Отклики иностранных СМИ о Крыме за 2018 год

Крымская тема до сих пор остро интересует читателей по всему миру. В минувшем 2018 году полуостров посетили журналисты многих ведущих мировых СМИ. Всем хотелось узнать, как преобразился Крым за прошедшие четыре года, после его вступления в состав Российской Федерации весной 2014 года.Бесспорно, что событием года в крымско-российском контексте стало открытие Крымского моста. Об этом писали все ведущие масс-медиа Старого и Нового Света. Освещая это событие, международные журналисты много раз сравнивали американского президента с российским лидером. Трамп в свое время просто посидел в кабине грузового трака на лужайке возле Белого дома, тогда как Владимир Путин сам вел самосвал да еще в благодарность за их великий труд вез с собой в кабине мостостроителей.Действительно, президенту России было чем гордиться в тот момент: ведь до него такую переправу между материковой Россией и Крымским полуостровом не смогли сделать цари и властители Российской империи. Владимира Путина даже сравнили с Юрием Гагариным: глава государства тоже сказал «Поехали» и реально поехал по новому мосту на территорию новейшего субъекта РФ.В британской прессе отмечали, что Крым с незапамятных времен был исторически русским. Об этом не раз писала одна из главных газет Туманного Альбиона — The Times.В итальянском издании Gli Occhi Della Guerra высказались о том, что Крымский мост – хорошо продуманный геополитический ход Кремля. С одной стороны, мост соединяет полуостров с остальным государством, а с другой – сцепляет Россию с Европой. А будущий мост на Сахалин, добавляют итальянцы, вообще кардинально изменит соотношение сил в российском государстве.Немецкие журналисты из Der Tagesspiegel отметили, что лидер России стремительно присоединил и реорганизовал Крым — всем «чертям» (понимай: недоброжелателям) назло! А их коллеги из Deutschlandfunk подчеркнули при этом, что в Крыму настоящий экономический бум: строят новые дороги, включая автотрассу «Таврида», во всех крымских городах возводят новые дома, школы и медицинские учреждения, а к зиме этого года должны открыть и железнодорожную часть Крымского моста.Обозреватели из американских СМИ The National Interest и American Thinker сходятся во мнении, что, во-первых, Крым российский уже почти три века, соответственно, Вашингтону не стоит надеяться на то, что Москва откажется от полуострова, исходя из каких-то «абсурдных, лишенных исторического смысла неолиберальных идей». А во-вторых, Западу уже давно пора официально признать Крым субъектом РФ, и тогда все стороны достигнут своих целей.Чешское издание Tiscali отмечает, что католики полуострова, несмотря на антироссийские санкции и моральную блокаду страны, живут в плотном общении со своими духовными собратьями со всего мира благодаря Интернету. А власти полуострова недавно отдали крымской католической общине здание бывшего костела.Швейцарские обозреватели из франкоязычного издания Le Temps отмечают, что Россия возродила на полуострове детский лагерь «Артек», который при украинских властях пришел в полный упадок.Самым лучшим образом крымскую ситуацию за все эти годы описал известный норвежский политик Карл Ивар Хаген. Он просто отметил, что Крым хотел назад в Россию, и крымчане добровольно проголосовали за воссоединение с РФ практически единодушно. И очень глупо, по мнению норвежца, для всего мира игнорировать такое искреннее волеизъявление жителей этого черноморского полуострова.