выпущено 5 гранат РПГ, применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
19:45 - н.п. Красногоровка - н.п. Старомихайловка: произведено 30 выстрелов БМП-1;
19:50 - н.п. Каменка - н.п. Крутая Балка: применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
19:50 - 82 мм (36) – с направления Новотошковское – в направлении Донецкий;
21:30 - н.п. Новотроицкое - н.п. Докучаевск: применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
21:45 - 82 мм (7) – с направления Крымское – в направлении Желобок; 22:25 - н.п. Пески - Вольво-Центр: выпущено 5 гранат СПГ-9, применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
22:30 - СПГ-9 (3) – с направления Светлодарск – в направлении Лозовое.
За прошедшие сутки ВСУ обстреляли ДНР 18 раз, ЛНР 4 раза
26.12.18, среда
01:10 - КК, СО – с направления Новотошковское – в направлении Донецкий;
07:35-08:35 – н.п. Пески – Вольво-Центр: выпущено 6 гранат СПГ-9;
11:00 – н.п. Авдеевка - н.п. Ясиноватая: применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
14:40-15:00 – н.п. Широкино - н.п. Саханка: выпущено 2 гранаты СПГ-9, применялись крупнокалиберные пулеметы;
16:15-16:35 – н.п. Пески – Вольво-Центр: выпущено 5 гранат СПГ-9, 29 гранат АГС, применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
17:50-18:10 – н.п. Авдеевка - н.п. Ясиноватая: применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
18:30-18:50 – н.п. Жованка - н.п. Зайцево южное: выпущено 29 гранат АГС, применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
18:40-19:00 – н.п. Каменка - н.п. Крутая Балка: применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
19:00-19:20 – н.п. Пески – Вольво-Центр: выпущено 3 мины калибром 120 мм;
19:40-20:00 – н.п. Зайцево северное – н.п. Зайцево южное: выпущено 3 гранаты СПГ-9, 15 гранат АГС, применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
19:50-20:10 – н.п. Водяное - н.п. Ленинское выпущено 2 гранаты СПГ-9, 29 гранат АГС, применялись крупнокалиберные пулеметы;
20:50-21:10 – н.п. Авдеевка - н.п. Ясиноватая: применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
21:15 - СО – с направления Станица Луганская – в направлении пам. Князю Игорю; 21:20-21:40 – н.п. Дзержинск (шахта Южная) - н.п. Горловка (ш-та им. Гагарина): применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
21:40 - 120 мм (1), КК – с направления Новотошковское – в направлении Донецкий;
22:20-22:40 – н.п. Авдеевка (воинская часть) – н.п. Спартак: выпущено 2 гранаты СПГ-9, применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.
За прошедшие сутки ВСУ обстреляли ДНР 17 раз, ЛНР 3 раза.
27.12.18, четверг
07:35 - 82 мм (12) – с направления Крымское – в направлении Смелое; 07:55 - РПГ (3) – с направления Светлодарск – в направлении Лозовое;
06:55–07:15 - н.п. Пески - Вольво-Центр: выпущено 4 мины калибром 120 мм, применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
09:15–09:35 - н.п. Марьинка - ш-та Трудовская: применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
10:15–10:35 - н.п. Марьинка - ш-та Трудовская: выпущена 1 граната СПГ-9, применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
10:45–11:10 - н.п. Пески – н.п. Жабичево: выпущено 3 гранаты СПГ-9, 29 гранат АГС, применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
12:20 - КК, СО – с направления Катериновка – в направлении Молодежное; 12:40–13:00 - н.п. Павлополь – н.п. Октябрь: применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
13.40 – н.п. Широкино - н.п. Саханка, применяются крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
14:30 - н.п. Авдеевка – н.п. Ясиноватая: выпущена 1 мина калибром 82 мм;
16:20–16:40 - н.п. Павлополь – н.п. Украинское: выпущено 3 гранаты СПГ-9, применяются крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
17:00 - АГС (58), КК, СО – с направления Крымское – в направлении Фрунзе;
17:45–17:50 - н.п. Пески – н.п. Жабичево применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
18:00 – н.п. Пески - Вольво-Центр: выпущено 5 мин калибром 120 мм, применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
19:10–19:30 - н.п. Красногоровка – н.п. Старомихайловка: применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
19:50–20:10 - н.п. Авдеевка (вент. ствол ш-ты Бутовка) - н.п. Спартак: выпущено 29 гранат АГС, применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
20:40–21:00 - н.п. Зайцево северное - н.п. Зайцево южное: выпущено 2 гранаты СПГ-9, применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
21:25–21:45 - н.п. Авдеевка - н.п. Ясиноватая: применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
21:55–22:20 - н.п. Водяное - н.п. Ленинское: выпущено 2 гранаты СПГ-9, применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
22:30–22:50 - н.п. Авдеевка (воинская часть) – н.п. Спартак: применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
23:10–23:30 - н.п. Каменка - н.п. Крутая Балка: применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
23:10–23:30 - н.п. Марьинка - ш-та Трудовская: выпущена 1 граната РПГ;
23:55–00:15 – н.п. Красногоровка - н.п. Старомихайловка: произведено 20 выстрелов БМП-2.
За прошедшие сутки ВСУ обстреляли ДНР 20 раз, ЛНР 4 раза.
Всем терпения и здоровья! С наступающим!
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