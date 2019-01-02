В британском СМИ новогоднее обращение Путина назвали дерзким

Новогоднее обращение Владимира Путина продолжают комментировать не только в России. Британские СМИ решили представить своё видение тех слов, которые президентом РФ были высказаны за минуты до наступления 2019 года. Так, таблоид «Daily Star» вышел со статьёй, в которой заявил, что Путин своими заявлениями «отвергает Запад».По словам автора материала в британской прессе, тот посыл, с которым выступил Владимир Путин, попросив россиян объединиться, «так как у России никогда не было и не будет помощников», выглядел «дерзким».В издании заявлено, что «дерзкий призыв» президента России прозвучал на фоне «инцидента в Солсбери». Таким образом, британский автор даже в новогоднем обращении Владимира Путина усмотрел связь с «отравлением Скрипаля». При этом автор «Daily Star» ни слова не пишет о том, где находится сам Скрипаль, и почему его до сих пор не показали по телевидению.Между тем, британцы, читающие таблоид, уже прокомментировал материал автора, усмотревшего в словах российского президента дерзость в отношении Запада. Многие подданные Соединённого королевства задаются вопросом, с каких это пор британский автор стал столь внимательно следить за новогодними поздравлениями глав иностранных государств. Также в отношении «Daily Star» был дан совет следующего характера: поискать важные слова в обращении представителей британской власти, а не искать подводные для Лондона камни в заявлениях Путина, сделанных в адрес россиян.