В Киеве прошёл факельный марш в честь дня рождения Бандеры

Две трети «борцов за Украину», которые сегодня поздравляют Степана Андреевича Бандеру с днем рождения, при его жизни были бы повешены на первом суку как предатели украинского народа,

Во вторник, 1 января, в Киеве состоялось факельное шествие в честь 110-й годовщины со дня рождения Степана Бандеры, сообщает УНИАН По решению Верховной рады 110-я годовщина со дня рождения Бандеры отмечается на Украине на государственном уровне. Во Львовской области 2019 год объявлен годом Степаны Бандеры.К официальному шествию присоединились различные националистические организации. Участники марша в руках держали факелы и бенгальские огни. Среди демонстрантов можно было увидеть также аниматоров в костюмах снеговиков.Такое «легкомысленное» отношение к памяти «национального героя Украины» вызвало недовольство депутата Рады Семена Семенченко.написал он в «Фейсбуке».Героизация ОУН-УПА (экстремистская организация запрещена в РФ) и ее лидеров (Степана Бандеры и Романа Шухевича) критикуется властями нескольких стран, ветеранами Великой Отечественной войны, а также оппозиционными политиками и многими общественными организациями на самой Украине. Они призывают не забывать о зверствах националистов, например, о Волынской резне в 1943 году.Напомним, УПА (Украинская повстанческая армия» образовалась в 1942 году как боевое крыло ОУН (Организации украинских националистов). Ее деятельность разворачивалась в основном на Западной Украине. Националисты сотрудничали с гитлеровцами, воевали с советскими войсками, занимались этническими «чистками» мирного населения.