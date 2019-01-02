В РАН рассказали об экспериментах по созданию плазменного ракетного двигателя

Первые эксперименты показали, что эффект существует. И космический мотор работает, и средство для уменьшения потерь плазмы тоже.

Сейчас установлено штатное оборудование. Мы готовимся к началу экспериментов на ней (установке СМОЛА) в январе 2019 года, которые должны в полном объеме продемонстрировать возможности.

Начинается новая серия экспериментов по удержанию термоядерной плазмы на новейшей установке в Институте ядерной физики Сибирского отделения РАН. Заместитель директора отделения Александр Иванов отмечает, что речь идёт об экспериментах, которые должны привести к итоговому созданию перспективного ракетного двигателя.Учёные говорят об опытной эксплуатации спиральной магнитной открытой ловушки (СМОЛА), которая, как отмечено, приближает специалистов к созданию в России термоядерного реактора. На установке применяется новая концепция удержания термоядерной плазмы в линейных магнитных системах.О планах по созданию макета плазменного двигателя большой мощности было заявлено в октябре прошлого года представителями холдинга «Энергомаш». Отмечено, что безэлектродные плазменные двигатели могли бы стать настоящим прорывом в сфере осуществления космических перелётов.По понятным причинам, разработка плазменного ракетного двигателя носит интерес и с военной точки зрения.Реактивная тяга в таком двигателе создаётся вращением плазмы при использовании особой конфигурации магнитного поля.Из заявления Александра Иванова:Замдиректора отделения РАН в Новосибирске продолжил:В установке учёные добились рабочих температур плазмы в 100 тыс. градусов по Цельсию. Теперь работы ведутся по повышению плотности вещества в плазменном состоянии.