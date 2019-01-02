Есть такая профессия: наступление объявлять
За последние полгода спикер вооруженных сил ДНР Эдуард Басурин четыре раза объявлял дату полномасштабного наступления ВСУ. Блоггеры несколько раз взвыли о неспособности республик отразить удар. В итоге 2018 год позади, а на передовой все по-прежнему.
Хочется сразу сделать ремарку: если пресловутое наступление все-таки начнется, автор, как и подавляющее большинство населения ЛДНР, воспримет это обстоятельство как замечательный подарок под елочку – всем уже осточертел Минск-2 и гадкие игры политиканов. Выход из сложившейся невнятной ситуации, кажется, лежит только через боевые действия.
Впрочем, на панические реляции Эдуарда Басурина давно уже реагируют лишь всеведущие блоггеры, специализирующиеся на еженедельных пророчествах апокалипсиса, и особо легковерные обитатели интернета. На остальных прогнозы Басурина не действуют – слишком часто они звучали. Порой становится страшно: что, если на этот раз он окажется прав, а его уже никто не воспринимает всерьез?
В последние полгода в Донецке о наступлении говорили четырежды. 20 августа в МО заявили, что Киев может начать наступление на Донбассе, чтобы получить повод для отмены выборов президента Украины весной 2019 года. 1 сентября «благодаря данным, полученным со сбитых ранее БПЛА» атаку назначили на 14 сентября. Потом перенесли на 14 декабря (с обязательным терактом, который регулярно появляется в заявлениях военных ДНР с 2015 года). 17 декабря Эдуард Басурин решительно сообщил: «Наступление ВСУ начнется под Горловкой, силами 20-тысячной группировки, 24-25 декабря».
В этом плане ЛДНР уже начинает всерьез напоминать Киев – там тоже излюбленной забавой и эффективным способ отвлечения внимания населения от насущных проблем считают объявление скорого и решительного нашествия путинских орд. Помнится, мы так смеялись над маразмом украинских пропагандистов и политиканов в 2014-2015 гг. Теперь соревнуемся с ними в этом тонком искусстве.
Навскидку, за 15 минут, можно найти массу уже несбывшихся фирменных прогнозов от Эдуарда Басурина (ясно, что это не его инициатива – озвучивает то, что подсовывают). 23 августа 2015 также обещали наступление с терактом. Теракт, кстати, тоже обещали множество раз даже без наступления.
16 ноября 2015 поступило новое заявление: «Украинские каратели занимают нейтральную территорию и готовятся к наступлению». 7 декабря 2015 Басурин снова на коне: «ВСУ в ходе «пассивного наступления» заняли пять населенных пунктов в нейтральной зоне. Характер обстрелов говорит, что ВСУ готовят наступление».
24 января 2016: «Обстрелы украинскими боевиками перестали быть провокационными. Это говорит о том, что идет подготовка к полномасштабному наступлению».
20 декабря 2016: «Вооруженные силы Украины готовят широкомасштабное наступление со стороны Дебальцева и уже приступили к эвакуации населения из подконтрольных Киеву населенных пунктов».
5 февраля 2017: «Украинские силовики готовят наступление на донецком направлении, перебрасывая к Донецку свежие силы и тяжелое вооружение».
И так далее. Честно, недосуг заниматься составлением полного списка.
Вполне возможно, что какая-то из операций ВСУ действительно была сорвана в результате оперативных действий разведки ВСН и последующего оглашения злокозненных приготовлений Киева. Тем не менее, поверить в то, что разоблачения Басурина срывают планы Украины добрую дюжину раз, не получается: если в Киеве решат, что пора идти на штурм, украинский Генштаб уже ничто не остановит – ни огласка, ни потери.
Возникает закономерный вопрос: зачем военные раз за разом дискредитируют себя, подрывая доверие населения, собственных солдат и всего остального мира? Ответ, по мнению автора, лежит не только в необходимости отвлечь жителей и солдат ЛДНР от неприятной действительности и попытках доказать, что пресс-службы народной милиции ЛНР и ДНР не зря осваивают свои бюджеты. Не менее важной является задача создания альтернативной реальности, которая заменит для населения России и Новороссии реальную картину происходящего на передовой.
