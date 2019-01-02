Появились подробности о личности задержанного в РФ американского шпиона

В американской прессе появились некоторые подробности о личности задержанного в России гражданина США. Речь идёт о Поле Уилане, который был задержан российскими спецслужбами за шпионаж. Было сообщено, что Уилан является бывшим военнослужащим американской армии.В СМИ США заявлено, что Уилан находился в звании штаб-сержанта морской пехоты до момента увольнения из американских вооружённых сил.Увольнение, как отмечено, связано с тем, что штаб-сержант был уличён в воровстве. Дело было в 2008 году. О том, что именно и у кого украл Пол Уилан, не сообщается. Службу в американской армии этот человек начал проходить в 1994 году. За 14 лет успел дважды побывать в Ираке.Накануне информационные агентства вышли с материалами, в которых утверждалось, что американец якобы прибыл в российскую столицу по приглашению на свадьбу. О том, что Уилан отправился «к друзьям на свадьбу», заявил его брат.Издание Washington Post пишет, что Пол Уилан регулярно приезжал в Россию с 2007 года. Получается, что в Россию Уилан прилетал, ещё будучи военнослужащим американской армии.При этом в компаниипоявилось заявление о том, что Уилан теперь является её директором по безопасности.Ранее, в ходе пресс-конференции, президенту Владимиру Путину был задан вопрос: не пора ли в ответ на задержания российских граждан американскими спецслужбами ввести подобную ответную практику в отношении граждан США. В качестве примера были приведены действия Китая в отношении граждан Канады – после задержания главы компании «Хуавэй».