В США сравнили легендарные танки «Шерман» и Т-34
В победе над нацистской Германией большую роль сыграли средние танки союзных государств, такие как американский M4 Sherman и советский Т-34, пишет Себастьен Роблин в своей статье для National Interest.
По мнению эксперта, одним из преимуществ западных танков перед ранними Т-34 заключалось в численности экипажа: 5 человек против 4-х у советских танков. При этом Т-34 обладал неудобной эргономикой и тесной башней.
Он отмечает, что бронирование обеих машин было во многом схожим. При этом после 1942 года, когда у немцев появилась длинноствольная 75-мм пушка, не говоря уже о мощных пушках на «Тиграх» и «Пантерах», их броневая защита перестала быть проблемой для противника.
Автор отмечает, что «Шерман» после нескольких попаданий из новых пушек приобрел репутацию танка, который «вспыхивает» из-за возгорания боекомплекта. Инженеры не оставили без внимания этот вопрос, и вскоре появился танк со специальной защитой для боеукладки. В свою очередь у Т-34 появилась другая проблема: из-за особенности брони внутри него могли образовываться осколки после попадания в танк без пробития.
Вооружение машин также было схожим: на «Шерман» устанавливались 75-мм пушки, на Т-34 – калибра 76 мм. Эти орудия успешно уничтожали танки Pz. III, Pz. IV, но не могли бороться с лобовой броней «Пантер» и «Тигров», говорится в материале.
В связи с этим в 1944 году на вооружении союзников появились новые танки: Т-34-85 (СССР) и M4A3E8 (США). Машины получили пушки с увеличенной бронепробиваемостью и более защищенные башни.
Танки обладали схожей подвижностью, при этом Т-34 отлично проявил себя в сложных условиях Восточного фронта благодаря подвеске и широким гусеницам. Тем не менее, по словам автора, советский танк мог часто ломаться, тогда как американский завоевал репутацию очень надежной машины.
Эксперт особо отмечает простоту и дешевизну производства Т-34. СССР сумел построить 84 тыс. тридцатьчетверок, в то время как Америка – только 49 тысяч М4.
Главной особенностью танков союзников являлось то, что они обладали достаточными характеристиками для выполнения поставленных задач и могли массово выпускаться в обеих странах. Это обстоятельство сыграло значительную роль в победе над Третьим Рейхом, заключает издание.
По мнению эксперта, одним из преимуществ западных танков перед ранними Т-34 заключалось в численности экипажа: 5 человек против 4-х у советских танков. При этом Т-34 обладал неудобной эргономикой и тесной башней.
Он отмечает, что бронирование обеих машин было во многом схожим. При этом после 1942 года, когда у немцев появилась длинноствольная 75-мм пушка, не говоря уже о мощных пушках на «Тиграх» и «Пантерах», их броневая защита перестала быть проблемой для противника.
Автор отмечает, что «Шерман» после нескольких попаданий из новых пушек приобрел репутацию танка, который «вспыхивает» из-за возгорания боекомплекта. Инженеры не оставили без внимания этот вопрос, и вскоре появился танк со специальной защитой для боеукладки. В свою очередь у Т-34 появилась другая проблема: из-за особенности брони внутри него могли образовываться осколки после попадания в танк без пробития.
Вооружение машин также было схожим: на «Шерман» устанавливались 75-мм пушки, на Т-34 – калибра 76 мм. Эти орудия успешно уничтожали танки Pz. III, Pz. IV, но не могли бороться с лобовой броней «Пантер» и «Тигров», говорится в материале.
В связи с этим в 1944 году на вооружении союзников появились новые танки: Т-34-85 (СССР) и M4A3E8 (США). Машины получили пушки с увеличенной бронепробиваемостью и более защищенные башни.
Танки обладали схожей подвижностью, при этом Т-34 отлично проявил себя в сложных условиях Восточного фронта благодаря подвеске и широким гусеницам. Тем не менее, по словам автора, советский танк мог часто ломаться, тогда как американский завоевал репутацию очень надежной машины.
Эксперт особо отмечает простоту и дешевизну производства Т-34. СССР сумел построить 84 тыс. тридцатьчетверок, в то время как Америка – только 49 тысяч М4.
Главной особенностью танков союзников являлось то, что они обладали достаточными характеристиками для выполнения поставленных задач и могли массово выпускаться в обеих странах. Это обстоятельство сыграло значительную роль в победе над Третьим Рейхом, заключает издание.
- Использованы фотографии:
- https://ru.wikipedia.org
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