Потому что абсурдность происходящего на линии разграничения, противоречий между различными военно-политическими фракциями, нарастающего системного кризиса вооруженных сил Новороссии и общей бессмысленности существования в условиях виртуальных минских договоренностей – все это становится с каждым днем все более нелепым.
Рассказывать о происходящем на фронте жизненно важно и одновременно чрезвычайно опасно, возникновением претензий, в первую очередь у важных российских товарищей, влиятельных СМИ и т. д. Ну и, в последнюю очередь, у сторонников из РФ и других стран, а также собственных граждан и военнослужащих.
Поэтому Донецк и Луганск (будто зеркальное отражение Киева) создают свою собственную «рабочую» версию войны, с виртуально лоснящимися от жирного довольствия солдатами, пресечением коварных вылазок врага, тактическими и стратегическими победами и сводками о том, что «враг обстрелял Н-ск столько-то раз». Кстати, всегда было интересно: неужели кто-то реально считает, сколько было сделано выстрелов из РПГ или выпущено очередей из «Бэхи»?
В результате получается вполне годная для отчета перед начальством разных уровней и оповещения СМИ альтернативная реальность, не требующая абсолютно никаких затрат, кроме периодических «вбросов» волнующей информации, которая развеет тоску и заставит ощутить, что все не зря.
Проблема лишь в том, что, в отличие от киевских создателей мифов о войне на Донбассе, местным сказочникам теоретически может выпасть нелегкое бремя ответственности. Либо в случае реального наступления врага, которое может иметь неожиданные и неприятные последствия, либо в связи с расползающейся правдой о реальном положении вещей, на которую все труднее натягивать резиновое изделие — уныло-предсказуемый продукт жизнедеятельности военных пресс-служб.
Причем ответственность эта может быть не только вполне реальной, но и весьма болезненной. 4 года однообразно дешевых трюков позволяют предположить, что фантасмагории уже изрядно поднадоели ответственным товарищам, которые даже проявляют некоторые признаки готовности ознакомиться с реальным положением дел.
Поэтому логично предположить, что за неимением более совершенных инструментов Эдуард Басурин будет с нарастающей интенсивностью транслировать сериалы про наступление врага, теракты, наводнения и пожары.
Хочется сразу сделать ремарку: если пресловутое наступление все-таки начнется, автор, как и подавляющее большинство населения ЛДНР, воспримет это обстоятельство как замечательный подарок под елочку – всем уже осточертел Минск-2 и гадкие игры политиканов. Выход из сложившейся невнятной ситуации, кажется, лежит только через боевые действия.
Впрочем, на панические реляции Эдуарда Басурина давно уже реагируют лишь всеведущие блоггеры, специализирующиеся на еженедельных пророчествах апокалипсиса, и особо легковерные обитатели интернета. На остальных прогнозы Басурина не действуют – слишком часто они звучали. Порой становится страшно: что, если на этот раз он окажется прав, а его уже никто не воспринимает всерьез?
В последние полгода в Донецке о наступлении говорили четырежды. 20 августа в МО заявили, что Киев может начать наступление на Донбассе, чтобы получить повод для отмены выборов президента Украины весной 2019 года. 1 сентября «благодаря данным, полученным со сбитых ранее БПЛА» атаку назначили на 14 сентября. Потом перенесли на 14 декабря (с обязательным терактом, который регулярно появляется в заявлениях военных ДНР с 2015 года). 17 декабря Эдуард Басурин решительно сообщил: «Наступление ВСУ начнется под Горловкой, силами 20-тысячной группировки, 24-25 декабря».
В этом плане ЛДНР уже начинает всерьез напоминать Киев – там тоже излюбленной забавой и эффективным способ отвлечения внимания населения от насущных проблем считают объявление скорого и решительного нашествия путинских орд. Помнится, мы так смеялись над маразмом украинских пропагандистов и политиканов в 2014-2015 гг. Теперь соревнуемся с ними в этом тонком искусстве.
Навскидку, за 15 минут, можно найти массу уже несбывшихся фирменных прогнозов от Эдуарда Басурина (ясно, что это не его инициатива – озвучивает то, что подсовывают). 23 августа 2015 также обещали наступление с терактом. Теракт, кстати, тоже обещали множество раз даже без наступления.
