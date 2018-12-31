ФСБ задержала гражданина США, подозреваемого в шпионаже

28 декабря 2018 года в городе Москве сотрудниками Федеральной службы безопасности Российской Федерации при проведении шпионской акции задержан гражданин США Пол Уилан

В Москве сотрудниками Федеральной службы безопасности задержан гражданин Соединенных Штатов, подозреваемый в шпионаже. Об этом сообщается на сайте Центра общественных связей ФСБ.Согласно опубликованным данным, в Москве задержан гражданин США Пол Уилан. Задержание было осуществлено еще 28 декабря этого года при проведении Уиланом "шпионской акции", какой именно, не поясняется. Против задержанного возбуждено уголовное дело по статье 276 УК РФ "Шпионаж", предусматривающей наказание в виде лишения свободы от 10 до 20 лет. В настоящее время по уголовному делу проводятся необходимые следственно-оперативные мероприятия.- говорится в сообщении ЦОС ФСБ.Другие подробности задержания американского гражданина Пола Уилана, подозреваемого в шпионаже, не приводятся.Как сообщает "Радио Свобода", американское посольство в Москве пока никак не прокомментировало данное задержание.