В США оценили российский подход к модернизации военных самолётов
Американского эксперта Марка Эпископоса впечатлил подход российских инженеров к модернизации военной авиации, в частности, стратегического сверхзвукового ракетоносца Ту-22М3М.
Как отметил эксперт в своей статье для National Interest, в России модернизируются уже известные и прекрасно зарекомендовавшие себя самолеты, периодически добавляя им новые возможности. Таким образом конструкторы решают задачу обновления авиапарка на рентабельной и устойчивой основе.
По его мнению, ситуацию с улучшением самолетов наилучшим образом иллюстрирует Ту-22, получивший после первой модернизации обозначение Ту-22М, затем – Ту-22М3, и на нынешнем этапе – Ту-22М3М. Последнюю версию автор назвал «суперсмертоносной».
Такой оценки российский самолет, практически готовый к запуску в серию, удостоился благодаря полному обновлению авионики при сохранении прежнего проверенного планера. По данным эксперта, его новое оборудование унифицировано с Ту-160М2.
Изменения включают в себя интеграцию навигационной системы ГЛОНАСС, цифровой бортовой интерфейс и средств радиоэлектронной борьбы, говорится в статье.
Другим крупным изменением стала расширенная система вооружения, в которую, в частности, вошли усовершенствованные противокорабельные ракеты Х-32. В отличие от прежней Х-22, она имеет увеличенную дальность поражения, более высокую скорость и оснащена защитой от помех. Кроме того, обновленная версия самолета, предположительно, способна осуществлять дозаправку в воздухе, пишет автор.
Такой подход к модернизации самолетов, которые проектировались еще в советское время, позволит российским конструкторам ускорить циклы разработок и в ближайшей перспективе сэкономить средства на научно-исследовательские работы, заключает издание.
Ранее российские СМИ сообщили о первом полете Ту-22М3М. Это произошло в Казани, где начались полетные испытания бомбардировщика.
Как отметил эксперт в своей статье для National Interest, в России модернизируются уже известные и прекрасно зарекомендовавшие себя самолеты, периодически добавляя им новые возможности. Таким образом конструкторы решают задачу обновления авиапарка на рентабельной и устойчивой основе.
По его мнению, ситуацию с улучшением самолетов наилучшим образом иллюстрирует Ту-22, получивший после первой модернизации обозначение Ту-22М, затем – Ту-22М3, и на нынешнем этапе – Ту-22М3М. Последнюю версию автор назвал «суперсмертоносной».
Такой оценки российский самолет, практически готовый к запуску в серию, удостоился благодаря полному обновлению авионики при сохранении прежнего проверенного планера. По данным эксперта, его новое оборудование унифицировано с Ту-160М2.
Изменения включают в себя интеграцию навигационной системы ГЛОНАСС, цифровой бортовой интерфейс и средств радиоэлектронной борьбы, говорится в статье.
Другим крупным изменением стала расширенная система вооружения, в которую, в частности, вошли усовершенствованные противокорабельные ракеты Х-32. В отличие от прежней Х-22, она имеет увеличенную дальность поражения, более высокую скорость и оснащена защитой от помех. Кроме того, обновленная версия самолета, предположительно, способна осуществлять дозаправку в воздухе, пишет автор.
Такой подход к модернизации самолетов, которые проектировались еще в советское время, позволит российским конструкторам ускорить циклы разработок и в ближайшей перспективе сэкономить средства на научно-исследовательские работы, заключает издание.
Ранее российские СМИ сообщили о первом полете Ту-22М3М. Это произошло в Казани, где начались полетные испытания бомбардировщика.
- Использованы фотографии:
- Казанский репортер, https://kazanreporter.ru
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