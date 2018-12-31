В ПАО «Ил» рассказали о продвижении проекта среднего транспортника
Эскизный проект среднего транспортника Ил-276 должен быть защищен весной 2019 года, сообщил в интервью каналу RT главный конструктор ПАО «Ил» Николай Таликов.
Таликов напомнил, что сначала проект этого самолета (МТА) разрабатывался совместно с индийскими коллегами, однако в дальнейшем сотрудничество было приостановлено. В результате ВКС поручили компании самостоятельно создать замену Ан-12.
После защиты проекта начнется разработка конструкторской документации. Тактико-техническое задание на перспективный самолет было утверждено в марте 2018 года Объединенной авиастроительной корпорацией (ОАК) и Минпромторгом.
Самолет получит российские двигатели ПД-14, создаваемые для гражданского лайнера МС-21.
При этом Таликов уточнил, что первые машины оснастят двигателями ПС-90, которые устанавливаются на модификациях Ил-96 и МД-90А. Но в дальнейшем планируется перейти на ПД-14. Он также отметил, что планов по установки на Ил-276 турбовинтовых двигателей нет, поскольку в этом случае его скорость будет аналогична скорости Ан-12.
Ранее сообщалось, что Ил-276 будет однофюзеляжным высокопланом с Т-образным хвостовым оперением и двумя двигателями. Самолет сможет садиться и взлетать с неподготовленных и грунтовых аэродромов.
Первый полет среднего военного транспортника планируется осуществить в 2023 году. Серийные поставки в войска ожидаются в 2026 году.
Таликов напомнил, что сначала проект этого самолета (МТА) разрабатывался совместно с индийскими коллегами, однако в дальнейшем сотрудничество было приостановлено. В результате ВКС поручили компании самостоятельно создать замену Ан-12.
Весной 2019 года мы должны защищать эскизный проект Ил-276,сказал он, отметив, что с разработкой трудностей нет, но ощущаются проблемы, связанные с финансированием.
После защиты проекта начнется разработка конструкторской документации. Тактико-техническое задание на перспективный самолет было утверждено в марте 2018 года Объединенной авиастроительной корпорацией (ОАК) и Минпромторгом.
Самолет получит российские двигатели ПД-14, создаваемые для гражданского лайнера МС-21.
При этом Таликов уточнил, что первые машины оснастят двигателями ПС-90, которые устанавливаются на модификациях Ил-96 и МД-90А. Но в дальнейшем планируется перейти на ПД-14. Он также отметил, что планов по установки на Ил-276 турбовинтовых двигателей нет, поскольку в этом случае его скорость будет аналогична скорости Ан-12.
Ранее сообщалось, что Ил-276 будет однофюзеляжным высокопланом с Т-образным хвостовым оперением и двумя двигателями. Самолет сможет садиться и взлетать с неподготовленных и грунтовых аэродромов.
Первый полет среднего военного транспортника планируется осуществить в 2023 году. Серийные поставки в войска ожидаются в 2026 году.
- Использованы фотографии:
- ПАО "Ил"
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