16 ноября 2015 поступило новое заявление: «Украинские каратели занимают нейтральную территорию и готовятся к наступлению». 7 декабря 2015 Басурин снова на коне: «ВСУ в ходе «пассивного наступления» заняли пять населенных пунктов в нейтральной зоне. Характер обстрелов говорит, что ВСУ готовят наступление».
24 января 2016: «Обстрелы украинскими боевиками перестали быть провокационными. Это говорит о том, что идет подготовка к полномасштабному наступлению».
20 декабря 2016: «Вооруженные силы Украины готовят широкомасштабное наступление со стороны Дебальцева и уже приступили к эвакуации населения из подконтрольных Киеву населенных пунктов».
5 февраля 2017: «Украинские силовики готовят наступление на донецком направлении, перебрасывая к Донецку свежие силы и тяжелое вооружение».
И так далее. Честно, недосуг заниматься составлением полного списка.
Вполне возможно, что какая-то из операций ВСУ действительно была сорвана в результате оперативных действий разведки ВСН и последующего оглашения злокозненных приготовлений Киева. Тем не менее, поверить в то, что разоблачения Басурина срывают планы Украины добрую дюжину раз, не получается: если в Киеве решат, что пора идти на штурм, украинский Генштаб уже ничто не остановит – ни огласка, ни потери.
Возникает закономерный вопрос: зачем военные раз за разом дискредитируют себя, подрывая доверие населения, собственных солдат и всего остального мира? Ответ, по мнению автора, лежит не только в необходимости отвлечь жителей и солдат ЛДНР от неприятной действительности и попытках доказать, что пресс-службы народной милиции ЛНР и ДНР не зря осваивают свои бюджеты. Не менее важной является задача создания альтернативной реальности, которая заменит для населения России и Новороссии реальную картину происходящего на передовой.
Потому что абсурдность происходящего на линии разграничения, противоречий между различными военно-политическими фракциями, нарастающего системного кризиса вооруженных сил Новороссии и общей бессмысленности существования в условиях виртуальных минских договоренностей – все это становится с каждым днем все более нелепым.
Рассказывать о происходящем на фронте жизненно важно и одновременно чрезвычайно опасно, возникновением претензий, в первую очередь у важных российских товарищей, влиятельных СМИ и т. д. Ну и, в последнюю очередь, у сторонников из РФ и других стран, а также собственных граждан и военнослужащих.
Поэтому Донецк и Луганск (будто зеркальное отражение Киева) создают свою собственную «рабочую» версию войны, с виртуально лоснящимися от жирного довольствия солдатами, пресечением коварных вылазок врага, тактическими и стратегическими победами и сводками о том, что «враг обстрелял Н-ск столько-то раз». Кстати, всегда было интересно: неужели кто-то реально считает, сколько было сделано выстрелов из РПГ или выпущено очередей из «Бэхи»?
В результате получается вполне годная для отчета перед начальством разных уровней и оповещения СМИ альтернативная реальность, не требующая абсолютно никаких затрат, кроме периодических «вбросов» волнующей информации, которая развеет тоску и заставит ощутить, что все не зря.
Проблема лишь в том, что, в отличие от киевских создателей мифов о войне на Донбассе, местным сказочникам теоретически может выпасть нелегкое бремя ответственности. Либо в случае реального наступления врага, которое может иметь неожиданные и неприятные последствия, либо в связи с расползающейся правдой о реальном положении вещей, на которую все труднее натягивать резиновое изделие — уныло-предсказуемый продукт жизнедеятельности военных пресс-служб.
Причем ответственность эта может быть не только вполне реальной, но и весьма болезненной. 4 года однообразно дешевых трюков позволяют предположить, что фантасмагории уже изрядно поднадоели ответственным товарищам, которые даже проявляют некоторые признаки готовности ознакомиться с реальным положением дел.
Поэтому логично предположить, что за неимением более совершенных инструментов Эдуард Басурин будет с нарастающей интенсивностью транслировать сериалы про наступление врага, теракты, наводнения и пожары.
- Автор:
- Егор Махов
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