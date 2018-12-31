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Танки «Белый Орёл» будут задействованы в лаосском параде

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В подготовке к военному параду, посвященному 70-летию создания лаосской Народной армии, впервые приняли участие танки российского производства Т-72Б1 «Белый Орел», сообщает Российская газета.

Танки «Белый Орёл» будут задействованы в лаосском параде



Машины поступили в Лоас совсем недавно, и были сразу задействованы в репетициях торжественного мероприятия, которое состоится 20 января.

О первом «задании» новых танков рассказывает видеоролик, опубликованный на YouTube. «Семьдесят вторые» неторопливо следуют в колонне за легкими плавающими танками ПТ-76 и средними Т-54Б.

Внешне танк отличается от более ранних версий наличием панорамного прицела ПКП-72, который позволяет командиру эффективно действовать в любое время суток. Прицел наводчика-оператора ПН-72К также оборудован тепловизором.

Пушка 2А46М калибра 125 мм позволяет применять управляемые ракеты. С орудием спарен 7,62-мм пулемет ПКТ. В состав боекомплекта входят 42 снаряда и 2500 патронов. На танке также имеется дистанционно управляемая установка с крупнокалиберным «Кордом» (12,7 мм) с 600 выстрелами.

Машины оборудованы динамической защитой «Контакт». Мощность двигателя – 840 л.с. танк оснащен также вспомогательным агрегатом, питающим бортовые системы на стоянках без включения основного двигателя.

Вес танка – 47 тонн, скорость – до 60 км/час, запас хода – 700 км. Экипаж – 3 человека.

Лаос стал второй страной, купившей данную модификацию Т-72. Первый заказчик – военное ведомство Никарагуа.

Использованы фотографии:
https://www.youtube.com
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