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В ПАО «Ил» рассказали о продвижении проекта среднего транспортника

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Эскизный проект среднего транспортника Ил-276 должен быть защищен весной 2019 года, сообщил в интервью каналу RT главный конструктор ПАО «Ил» Николай Таликов.

В ПАО «Ил» рассказали о продвижении проекта среднего транспортника



Таликов напомнил, что сначала проект этого самолета (МТА) разрабатывался совместно с индийскими коллегами, однако в дальнейшем сотрудничество было приостановлено. В результате ВКС поручили компании самостоятельно создать замену Ан-12.

Весной 2019 года мы должны защищать эскизный проект Ил-276,
сказал он, отметив, что с разработкой трудностей нет, но ощущаются проблемы, связанные с финансированием.

После защиты проекта начнется разработка конструкторской документации. Тактико-техническое задание на перспективный самолет было утверждено в марте 2018 года Объединенной авиастроительной корпорацией (ОАК) и Минпромторгом.

Самолет получит российские двигатели ПД-14, создаваемые для гражданского лайнера МС-21.

При этом Таликов уточнил, что первые машины оснастят двигателями ПС-90, которые устанавливаются на модификациях Ил-96 и МД-90А. Но в дальнейшем планируется перейти на ПД-14. Он также отметил, что планов по установки на Ил-276 турбовинтовых двигателей нет, поскольку в этом случае его скорость будет аналогична скорости Ан-12.

Ранее сообщалось, что Ил-276 будет однофюзеляжным высокопланом с Т-образным хвостовым оперением и двумя двигателями. Самолет сможет садиться и взлетать с неподготовленных и грунтовых аэродромов.

Первый полет среднего военного транспортника планируется осуществить в 2023 году. Серийные поставки в войска ожидаются в 2026 году.
Использованы фотографии:
ПАО "Ил"
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