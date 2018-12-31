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МО РФ назвало фейком сообщение о сокращении выплат псковскому гарнизону

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Российское военное ведомство назвало фейком сообщения СМИ о сокращении выплат военным, несущим службу в псковском гарнизоне, из-за якобы перечисления денег на строительство Главного Храма ВС РФ в честь Победы в Великой Отечественной войне.

МО РФ назвало фейком сообщение о сокращении выплат псковскому гарнизону



Информация о сокращении дополнительных выплат является не первым фейковым вбросом украинских пропагандистов,
говорится в сообщении на странице Минобороны в Фейсбуке.

В ведомстве пояснили, что в отличие от ВСУ, в российских вооруженных силах денежное довольствие начисляется только в безналичной форме и только на банковские карты военнослужащих. Данная статья расходов является одной из самых защищенных и контролируемых, поэтому никаких переводов с нее на иные цели не может быть в принципе. По тем же причинам исключены злоупотребления военного руководства на местах.

В Минобороны добавили, что жертвование средств на возведение Главного Храма осуществляется исключительно на добровольных началах, и решение об этом принимается военнослужащими индивидуально.

В очередной раз подчеркиваем, что все пожертвования абсолютно прозрачны и проверяемы,
говорится в сообщении.

Ранее интернет-ресурс Михаила Ходорковского «МБХ медиа» опубликовал статью, в которой говорится о лишении премии за 2018 год «псковских десантников, спецназовцев и разведчиков». В статье утверждается, что эти деньги пошли на строительство Главного Храма ВС РФ.
Использованы фотографии:
https://hram.mil.ru
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