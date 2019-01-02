В СК РФ прокомментировали версию о "теракте" в Магнитогорске

Необходимо отметить, что на данный момент в исследованных взрывотехниками уже разобранных частях завала следов взрывчатых веществ или их компонентов не обнаружено. Работа по установлению причин произошедшей трагедии ведется следственно-оперативной группой в круглосуточном режиме.

Следственные органы прокомментировали версию о террористическом акте в Магнитогорске. Обследование частей обрушившихся конструкций в подъезде жилого многоквартирного дома позволило сделать вывод о том, что речи о применении каких-либо взрывных устройств не идёт. Версия о теракте после исследований, сделанных специалистами, отвергнута.На сайте Следственного комитета РФ говорится, что отрабатываются все версии произошедшего. Отмечено, что комитет реагирует на публикации в отдельных СМИ, в которых заявлено, что якобы мог иметь место террористический акт.Из заявления главы пресс-службы СК РФ Светланы Петренко:В отдельных СМИ и группах в социальных сетях ранее появились заявления, которые, к сожалению, становятся уже традиционными в случае трагедий. Некие лица стали объявлять, что им «известно» о деятельности на Южном Урале террористического подполья, «о котором не говорят официальные лица». Нагнетание обстановки на основании публикации фейковых материалов во многом схоже с событиями в Кемерово, когда неизвестные стали публиковать посты о «сотнях погибших в торговом центре». Сообщениями о якобы "сотнях погибших" и "нескольких террористах" были заполнены и группы Керчи в социальных сетях.Загоревшуюся накануне в Магнитогорске из-за неисправного газового оборудования «ГАЗель» отдельные конспирологи тоже причислили к «следам террористов на Урале».В результате возгорания автомобиля погибли три человека.2 января в Челябинской области объявлен днём траура по погибшим при обрушении подъезда в многоэтажке на проспекте Карла Маркса. На данный момент местные источники сообщают, что нет данных о судьбе 31 человека. Известно о 10 (по другим данным – об 11) погибших.