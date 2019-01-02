Есть такая профессия: наступление объявлять

За последние полгода спикер вооруженных сил ДНР Эдуард Басурин четыре раза объявлял дату полномасштабного наступления ВСУ. Блоггеры несколько раз взвыли о неспособности республик отразить удар. В итоге 2018 год позади, а на передовой все по-прежнему.Хочется сразу сделать ремарку: если пресловутое наступление все-таки начнется, автор, как и подавляющее большинство населения ЛДНР, воспримет это обстоятельство как замечательный подарок под елочку – всем уже осточертел Минск-2 и гадкие игры политиканов. Выход из сложившейся невнятной ситуации, кажется, лежит только через боевые действия.Впрочем, на панические реляции Эдуарда Басурина давно уже реагируют лишь всеведущие блоггеры, специализирующиеся на еженедельных пророчествах апокалипсиса, и особо легковерные обитатели интернета. На остальных прогнозы Басурина не действуют – слишком часто они звучали. Порой становится страшно: что, если на этот раз он окажется прав, а его уже никто не воспринимает всерьез?В последние полгода в Донецке о наступлении говорили четырежды. 20 августа в МО заявили, что Киев может начать наступление на Донбассе, чтобы получить повод для отмены выборов президента Украины весной 2019 года. 1 сентября «благодаря данным, полученным со сбитых ранее БПЛА» атаку назначили на 14 сентября. Потом перенесли на 14 декабря (с обязательным терактом, который регулярно появляется в заявлениях военных ДНР с 2015 года). 17 декабря Эдуард Басурин решительно сообщил: «Наступление ВСУ начнется под Горловкой, силами 20-тысячной группировки, 24-25 декабря».В этом плане ЛДНР уже начинает всерьез напоминать Киев – там тоже излюбленной забавой и эффективным способ отвлечения внимания населения от насущных проблем считают объявление скорого и решительного нашествия путинских орд. Помнится, мы так смеялись над маразмом украинских пропагандистов и политиканов в 2014-2015 гг. Теперь соревнуемся с ними в этом тонком искусстве.Навскидку, за 15 минут, можно найти массу уже несбывшихся фирменных прогнозов от Эдуарда Басурина (ясно, что это не его инициатива – озвучивает то, что подсовывают). 23 августа 2015 также обещали наступление с терактом. Теракт, кстати, тоже обещали множество раз даже без наступления.16 ноября 2015 поступило новое заявление: «Украинские каратели занимают нейтральную территорию и готовятся к наступлению». 7 декабря 2015 Басурин снова на коне: «ВСУ в ходе «пассивного наступления» заняли пять населенных пунктов в нейтральной зоне. Характер обстрелов говорит, что ВСУ готовят наступление».24 января 2016: «Обстрелы украинскими боевиками перестали быть провокационными. Это говорит о том, что идет подготовка к полномасштабному наступлению».20 декабря 2016: «Вооруженные силы Украины готовят широкомасштабное наступление со стороны Дебальцева и уже приступили к эвакуации населения из подконтрольных Киеву населенных пунктов».5 февраля 2017: «Украинские силовики готовят наступление на донецком направлении, перебрасывая к Донецку свежие силы и тяжелое вооружение».И так далее. Честно, недосуг заниматься составлением полного списка.Вполне возможно, что какая-то из операций ВСУ действительно была сорвана в результате оперативных действий разведки ВСН и последующего оглашения злокозненных приготовлений Киева. Тем не менее, поверить в то, что разоблачения Басурина срывают планы Украины добрую дюжину раз, не получается: если в Киеве решат, что пора идти на штурм, украинский Генштаб уже ничто не остановит – ни огласка, ни потери.Возникает закономерный вопрос: зачем военные раз за разом дискредитируют себя, подрывая доверие населения, собственных солдат и всего остального мира? Ответ, по мнению автора, лежит не только в необходимости отвлечь жителей и солдат ЛДНР от неприятной действительности и попытках доказать, что пресс-службы народной милиции ЛНР и ДНР не зря осваивают свои бюджеты. Не менее важной является задача создания альтернативной реальности, которая заменит для населения России и Новороссии реальную картину происходящего на передовой.Потому что абсурдность происходящего на линии разграничения, противоречий между различными военно-политическими фракциями, нарастающего системного кризиса вооруженных сил Новороссии и общей бессмысленности существования в условиях виртуальных минских договоренностей – все это становится с каждым днем все более нелепым.Рассказывать о происходящем на фронте жизненно важно и одновременно чрезвычайно опасно, возникновением претензий, в первую очередь у важных российских товарищей, влиятельных СМИ и т. д. Ну и, в последнюю очередь, у сторонников из РФ и других стран, а также собственных граждан и военнослужащих.Поэтому Донецк и Луганск (будто зеркальное отражение Киева) создают свою собственную «рабочую» версию войны, с виртуально лоснящимися от жирного довольствия солдатами, пресечением коварных вылазок врага, тактическими и стратегическими победами и сводками о том, что «враг обстрелял Н-ск столько-то раз». Кстати, всегда было интересно: неужели кто-то реально считает, сколько было сделано выстрелов из РПГ или выпущено очередей из «Бэхи»?В результате получается вполне годная для отчета перед начальством разных уровней и оповещения СМИ альтернативная реальность, не требующая абсолютно никаких затрат, кроме периодических «вбросов» волнующей информации, которая развеет тоску и заставит ощутить, что все не зря.Проблема лишь в том, что, в отличие от киевских создателей мифов о войне на Донбассе, местным сказочникам теоретически может выпасть нелегкое бремя ответственности. Либо в случае реального наступления врага, которое может иметь неожиданные и неприятные последствия, либо в связи с расползающейся правдой о реальном положении вещей, на которую все труднее натягивать резиновое изделие — уныло-предсказуемый продукт жизнедеятельности военных пресс-служб.Причем ответственность эта может быть не только вполне реальной, но и весьма болезненной. 4 года однообразно дешевых трюков позволяют предположить, что фантасмагории уже изрядно поднадоели ответственным товарищам, которые даже проявляют некоторые признаки готовности ознакомиться с реальным положением дел.Поэтому логично предположить, что за неимением более совершенных инструментов Эдуард Басурин будет с нарастающей интенсивностью транслировать сериалы про наступление врага, теракты, наводнения и пожары.