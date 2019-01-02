В Вашингтоне застрелен военнослужащий элитного подразделения морской пехоты

Телеканал CNN публикует материал о гибели американского морского пехотинца в Вашингтоне. В сообщении журналистов говорится о том, что морпех ВМС США был застрелен во время выполнения служебных обязанностей. Власти не сообщили имени погибшего бойца и подробностей стрельбы в Вашингтоне.Отмечается, что застрелили солдата американской армии в районе расположения старейших на сегодняшний день казарм ВС США. Здание строилось ещё в начале XIX века. Морские пехотинцы, которые в этой казарме размещаются, чаще всего задействуются в торжественных церемониях, которые проводятся при участии властей Соединённых Штатов Америки. В частности, морпехи этой части привлекались к участию в церемонии инаугурации президента США.Также морпехи США из так называемой «казармы Джефферсона» привлекаются к обеспечению безопасности в правительственных кварталах американской столицы.В пресс-службе Корпуса морской пехоты говорится о том, что гибель американского военнослужащего каких-либо угроз для безопасности Вашингтона и представителей власти не несёт.В департаменте полиции американской столицы заявлено, что по факту убийства военнослужащего возбуждено уголовное дело, но обвинений пока никому не предъявлено. Между тем, в американской блогосфере появились заявления о возможном акте суицида в одном из элитных подразделений морской пехоты США.