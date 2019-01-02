Отклики иностранных СМИ о Крыме за 2018 год
Крымская тема до сих пор остро интересует читателей по всему миру. В минувшем 2018 году полуостров посетили журналисты многих ведущих мировых СМИ. Всем хотелось узнать, как преобразился Крым за прошедшие четыре года, после его вступления в состав Российской Федерации весной 2014 года.
Бесспорно, что событием года в крымско-российском контексте стало открытие Крымского моста. Об этом писали все ведущие масс-медиа Старого и Нового Света. Освещая это событие, международные журналисты много раз сравнивали американского президента с российским лидером. Трамп в свое время просто посидел в кабине грузового трака на лужайке возле Белого дома, тогда как Владимир Путин сам вел самосвал да еще в благодарность за их великий труд вез с собой в кабине мостостроителей.
Действительно, президенту России было чем гордиться в тот момент: ведь до него такую переправу между материковой Россией и Крымским полуостровом не смогли сделать цари и властители Российской империи. Владимира Путина даже сравнили с Юрием Гагариным: глава государства тоже сказал «Поехали» и реально поехал по новому мосту на территорию новейшего субъекта РФ.
В британской прессе отмечали, что Крым с незапамятных времен был исторически русским. Об этом не раз писала одна из главных газет Туманного Альбиона — The Times.
В итальянском издании Gli Occhi Della Guerra высказались о том, что Крымский мост – хорошо продуманный геополитический ход Кремля. С одной стороны, мост соединяет полуостров с остальным государством, а с другой – сцепляет Россию с Европой. А будущий мост на Сахалин, добавляют итальянцы, вообще кардинально изменит соотношение сил в российском государстве.
Немецкие журналисты из Der Tagesspiegel отметили, что лидер России стремительно присоединил и реорганизовал Крым — всем «чертям» (понимай: недоброжелателям) назло! А их коллеги из Deutschlandfunk подчеркнули при этом, что в Крыму настоящий экономический бум: строят новые дороги, включая автотрассу «Таврида», во всех крымских городах возводят новые дома, школы и медицинские учреждения, а к зиме этого года должны открыть и железнодорожную часть Крымского моста.
Обозреватели из американских СМИ The National Interest и American Thinker сходятся во мнении, что, во-первых, Крым российский уже почти три века, соответственно, Вашингтону не стоит надеяться на то, что Москва откажется от полуострова, исходя из каких-то «абсурдных, лишенных исторического смысла неолиберальных идей». А во-вторых, Западу уже давно пора официально признать Крым субъектом РФ, и тогда все стороны достигнут своих целей.
Чешское издание Tiscali отмечает, что католики полуострова, несмотря на антироссийские санкции и моральную блокаду страны, живут в плотном общении со своими духовными собратьями со всего мира благодаря Интернету. А власти полуострова недавно отдали крымской католической общине здание бывшего костела.
Швейцарские обозреватели из франкоязычного издания Le Temps отмечают, что Россия возродила на полуострове детский лагерь «Артек», который при украинских властях пришел в полный упадок.
Самым лучшим образом крымскую ситуацию за все эти годы описал известный норвежский политик Карл Ивар Хаген. Он просто отметил, что Крым хотел назад в Россию, и крымчане добровольно проголосовали за воссоединение с РФ практически единодушно. И очень глупо, по мнению норвежца, для всего мира игнорировать такое искреннее волеизъявление жителей этого черноморского полуострова.
Бесспорно, что событием года в крымско-российском контексте стало открытие Крымского моста. Об этом писали все ведущие масс-медиа Старого и Нового Света. Освещая это событие, международные журналисты много раз сравнивали американского президента с российским лидером. Трамп в свое время просто посидел в кабине грузового трака на лужайке возле Белого дома, тогда как Владимир Путин сам вел самосвал да еще в благодарность за их великий труд вез с собой в кабине мостостроителей.
Действительно, президенту России было чем гордиться в тот момент: ведь до него такую переправу между материковой Россией и Крымским полуостровом не смогли сделать цари и властители Российской империи. Владимира Путина даже сравнили с Юрием Гагариным: глава государства тоже сказал «Поехали» и реально поехал по новому мосту на территорию новейшего субъекта РФ.
В британской прессе отмечали, что Крым с незапамятных времен был исторически русским. Об этом не раз писала одна из главных газет Туманного Альбиона — The Times.
В итальянском издании Gli Occhi Della Guerra высказались о том, что Крымский мост – хорошо продуманный геополитический ход Кремля. С одной стороны, мост соединяет полуостров с остальным государством, а с другой – сцепляет Россию с Европой. А будущий мост на Сахалин, добавляют итальянцы, вообще кардинально изменит соотношение сил в российском государстве.
Немецкие журналисты из Der Tagesspiegel отметили, что лидер России стремительно присоединил и реорганизовал Крым — всем «чертям» (понимай: недоброжелателям) назло! А их коллеги из Deutschlandfunk подчеркнули при этом, что в Крыму настоящий экономический бум: строят новые дороги, включая автотрассу «Таврида», во всех крымских городах возводят новые дома, школы и медицинские учреждения, а к зиме этого года должны открыть и железнодорожную часть Крымского моста.
Обозреватели из американских СМИ The National Interest и American Thinker сходятся во мнении, что, во-первых, Крым российский уже почти три века, соответственно, Вашингтону не стоит надеяться на то, что Москва откажется от полуострова, исходя из каких-то «абсурдных, лишенных исторического смысла неолиберальных идей». А во-вторых, Западу уже давно пора официально признать Крым субъектом РФ, и тогда все стороны достигнут своих целей.
Чешское издание Tiscali отмечает, что католики полуострова, несмотря на антироссийские санкции и моральную блокаду страны, живут в плотном общении со своими духовными собратьями со всего мира благодаря Интернету. А власти полуострова недавно отдали крымской католической общине здание бывшего костела.
Швейцарские обозреватели из франкоязычного издания Le Temps отмечают, что Россия возродила на полуострове детский лагерь «Артек», который при украинских властях пришел в полный упадок.
Самым лучшим образом крымскую ситуацию за все эти годы описал известный норвежский политик Карл Ивар Хаген. Он просто отметил, что Крым хотел назад в Россию, и крымчане добровольно проголосовали за воссоединение с РФ практически единодушно. И очень глупо, по мнению норвежца, для всего мира игнорировать такое искреннее волеизъявление жителей этого черноморского полуострова.
- Автор:
- Олег Орлов
Ctrl Enter
Заметили ошЫбку Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter