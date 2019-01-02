В NASA просят Вашингтон не разрушать контакты США и РФ в космической сфере
Американское издание Politico публикует материал, в котором рассказывается о ряде претензий, высказываемых в США по поводу готовящегося в Штаты визита главы Роскосмоса. Речь идёт в первую очередь о претензиях со стороны представителей законодательной власти США, которые напоминают, что с Рогозина не сняты американские санкции.
По словам главы пресс-службы Национального управления по аэронавтике и исследованиям космического пространства Меган Пауэрс, планирование визита Дмитрия Рогозина в NASA продолжается.
Напомним, что Рогозин был приглашён в США после инцидента с ракетой-носителем, когда сработала аварийная система спасения, и российский космонавт с американским астронавтом благополучно приземлились. Тогда глава Роскосмоса провёл встречу с космонавтом и астронавтом и обсудил с ними ситуацию, отметив в том числе и безотказную работу системы спасения.
Приглашение Дмитрию Рогозину направлял Джим Брайденстайн из NASA. Он обратился к представителям американской власти с просьбой о временном снятии санкций с главы Роскосмоса, чтобы появилась возможность обсудить дальнейшее взаимодействие между российской и американской космической отраслями.
Меган Пауэрс в свою очередь отметила, что нельзя разрушать российско-американские контакты в сфере освоения космоса. По её словам, "отношения между США и Россией в этой сфере имеют глубокие корни, начавшись ещё в 70-е годы". И этим отношениям не мешала даже холодная война. Теперь же им мешают введённые Вашингтоном санкции.
Визит Рогозина США намечен на февраль. В Штатах планируется ряд встреч, в том числе встреча и переговоры главы Роскосмоса с Илоном Маском.
По словам главы пресс-службы Национального управления по аэронавтике и исследованиям космического пространства Меган Пауэрс, планирование визита Дмитрия Рогозина в NASA продолжается.
Напомним, что Рогозин был приглашён в США после инцидента с ракетой-носителем, когда сработала аварийная система спасения, и российский космонавт с американским астронавтом благополучно приземлились. Тогда глава Роскосмоса провёл встречу с космонавтом и астронавтом и обсудил с ними ситуацию, отметив в том числе и безотказную работу системы спасения.
Приглашение Дмитрию Рогозину направлял Джим Брайденстайн из NASA. Он обратился к представителям американской власти с просьбой о временном снятии санкций с главы Роскосмоса, чтобы появилась возможность обсудить дальнейшее взаимодействие между российской и американской космической отраслями.
Меган Пауэрс в свою очередь отметила, что нельзя разрушать российско-американские контакты в сфере освоения космоса. По её словам, "отношения между США и Россией в этой сфере имеют глубокие корни, начавшись ещё в 70-е годы". И этим отношениям не мешала даже холодная война. Теперь же им мешают введённые Вашингтоном санкции.
Визит Рогозина США намечен на февраль. В Штатах планируется ряд встреч, в том числе встреча и переговоры главы Роскосмоса с Илоном Маском.
- Использованы фотографии:
- Твиттер/Рогозин
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